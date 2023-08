Quando a Ana Maria Braga volta ao Mais Você?

Ana Maria Braga não está apresentando o Mais Você porque está de férias. A apresentadora de 74 anos de idade ficará algumas semanas afastada do programa, que está temporariamente sob o comando de Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Confira quando a companheira do Louro José volta!

Ana Maria Braga está de férias

Ana Maria Braga volta ao programa matinal da TV Globo no dia 28 de agosto, após duas semanas de férias. A apresentadora resolveu passar esses dias fora dos estúdios Globo bem longe do Brasil e viajou para Israel, um lugar que sonhava conhecer há muito tempo, segundo contou o jornalista Fabricio Battaglini no Mais Você. O substituto de Ana compartilhou com o público que ela tenta fazer essa viagem desde antes da pandemia, mas só agora deu tudo certo e ela conseguiu ir.

Ana mandou um vídeo especial ao Mais Você para mostrar um pouco do que viu pela cidade de Jerusalém e prometeu depois mostrar mais detalhes para o público. A outra substituta do Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga, Talitha Morete, disse que a apresentadora talvez entre ao vivo de Israel durante algum dos próximos programas e Fabricio Battaglini frisou que Ana mostrará em seu retorno muito material especial sobre a viagem.

Enquanto aproveita as férias, Ana Maria Braga tem compartilhado muitos stories de sua viagem no Instagram. Em fotos e vídeos sobre Jerusalém, ela tem postado algumas curiosidades aos fãs, além de mostrar a visitação de lugares históricos, como o espaço em que acredita-se que foi realizada a última ceia de Jesus e seus discípulos.

Esse é o segundo período de férias que Ana Maria Braga tira em 2023. No começo do ano, em janeiro, ela ficou fora por algumas semanas. A apresentadora também usou esse tempo para viajar e visitou a África do Sul. Quando retornou para a atração matinal, ela mostrou detalhes da viagem, exibindo curiosidades, fotos e vídeos.

Entre 2022 e 2023, Ana Maria Braga também se afastou mais outras duas vezes do Mais Você, mas nesses casos não por conta de férias. Entre março e abril deste ano ela precisou ficar fora do programa durante algumas semanas por causa de uma cirurgia de varizes. Já em novembro de 2022, ela passou por uma cirurgia vascular.

Como assistir as receitas da Ana Maria Braga? Enquanto Ana Maria Braga está fora do programa, se você quiser assistir os pratos e guloseimas que a apresentadora já ensinou no Mais Você para fazer em casa, é bastante simples conseguir conferir o conteúdo exibido no programa matinal. E o melhor é que não precisa pagar nada por isso e nem mesmo ter uma conta Globo gratuita para conseguir acesso aos vídeos do preparo. Para conseguir acessar as receitas, você vai entrar na página do Mais Você no site oficial da emissora, o Gshow, pelo enredeço https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/. Abaixe um pouco a tela de rolagem e clique em "Cozinhe com a Ana Maria" se você quiser apenas assistir aos vídeos das receitas. Se preferir ter a receita escrita completa, além do vídeo do preparo, você deve clicar em "Receitas" e será redirecionado para uma nova página. Em seguida, é só conferir todas as receitas disponíveis e escolher qual você quer clicar para reproduzir em casa. Elas estarão em ordem cronológica da mais recente para as mais antigas.

