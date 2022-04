Quando a Muda de Pantanal vai falar: segredo será descoberto em breve

O segredo de Muda (Bella Campos) chega ao fim em breve na novela das nove. A jovem foi flagrada por Juma (Alanis Guillen) ao falar sozinha na tapera, mas consegue contornar a situação. Em seguida, quem irá ouvi-la será Tibério (Guito). A cena de quando a Muda de Pantanal vai falar já tem data certa para ir ao ar.

Quando a Muda de Pantanal vai falar?

A Muda de Pantanal vai falar com Tibério e ele será a primeira pessoa que descobrirá o segredo da jovem. A cena está prevista para ir ao em 7 de maio.

No entanto, antes disso, em cenas que serão exibidas neste sábado, 30, Juma vai ouvir Muda falando sozinha e questionará a amiga.

Pensando estar sozinha na tapera, Muda pensa alto: “Ocê tem que fazer o que veio fazer, de uma vez, e sumir no mundo… Antes que comecem a desconfiar de ocê… Isso é… Se é que já não desconfiam”

Juma entra na casa e questiona a amiga: “Tá falando sozinha, Muda?”. A filha do fazendeiro consegue se desvencilhar da situação e continua fingindo que não consegue falar. “Pensei ter lhe ouvido falando sozinha… Vai ver foi coisa da minha cabeça… É. Vai ver que foi”, diz a menina-onça desconfiada.

Apesar de ter conseguido escapar, ela será flagrada de novo, mas dessa vez por Tibério. Na próxima semana, ela levará um susto quando uma onça-pintada invadir a tapera enquanto ela está sozinha. Muda acabará dando um tiro por acidente no Velho do Rio para se defender do animal.

Quando ela abra a porta da tapera para ver se atingiu a onça, percebe que o animal não está mais lá. “Eu acertei ela… Num acertei? Eu ouvi os miado… Os esturro… Grunhido… Era onça”, falará em voz alta. As cenas devem ir ao em 7 de maio, de acordo com o resumo da novela publicado pelo Gshow.

Ela então será surpreendida por Tibério, que responderá a moça: “não, Muda. Num tinha onça nenhuma. Era o Velho”. A jovem ignora a fato de ser sido flagrada e continuará conversando com o peão: “era onça”.

“Desde quâno muda aprendeu a fala? “Onde ocê achô essa voiz?”, questionará o peão. Ele decide levá-la para a fazenda de José Leôncio, para que ela não fique sozinha.

Muda então mentirá para o funcionário de Zé. “Foi no desespero de tá sozinha naquela tapera, e uma onça me arrodiando… Podendo entrá a qualqué momento”, diz. Tibério, no entanto, não acreditará na menina. “E ocê qué que eu acredite nisso?! Até o seu jeito de falá é mentiroso. Eu num nasci ontem, Muda. E nem ninguém naquela fazenda”, responde o peão.

Ao chegar na fazenda de José Leôncio, Muda vai deixar até Filó (Dira Paes) assustada ao falar com a mãe de Tadeu (José Loreto). “Diacho… Ocê falô?”, dirá.

Apesar de terem descoberto o segredo, a personagem pede que todos continuam lhe chamando de Muda e não revela seu verdadeiro nome.

Por que a personagem finge ser muda?

Muda é filha do fazendeiro assassinado por Gil (Enrique Diaz) nos primeiros capítulos da trama. Depois de adulta, ela decide ir até o Pantanal ao lado do jagunço Lúcio (Erom Cordeiro) para se vingar dele, sem saber que o homem já estava morto.

Ela então muda o alvo para Maria (Juliana Paes). Para ganhar a confiança dela e da filha Juma, a garota finge ser muda e é acolhida pelas Marruás.

Lúcio mata Maria Marruá, e Juma fica órfã. Sem saber que Muda está envolvida na morte de sua mãe, a menina-onça continua abrigando a jovem em sua casa.

Mais adiante na novela, será a própria Muda que revelará para Juma seus verdadeiros motivos para ter chegado ao Pantanal e despertará a fúria da protagonista, que vai virar onça-pintada. Apesar dos traços de vilania, Muda terá um arco de redenção e final feliz ao lado de Tibério.

