Tibério (Guito) da novela Pantanal é do bem ou do mal? Personagem ganha mais destaque ao longo da trama - Foto: Reprodução/Globo

Tibério (Guito) é o peão de maior confiança de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas há quem desconfie da índole do homem. Apesar de ser extremamente competente e ter uma boa conduta, o personagem tem algumas atitudes que colocam seu caráter em xeque. Mas Tibério da novela Pantanal é do bem ou do mal?

Tibério passa longe de ser um dos vilões do folhetim – papel que fica com Tenório (Murilo Benício). Ele é um homem “do bem”, mas assim como todo ser humano, comete erros e acertos ao longo da trama.

O personagem é um homem maduro, peão de carreira e de rara competência, que ajuda Zé Leôncio a gerenciar o seu império. Ele conquista a confiança do protagonista, que deixa seus bens mais preciosos na mão do rapaz, responsável por manter tudo em ordem até que seu patrão retorne das comitivas.

Ao longo da narrativa, Tibério se encanta por Muda (Bella Campos), quando vai visitar Juma (Alanis Guillen) na tapera e usa Jove (Jesuíta Barbosa) como ‘moeda de troca’, sendo essa uma das atitudes reprováveis do peão.

Isso porque o filho de José Leôncio é picado por uma cobra e resgatado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que pede para que a menina-onça cuide do rapaz. No entanto, ela não quer que ninguém saiba do ocorrido. Quando Tibério descobre que o ricaço está na tapera, diz que só não vai contar para o patrão se Juma deixar ele levar Muda.

“Ocê não vai contar nada pra ninguém”, avisa Juma. “E ocê acha justo Zé Leôncio continuar pensando que o filho dele tá morto?”, negocia Tibério. O rapaz cede, mas com uma condição: “Eu queria levar a Muda comigo.”

Muda e Tibério vivem romance

Muda vai corresponder ao interesse de Tibério ao longo da novela. Ela será contratada para trabalhar na fazenda de José Leôncio, e será quando ela vai se aproximar do peão.

Apesar do mal que causou a Juma, a quem passou a chamar de amiga, a personagem terá um final de redenção. Tibério irá descobrir que sua amada não é muda e guardará o segredo dela por um tempo, até que a própria revelará toda a verdade para a menina-onça.

Na reta final da trama, Muda e Tibério vão se casar e ter um final feliz juntos. A essa altura da história, Juma já vai estar grávida de Jove.

Quem interpreta Muda e Tibério em Pantanal? Muda é interpretada pela atriz novata Bella Campos, de 23 anos. Esse é o primeiro trabalho da artista na televisão, que estava cotada para o elenco da temporada de Malhação que foi cancelada pela Globo.

Já Tibério fica a cargo de Guito, outo ator estreante na televisão. O artista é formado em Engenharia Agrônoma, e também atua canta, toca viola, gaita e faz percussão nos pés, além de fabricar queijos em sua propriedade em Minas Gerais.

Em 1990, os papéis ficaram com a atriz Andréa Richa, que na época também iniciava sua carreira na televisão, e o cantor Sérgio Reis.

