Quando acaba Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo? Final já tem data

Alma Gêmea, sucesso de 2006, foi escalada em abril desse para o Vale a Pena Ver de Novo, mas como as reprises costumam ser encurtadas, a trama já vai chegar ao fim. Nas redes sociais, os noveleiros já especulam qual deve ser a trama que substituíra o folhetim de Benedito Ruy Barbosa.

Quando acaba a reprise de Alma Gêmea?

A reprise de Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo deve terminar no dia 25 de outubro, após quase seis meses no ar. Algumas novelas já são cotadas para substituir Alma Gêmea, entre elas Sinhá Moça e A Viagem, que também retrata o espiritismo.

As novelas escolhidas para o Vale a Pena Ver de Novo são aquelas que foram exibidas no horário das 20h/21h e tiveram bons índices de audiência e repercussão. A Favorita, por exemplo, foi bem no Globoplay ao ser incluída na plataforma de streaming.

Quais as próximas novelas da Globo?

A programação da TV Globo vai passar por uma repaginada neste mês de setembro com o fim de suas principais novelas. A partir do dia 9, segunda, o público vai acompanhar Mania de Você, substituta de Renascer na faixa das 9. A trama é escrita por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de Avenida Brasil.

Em setembro também chega ao fim Família é Tudo, novela das 7 horas. O folhetim dará lugar ao título Volta por Cima, de Claudia Souto, com início dia 30 de setembro. A trama será protagonizada por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, tratará de um assunto em voga: a resiliência.