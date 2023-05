Quando acaba Força de um Desejo no Viva em 2023?

Veja quando acaba Força de um Desejo no Viva e que novela entra no lugar - Foto: Reprodução/Globo

Com um total de 226 capítulos, o folhetim de Gilberto Braga e Alcides Nogueira finalmente alcançou sua reta final na reprise do Viva. A exibição da novela Força de um Desejo (1999 - 2000) no canal está prevista para terminar no dia 14 de julho de 2023 e já tem substituta em vista.

Além de Escrito nas Estrelas no lugar de Força de Um Desejo, mais uma novela chega às telinhas em breve: O Sexo dos Anjos. A obra de 1989-1990 de Ivani Ribeiro vai estrear no dia 19 de junho e ficará no lugar de Bambolê na faixa das 14h40.

A trama é inspirada no folhetim O Terceiro Pecado, de Ivani Ribeiro para a TV Excelsior em 1968, e mostra o romance impossível entre um anjo (Felipe Camargo) enviado a Terra pelo Anjo da Morte (Bia Seidl) e uma humana (Isabela Garcia).

Qual é a novela substituta de A Força de Um Desejo?

Segundo exclusiva da coluna de Duh Secco no TV História, Escrito nas Estrelas será a escolhida para a vaga na faixa das 15h30 do canal. A novela de Elizabeth Jhin deve estrear em 17 de julho e terá menos tempo nas telinhas do que sua antecessora. A produção de 2010 é bem mais curta e conta com 143 capítulos no total.

No mês passado, Escrito nas Estrelas esteve nos holofotes por ser especulada como a possível substituta de Chocolate com Pimenta nas tardes da TV Globo, na faixa do Edição Especial. A hipótese surgiu quando a emissora solicitou o registro da obra para a ANCINE (Agência Nacional do Cinema). No entanto, já que Escrito nas Estrelas foi parar na grade do canal Viva, segundo o Notícias da TV, espera-se que Mulheres de Areia seja a escolha para ocupar a história de Ana Francisca nas telinhas.

Escrito nas Estrelas tem foco em três personagens, o conceituado médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), seu filho, o estudante de medicina Daniel (Jayme Matarazzo), e uma moça humilde de comunidade chamada Viviane (Nathalia Dill).

A história da substituta de A Força de Um Desejo começa com o embate entre pai e filho, que possuem visões totalmente diferentes em relação a profissão. Ricardo tem um clínica cara que é conhecida por realizar métodos ousados para resolver casos de infertilidade, já o rapaz tem uma visão bem mais idealista e se dedica a cuidar da população mais pobre.

Por isso, Daniel trabalha em uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Porém, certo dia uma enchente toma conta do posto médico em que Daniel trabalha, que é totalmente destruído. O rapaz corre atrás do pai e tenta usar a clínica para atender seus pacientes da comunidade. No entanto, ele não recebe a ajuda que precisava e então resolve levar seus pacientes até uma casa em Petrópolis, que herdou da mãe.

Durante este período, ele conhece Viviane, que mora na comunidade e também briga por ajuda para os feridos pela enchente. A jovem enfrenta um problema horrível quando acaba nas mãos da polícia por culpa do pai, Jofre (Murilo Grossi), que é viciado em jogos. O irresponsável realiza um roubo de joias e acaba deixando uma prova para trás, no barraco em que Viviane mora. Quando a polícia invade o local, a garota é acusada pelo crime.

Viviane foge e acaba encontrando Daniel. Ela então viaja com o garoto a caminho de Petrópolis, no intuito de chegar até a casa herdada do rapaz. Porém, uma tragédia na estrada marca o caminho da dupla. Daniel morre e Viviane vai parar no hospital.

Com a partida do filho, Ricardo decide usar o sêmen do filho - armazenado durante uma pesquisa da faculdade - para ganhar um neto. Ele vai atrás de candidatas que possam gerar a criança e Viviane é obrigada a aceitar a posição depois que Gilmar (Alexandre Nero) descobre que ela é foragida da polícia e começa a chantageá-la. Ambicioso, Gilmar é assistente de Ricardo e planeja usar Viviane para dar um golpe no patrão e enriquecer.

