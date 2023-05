Saiba quem matou Sobral na novela Força de um Desejo

Personagem de Reginaldo Faria, o poderoso barão Henrique Sobral, dono da fazenda Ouro Verde, foi morto e ninguém sabe quem é o culpado. O mistério tomou conta dos capítulos recentes da reprise exibido no canal Viva e durará até o final da novela. Afinal, quem matou Sobral na novela Força de um Desejo?

Bárbara é quem mata Sobral em Força de Um Desejo

No último capítulo de Força de um Desejo, Bárbara é desmascarada. Por culpa de Vitório (Antônio Grassi), é revelado que a mulher é a assassina do barão da fazenda de Ouro Verde e muitas outras vítimas na novela de Gilberto Braga e Alcides Nogueira.

Ela assassinou o personagem de Faria porque ele descobriu a verdade sobre a morte de sua esposa, a baronesa Helena Sônia Braga, morta no começo da novela por Bárbara. Após ficar a par das maldades da vilã, ele é quase envenenado pela megera, que sem conseguir matá-lo desta maneira, acaba usando uma arma de fogo para derrotar o adversário de uma vez por todas. O corpo é encontrado por Abelardo (Selton Mello) e Inácio (Fábio Assunção) se torna suspeito.

A verdade vem à tona depois da morte de Higino Ventura (Paulo Betti), marido de Bárbara, pelo escravo Cristóvão (Alexandre Moreno). A polícia consegue esconder a informação que o homem está morto e o jornalista Bartolomeu (Daniel Dantas) publica uma matéria que serve de isca. No texto, o jornalista alega que o fazendeiro rival do barão Sobral está vivo e acusa seu capanga Vitório (Antônio Grassi) pela morte do barão. Por isso, Vitório resolve contar tudo para se livrar.

Ele revela que Bárbara Ventura é quem matou o barão Sobral em Força de um Destino. Ela é então presa e começa a apresentar sinais de loucura. A criminosa confessa todos os seus crimes e fica confinada em uma instituição para o resto da vida. Completamente fora de si, ela fica procurando por Higino pelos corredores do lugar.

Quem Bárbara matou em Força de Um Desejo?

Bárbara cometeu diversos crimes em sua vida e eliminou todos que acreditava que poderiam prejudicar seu marido Higino Ventura ou o seu casamento. A personagem de Denise Del Vecchio deixou um rastro de sangue no folhetim.

Primeiro sócio de Higino: na história da personagem, ela matou o primeiro sócio de Higino, que não tem seu nome revelado na trama, antes de chegar à Vila de Sant’Anna, em que se passa grande parte da trama. Ela se livrou do homem porque ele se recusou a participar de falcatruas de Higino.

Costureira e amante de Higino: além disso, ela se livrou de duas mulheres que ameaçavam sua vida conjugal. Primeiro, foi uma costureira que tentou seduzir Higino, depois uma amante do fazendeiro.

Baronesa Helena Silveira Sobral: outro caso de Higino que acabou morta foi a baronesa vivida por Sônia Braga. Ela havia se envolvido com o personagem de Betti na juventude e até chegou a ter um filho com ele, Abelardo (Selton Mello), que foi criado por Sobral. Quando percebe o desejo de Higino por Helena, Bárbara envia escrava Luzia (Isabel Fillardis) até a fazenda rival para colocar veneno entre os remédios da baronesa, que logo morre.

Dr. Xavier: médico de Helena, o Dr. Xavier (Nelson Dantas) percebe a troca de fracos do remédio da baronesa por um raro veneno. Ele conta para Vitório sobre sua descoberta e acaba assassinado por Bárbara.

Padre Olinto: personagem de Abrãao Farc, padre Olinto também é morto envenenado por Bárbara. A vilã decide se livrar dele depois que confessa seus crimes às escondidas e o religioso insiste para que ela se entregue à polícia.

Barão Sobral: o barão é morto após descobrir a verdade sobre a morte da esposa Helena.

Quando acaba a novela Força de um Desejo no Viva?

Força de um Desejo está no ar desde o final de outubro de 2022 e deve ficar em exibição até meados de junho, se ganhar o mesmo tempo de transmissão de sua versão original. A estreia da obra de Gilberto Braga e Alcides Nogueira foi em maio de 1999 e o folhetim ficou oito meses nas telinhas, totalizando 226 capítulos.

O canal Viva costuma realizar cortes nas novelas que exibe, por isso, elas podem ser mais curtas do que o esperado. Como a reprise está há seis meses no ar, logo entra em reta final.

