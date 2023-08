Como assistir online Fuzuê, nova novela das 7

Com o final da bem sucedida Vai na Fé, quem fica com a missão de conquistar o público das 19h00 é a novela Fuzuê, do autor Gustavo Reiz, que estreia nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Para quem estará fora de casa ou não tem um aparelho de televisão para conferir o conteúdo na TV Globo, é possível assistir o folhetim ao avivo e de graça. Veja do que você vai precisar!

Horário e como assistir de graça Fuzuê pela internet

Para conferir a novela Fuzuê online você precisará ter uma conta gratuita na Globoplay. Sem ela, não há acesso liberado, mas você pode ficar tranquilo porque o processo é bem rápido e simples. Os folhetins da faixa costumam começar na TV Globo por volta das 19h40, mas às vezes variam de horário e podem ter início alguns minutos mais cedo.

Para criar a sua conta na Globoplay para assistir Fuzuê:

Passo 1: você deve acessar a plataforma da Globoplay pelo endereço https://globoplay.globo.com/ e depois terá que clicar na aba superior direita do site, no botão "entrar". Você será redirecionado para uma página de login. Se já tiver e-mail e senha no site, ótimo! Se este não for o caso, clique "cadastre-se";

Passo 2: agora é hora de preencher um formulário do site com alguns dados pessoais. Serão pedidos pelo sistema: nome completo, e-mail (precisa ser válido e ativo), a senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade em que mora;

Passo 3: para finalizar, selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois clique no botão "cadastrar". A partir daí será possível assistir a novela Fuzuê ao vivo pela aba "agora na TV";

Passo 4: se preferir assistir pelo celular, você conseguirá conferir pelo navegador, mas a maneira mais prática de assistir ao conteúdo ao vivo da TV Globo é instalando o aplicativo da Globoplay. O processo de criação da sua conta será o mesmo e você também terá que informar alguns dados pessoais. Depois, é só apertar a aba "agora" para ver o folhetim no horário de exibição.

Depois que a novela Fuzuê for ao ar na TV Globo, os capítulos serão disponibilizados diariamente na íntegra no catálogo da Globoplay para assinantes do serviço.

Veja também - Qual a idade das atrizes da novela Fuzuê?

História da novela Fuzuê

A novela Fuzuê será protagonizada pela personagem Luna, interpretada por Giovana Cordeiro, conhecida por Pantanal e Mar do Sertão. A mocinha será uma bela e humilde moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, que vende biojoias para sobreviver. Seu grande objetivo é encontrar a mãe, Maria Navalha (Olivia Araujo), que desapareceu depois de colocar os pés na loja Fuzuê, do ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

A grande antagonista desta história será Preciosa, papel de Marina Ruy Barbosa. A ruiva é empresária no ramo das joias e está prestes a falir. Com a morte de seu pai, ela coloca as mãos em um testamento que pode mudar tudo: nos documentos ela encontra o paradeiro de um tesouro perdido que pode mudar sua sorte, mas descobre também que tem uma irmã perdida, Luna.

A história do folhetim das 7 é criação do autor Gustavo Reiz, estreante na TV Globo. O escritor de 41 anos de idade é mais conhecido por obras na Record TV, como as novelas Escrava Mãe (2016 - 2017), Belaventura (2017 - 2018), Dona Xepa (2013), entre outras.

Leia também - Onde é gravada a novela Fuzuê, nova novela das 7