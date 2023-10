Qual o papel de Rafa Kalimann na nova novela das 7?

A influenciadora digital Rafa Kalimann, 30, foi escalada para fazer parte do elenco de "A Vovó Sumiu", próxima novela das sete após "Fuzuê". A ex-BBB será uma das vilãs do folhetim escrito por Daniel Ortiz, depois de ter sido impedida de entrar para o elenco de "Vai na Fé".

Quem Rafa Kalimann vai interpretar em A Vovó Sumiu?

Rafa Kalimann será uma das antagonistas da novela das sete. A influenciadora digital confirmou a informação em entrevista à revista Quem logo após a notícia vazar na web, no começo de outubro, mas ainda não deu muitos detalhes sobre o papel.

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB disse que todas as informações que sabe sobre a novela até agora são as mesmas que os internautas já descobriram. "Até fiquei surpresa quando eu vi [na imprensa]. Já sabia da novela, mas fiquei surpresa com as informações que soltaram, pois também não sabia de nada", disse.

Anteriormente, Rafa estava cotada para fazer parte do elenco de Vai na Fé, novela que antecedeu Fuzuê, mas foi impedida de atuar pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) por não ter o registro de atriz.

Agora, a famosa disse estar preparada para viver a experiência de atuar em uma novela pela primeira vez e que vem estudando bastante, além de estar feliz e quer colocar em prática aquilo que ela vem se preparando tanto nos últimos tempos.

A influenciadora digital, que soma mais de 21,9 milhões de seguidores, foi contratada pela Globo depois de ficar em 2º lugar no BBB 20. A famosa ganhou seu próprio programa no Globoplay, o Casa Kalimann, que teve apenas uma temporada após receber duras críticas da imprensa especializada e do público.

Rafa também se tornou apresentadora do "Bate-Papo BBB" com os eliminados do reality show e fez uma participação no seriado "Rensga Hits" (2022), além de ter participado da "Dança dos Famosos" neste ano.

Quem está no elenco de A Vovó Sumiu?

O elenco da próxima novela das sete ainda está sendo escalado, mas alguns nomes além de Rafa Kalimann começam a circular na web. A grande protagonista da trama é a atriz Arlete Salles, 85, que viverá Frida, a avó que desaparecerá misteriosamente. A veterana também vai interpretar Catarina, irmã gêmea do mal da personagem, que é sustentada por ela. A informação foi adiantada pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

As netas de Frida serão interpretadas pelas atrizes Juliana Paiva, 30, e Nathalia Dill, 37. A personagem de Kalimann, inclusive, vai infernizar a mocinha vivida por Paiva. Outro neto da protagonista será interpretado pelo ator Isacque Lopes, 22, que ficou conhecido ao interpretar a versão jovem de Ben em "Vai na Fé".

As atrizes Daphne Bozaski, 31, e Ana Hikari, 28, famosas por terem participado de "Malhação: Viva a Diferença" (2017) e do spin-off "As Five" (2020), voltam a interpretar duas amigas.

Bozaski será Lupita, uma moça guatemalteca atrapalhada e fã da cantora Thalía. A personagem decide se mudar para o Brasil em busca de uma vida melhor e passará a viver em uma pensão, onde terá como colega de quarto Chantal, interpretada por Hikari.

O segundo antagonista da trama será vivido pelo ator Raphael Logam, 37, que será sobrinho de Catarina. O nome do personagem ainda não foi divulgado.

A Vovó Sumiu é uma comédia romântica que conta a história de cinco irmãos que sempre viveram longe uns dos outros, mas são obrigados a se reunirem quando Frida desaparece. A trama de Daniel Ortiz será ambientada na cidade de São Paulo e tem estreia prevista para janeiro de 2024, quando "Fuzuê", que não tem conquistado a audiência tanto quanto "Vai na Fé", terminar.

