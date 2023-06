Quando é a final da Dança dos Famosos 2023?

A final da Dança dos Famosos 2023 já tem data para acontecer! Na próxima semana, três celebridades disputam o primeiro lugar na competição do Domingão ao som de vários ritmos diferentes. Vence quem somar a maior nota ao final das rodadas.

Quando termina a Dança dos Famosos?

A Dança dos Famosos termina no dia 2 de julho, domingo, a partir das 18h05. As três finalistas da temporada são Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. Bruno Cabrerizo é eliminado na semifinal do programa.

A vencedora da Dança dos Famosos leva para casa um carro 0km e o troféu - não há prêmio em dinheiro para a campeã. No entanto, todas as celebridades que estiveram na temporada recebem cachê da emissora.

Na grande final, os competidores dançam entre dois e três ritmos diferentes na mesma noite. O júri técnico e artístico dão suas avaliações, e vence quem somar as maiores notas.

Essa é a 20ª temporada da Dança dos Famosos. No ano passado, a final foi disputada por Vitão, Ana Furtado e Vitória Strada, com a atriz de "Salve-se Quem Puder" (2020) se tornando a grande campeã da edição.

As três competidoras fazem parte do time feminino da Dança dos Famosos - todos os homens já foram eliminados da disputa nas semanas anteriores. Cabrerizo e Belo foram os dois integrantes do time masculino que chegaram mais longe da competição, sendo eliminados nas três semanas finais.

Os espectadores que perderem a atração podem assistir aos episódios no Globoplay. O conteúdo fica disponível na plataforma de streaming após a exibição na TV.

Quem está na final da Dança?

Três competidoras estão na final da Dança dos Famosos. São elas:

Carla Diaz, 32- A atriz é um dos destaques da disputa. A loira conseguiu se salvar da eliminação em todas as repescagens que esteve - na última, na qual empatou com Belo e Daiane dos Santos, recebeu a maioria dos votos para ficar da plateia que estava presente no programa. A artista é conhecida por ter atuado em novelas da Globo como "O Clone" (2001) e "A Força do Querer" (2017), além de ter participado do BBB.

Rafa Kalimann, 30 - A famosa é influenciadora digital, somando mais de 22 milhões de seguidores em sua página no Instagram. Rafa também esteve em repescagens da Dança, mas conseguiu se salvar somando as maiores notas dadas pelos jurados.

Priscila Fantin, 40 - A atriz também chega na final da Dança dos Famosos com um bom desempenho. A artista venceu Linn da Quebrada na primeira repescagem e seguiu firme na competição. A baiana é mais conhecida por seu trabalho em novelas, como "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Alma Gêmea" (2005).

Veja: Idade das atrizes em Mulheres Apaixonadas e como estão hoje em dia

Vai ter Dança dos Famosos 2024?

A próxima temporada da Dança dos Famosos ainda não está oficialmente confirmada, mas é provável que a competição ganhe mais uma edição. A disputa acontece desde 2005 no Domingão, quando o programa ainda era apresentado por Fausto Silva.

Em 2021, último ano apresentador no comando do programa, foi realizada a Super Dança dos Famosos, com nomes que participaram das temporadas anteriores da competição. A final foi disputada por Rodrigo Simas, Dandara Mariana e Paolla Oliveira, que conquistou seu segundo título de vencedora - a atriz já havia ganhado a edição de 2009.

A Dança dos Famosos ganhou algumas reformulações ao longo de sua existência, como a Dança no Gelo. A disputa, no entanto, foi cancelada após algumas temporadas devido ao alto número de lesões que os competidores sofriam.

Nesta atual temporada, foram 16 competidores. A disputa começou com uma fase de grupos, inédito no programa, antes de seguir para a etapa individual.

Veja: Qual o segredo de Petra em Terra e Paixão? Luigi será surpreendido