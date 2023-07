Quando é a final da Dança dos Famosos e quem disputa

A final da Dança dos Famosos está chegando! No domingo, 2, Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin disputam o primeiro lugar no pódio e um carro 0km. As famosas vão se apresentar em dois ritmos diferentes, e quem somar a maior nota ao final das duas apresentações se torna a grande campeã.

Quando vai acabar a Dança dos Famosos?

A disputa final da Dança dos Famosos ocorre neste domingo, 2 de julho, a partir das 18h05, horário de Brasília, logo após a transmissão da partida entre Athletico-PR e Palmeiras. A última etapa da competição será transmitida ao vivo e contará com a participação do público na decisão.

As finalistas se apresentarão em dois ritmos diferentes: tango e samba, conforme adiantado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. O júri artístico será formado por Vitória Strada e Paolla Oliveira, as duas últimas vencedoras da competição, além da bancada técnica formada por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Neste ano, o público também participará da decisão e poderá dar suas notas no site do Gshow. Vence a famosa que somar a maior nota.

Todos os competidores eliminados também voltam para participar do encerramento da temporada. As apresentações musicais ficam por conta da banda Melim e dos cantores Nattan e Belo.

Esse será o único episódio da Dança dos Famosos que será transmitido ao vivo. O programa costuma ser gravado às quintas-feiras, o que faz com que os nomes dos eliminados da semana vazem antes para a imprensa. Desta vez, o público acompanha tudo em tempo real e ainda poderá dar suas opiniões sobre cada apresentação.

A vencedora da Dança dos Famosos leva para casa um carro 0km. Não há prêmio em dinheiro para a vencedora, apesar de todos os participantes ganharem cachê da Rede Globo ao longo da competição.

Quem está na final da Dança?

A influenciadora digital Rafa Kalimann e as atrizes Carla Diaz e Priscila Fantin são as finalistas da Dança dos Famosos 2023. O último eliminado foi o ator Bruno Cabrerizo, que deixou o programa na semifinal.

Rafa Kalimann - A ex-BBB foi bastante elogiada pelo júri técnico após sua apresentação da dança contemporânea ao som da música "Essa Eu Fiz pro Nosso Amor" cantada por Jão. A influenciadora digital recebeu nota 10 do júri artístico e 9.9 da bancada técnica, além de ter sido ovacionada pela plateia.

Priscila Fantin - A atriz dançou ao som da música "Amarelo, Azul e Branco", de Anavitória e Rita Lee. Também recebeu elogios do júri técnico, que também apontou certa "rigidez" na performance da famosa. O júri artístico aclamou bastante a participante.

Carla Diaz - A atriz foi a última a se apresentar na semifinal com a música "E a boba foi eu", de Ludmilla e Jão. Um dos pontos mais elogiados pelos jurados foi a capacidade da artista em se adaptar rapidamente e as referências presentes na coreografia.

Veja: Por que Manoel Soares foi demitido da Globo?

Vai ter Dança dos Famosos em 2024?

Apesar de não ter sido confirmada oficialmente, é provável que a Dança dos Famosos volte a ser exibida em 2024. O programa está no ar desde 2005 no Domingão e já contou com 20 temporadas.

A Dança segue acontecendo mesmo após a saída de Fausto Silva do comando da atração. Em 2021, primeiro ano com Luciano Huck à frente da competição, a disputa passou por algumas reformulações e contou com influenciadores digitais no elenco, incluindo Gkay, Jojo Toddynho e o ex-BBB Gil do Vigor.

Neste ano, a competição incluiu uma fase de grupos na primeira etapa. Foi somente após a primeira eliminação que os famosos seguiram para a fase individual, já conhecida pelo público.

Veja: Estreias do Viva em julho de 2023 tem novela nunca reprisada