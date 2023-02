Quando estreia Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga

A estreia de Coringa 2 é uma das mais aguardadas para os próximos tempos nos cinemas. O longa metragem chega em 2023 e é a continuação do filme dirigido e roteirizado por Todd Phillips de 2019 que foi indicados a 11 categorias do Oscar 2020 e levou 2 estatuetas para casa. A grande novidade na trama da sequência é a presença da atriz e cantora Lady Gaga, que viverá a Arlequina.

Quando estreia Coringa 2 nos cinemas?

A previsão atual é que Coringa 2 estreia no dia 4 de outubro de 2024 nas telonas. Mudanças podem ser feitas na agenda do Brasil ou ao redor do mundo se imprevistos tomarem o rumo da produção. O filme ainda está processo de gravação e a primeira imagem do longa acabou de ser divulgada pelo diretor Todd Phillips no Instagram, deixando o público eufórico.

O cineasta aproveitou o Valentine's Day - dia dos namorados estadunidense e em alguns outros países do globo comemorado no dia 14 de fevereiro - para divulgar a imagem brincando com a relação conturbada que Arlequina e Coringa tem na história. "Feliz Valentine's Day", escreveu.

A sinopse da trama de Coringa 2 ainda não foi divulgada pelo estúdio. Por enquanto, foi revelado que a história será ambientada no Asilo Arkham, muito famoso nos filmes, séries e quadrinhos do universo do super-herói Batman e a cidade de Gotham. Além disso, trará a icônica personagem Arlequina e terá também elementos musicais.

O que significa o "Folie à Deux" do título?

Apesar de ser popularmente chamado de Coringa 2 pelo público, esse não é o título oficial do longa, que por enquanto ganhou o nome "Joker: Folie à Deux" nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não foi revelado como ficará o título.

Mas afinal, o que é Folie à Deux? Em tradução literal do francês, a frase significa algo como "loucura por dois" ou "loucura à dois". Ao que tudo indica, a escolha remete a relação perturbada e doentia que o vilão vivido por Joaquin Phoenix terá com a personagem de Lady Gaga, Arlequina.

De acordo com a publicação "Folie à deux: conceito e relato de caso" de 2017 na Revista de Psiquiatria da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), a Folie à Deux é conhecida no meio como uma síndrome rara definida como o compartilhamento de sintomas psicóticos entre dois ou mais indivíduos. A publicação leva os nomes do médicos Mauricio Andreozzi Felix, Camila Fernandes Bonifacio Jubara, Milena Sabino Fonseca e Sonia Maria Motta Palma.

Onde assistir o primeiro filme

O primeiro filme do Coringa está disponível em algumas plataformas digitais e você pode assistir agora mesmo para já se preparar para a estreia da continuação. Em nenhuma delas o conteúdo é gratuito, por isso, é preciso ser assinante de algum serviço ou alugar o longa metragem.

HBO Max

O filme está no catálogo da plataforma e pode ser acessado pelos assinantes de qualquer pacote. Atualmente, a plataforma oferece planos que vão de R$ 19,90 a R$ 239,90. É possível assinar planos mensais, trimestrais ou anuais. Também há separação em quem quer assistir apenas pelo celular e quem prefere conferir por um computador, TV Smart ou outros dispositivos. Acesse em https://www.hbomax.com/br/pt.

Amazon Prime Video

O filme pode ser alugado por R$ 7,90 por não clientes ou acessado por qualquer assinante da plataforma. Atualmente, a Amazon Prime Video oferece dois planos, o mensal de R$ 14,90/mês ou o anual de R$ 119,00.

Google Play Filmes

No Google Play Filmes você pode alugar o filme em 4k por R4 7,90 ou comprá-lo em 4K por R$ 19,90. É necessário estar com sua conta google logada para realizar o pagamento e também informar a idade. O filme não é recomendado para menores de 16 anos.

Youtube Filmes

Também é possível alugar o filme pelo Youtube Filmes por R$ 7,90 para assistir em ultra HD ou pagar R$ 19,90 para contrar, também em ultra HD. O Youtube exige que você esteja logado para ter acesso liberado, tanto pelo pagamento quanto pela classificação indicativa.

Relembre a trama e assista agora mesmo: