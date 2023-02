Frases Valentine's Day 2023: o que mandar no Dia dos Namorados dos EUA?

Frases Valentine’s Day 2023: o que mandar no Dia dos Namorados dos EUA?

O Dia dos Namorados do Brasil é comemorado só em junho, mas por que não celebrar o amor várias vezes ao ano? Por isso, reunimos frases de Valentine's Day 2023 e citações mais famosas para compartilhar neste 14 de fevereiro.

O dia é popular nos Estados Unidos , bem como na Grã-Bretanha, Canadá e Austrália , e também é comemorado em outros países, incluindo Argentina , França , México e Coreia do Sul . Nas Filipinas , é o aniversário de casamento mais comum, e casamentos em massa de centenas de casais não são incomuns nessa data.

De motivacionais, doces a emocionantes, essas citações vão tocar seu coração.

Quais as melhores frases do dia dos Namorados?

- "Meu coração é dado a você, oh, dê o seu para mim; vamos trancá-los juntos e jogar a chave fora." — Frederick Saunders "

- Eu te amo mais do que jamais encontrei uma maneira de dizer a você. " — Ben Folds"Se você quer ser meu amante, você tem que ficar com meus amigos." — Spice Girls

- "Não tenho noção de amar as pessoas pela metade, não é minha natureza." — Jane Austen

- "Ser corajoso é amar incondicionalmente sem esperar nada em troca." — Madonna

- "Onde quer que você esteja, seja feliz. Este é o meu desejo para você." — Desconhecido

- "Qualquer um pode chamar sua atenção, mas é preciso alguém especial para conquistar seu coração." — Desconhecido

- Eu te amo, não pelo que você é, mas pelo que me tornei quando sou com você. Muitas felicidades neste dia maravilhoso.

- "Eu te amo maior que o mundo e o céu." — Marty Klazmer

- "Eu te amo até a lua e de volta." — Anônimo

- "Nunca acima de você. Nunca abaixo de você. Sempre ao seu lado." —Walter Winchell

- "Como eu te amo? Deixe-me contar as maneiras." – Elizabeth Barrett Browning

- "O amor não conhece barreiras. Ele pula barreiras, pula cercas, atravessa paredes para chegar ao seu destino cheio de esperança." — Maya Angelou

- "Muito tempo depois que as rosas perderem a cor, continuarei amando você." - Unknown

- "Sem o Dia dos Namorados, fevereiro seria... bem, janeiro." -Jim Gaffigan

- "O verdadeiro amor é como fantasmas, dos quais todos falam e poucos viram." — François de La Rochefoucauld

- "Não há consequências ruins em amar plenamente, de todo o coração. Você sempre ganha ao dar amor." — Reese Witherspoon

- "Vamos sempre nos encontrar com um sorriso, pois o sorriso é o começo do amor." — Madre Teresa

- "Eu te amo da cabeça aos pés." - desconhecido

- "Se você encontrar alguém que ama em sua vida, agarre-se a esse amor." - Princesa Diana

- "Você é meu namorado porque traz amor para minha vida todos os dias. Eu te amo mais a cada dia, em todos os sentidos." —Kate Summers

- "Amar e ser amado é sentir o sol de ambos os lados." —David Viscot

- "Amor é ser estúpidos juntos." – Paulo Valer

- "Amor é a beleza da alma." — Santo Agostinho

- “Ser profundamente amado por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém profundamente lhe dá coragem.” – Lao Tzu

- "Tropece no amor, você pode se levantar. Apaixone-se e você se apaixonará para sempre." - Desconhecido

Citações para o Dia dos Namorados 2023 para enviar pelo WhatsApp

- Nada é mais significativo e valioso do que você em minha vida. Eu te amo até o fim dos tempos.

- Sem você eu não sou nada, com você eu sou tudo. Eu te amo.

- Este mundo é belo na medida em que você está neste mundo. Muito obrigado por ser meu namorado.

- Você é tudo que eu sempre precisei e estou muito feliz por estar ao seu lado.

- Que o amor e a felicidade que você compartilha com seu parceiro brilhem nesta semana dos namorados.

- Nunca posso imaginar a sorte que tive por ter a oportunidade de considerá-lo talvez o melhor presente. Feliz Dia dos namorados.

- Com você, me sinto livre para ser completamente eu mesmo. Neste dia dos namorados quero me entregar a você, mente, corpo e coração.

- Meus amigos estavam certos. Disseram que um dia eu iria me apaixonar e sossegar. Não acreditei neles até conhecer você.

- Você entrou na minha vida como Príncipe Encantado e a transformou em um conto de fadas. Eu te amo.

- Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Feliz Dia dos namorados.

- Não sou cinegrafista, mas sou muito bom em nos imaginar juntos. Eu gostaria de poder mostrar a você. Feliz Dia dos namorados!

- Para aquele que me amou até a lua e de volta, envio todo o meu amor.

- Sou muito grata por ter você por perto. Estou tão feliz por ter você na minha vida. Feliz Dia dos namorados.

- Meus sentimentos por você ficaram mais fortes com o tempo e agora, só quero passar minha vida inteira com você.

- O amor não segue nenhum padrão, é uma inclinação que vem do centro do seu coração.

- Desejando a você uma semana cheia de amor, risos e felicidade nesta semana dos namorados.

- Que o amor entre você e seu parceiro continue se fortalecendo a cada dia dessa semana dos namorados.

- Desejo-lhe uma semana de amor sem fim, apaixonado e romântico.

- Feliz Dia dos namorados! Adivinha só... quebrei todos os meus videogames! Ok, acabei de guardá-los, mas hoje sou todo seu.

- Nem todo mundo tem a sorte de encontrar o amor verdadeiro. Tenho sorte porque estou com você.