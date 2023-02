Estreias de filmes do mês de fevereiro de 2023 tem novo longa do Homem-Formiga (à esquerda) e produção nacional Desapega! (à direita) - Foto: Reprodução/Divulgação/Marvel/Disney/Imagem Filmes

Estreias podem variar no cinema de cada cidade e podem sofrer alteração de datas de acordo com exibidoras.

Filmes de 2023: estreias do mês de fevereiro nos cinemas do Brasil

O mês de fevereiro de 2023 será cheio de estreias de filmes nos cinemas brasileiros. E terá opção para todos os gostos, seja ele romance, suspense, terror, herói e muito mais. Chegam às telonas alguns indicados os Oscar 2023, como "Os Banshees de Inisherin" e "Triângulo da Tristeza". "Batem à Porta" promete entreter quem gosta de um mistério e até o clássico "Titanic" estará de volta! Confira a lista completa.

+Indicados ao Oscar 2023 vai de Avatar a Top Gun: veja lista completa

Os Banshees de Inisherin é um dos filmes indicados ao Oscar 2023

Indicado a 9 categorias no Oscar 2023, Os Banshees de Inisherin chega aos cinemas brasileiros no dia 2 de fevereiro, logo no começo do mês. A trama se passa em uma remota ilha na costa oeste da Irlanda e mostra a relação de dois homens que até então eram melhores amigos, Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) e Colm Doherty (Brendan Gleeson). Um deles não entende porque o outro quer acabar com a amizade.

Batem à Porta está entre os filmes de 2023 de fevereiro

Batem à Porta é o novo lançamento do diretor, produtor e roteirista M. Night Shyamalan, responsável pelo clássico O Sexto Sentido e outras obras como A Visita, A Vila, Sinais, Corpo Fechado, Fragmentado, entre outros.

O longa também é um dos filmes que chega aos cinemas no dia 2 de fevereiro e tem no elenco Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn.

Na trama, um casal vai passar as férias com a filha em uma cabana. No entanto, eles se tornam reféns de um grupo que acredita que é necessário parar um apocalipse. Veja o trailer:

Triângulo da Tristeza também está indicado ao Oscar 2023

Triângulo da Tristeza também ganhou indicações ao Oscar 2023, aparecendo em algumas categorias principais, como melhor filme e melhor direção. A estreia nos cinemas será no dia 16 de fevereiro de 2023. A história do longa metragem segue um casal de modelos que é convidado para um cruzeiro de luxo. Porém, o iate afunda e eles acabam presos em uma ilha deserto com um grupo de bilionários e uma faxineira.

Till - A Busca por Justiça é filme baseado em história real

No dia 12 de fevereiro estreia Till - A Busca por Justiça.A biografia retrata a história do adolescente negro de 14 anos Emmett Till (Jalyn Hall) e sua mãe Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler). Emmett foi brutalmente assassinado nos anos 40 depois de ser acusado por uma mulher branca.

Desapega! tem Maísa e Gloria Pires

Entre os filmes que estreiam nos cinemas em fevereiro de 2023 está o brasileiro Desapega!, que chega às telonas no dia 9. A produção tem como estrelas a atriz e apresentadora Maísa e a veterana Gloria Pires. A história mostra Rita (Pires) sete anos após ter controlado seu vício em compras agora líder de um grupo de apoio para pessoas compradoras compulsivas. Porém, um anúncio de sua filha Duda (Maísa), que deseja sair de casa, deixa Rita em busca de um equilíbrio e maneira de desapegar.

Titanic volta aos cinemas em fevereiro de 2023

Lançado originalmente em 1997, o clássico Titanic retorna aos cinemas a partir do dia 9 de fevereiro para comemorar seus 25 anos. A versão que vai para o cinema é uma versão remasterizada em 3D 4K.

O longa mostra o romance proibido entre Rose (Kate Winslet) uma moça de origem nobre que está noiva de um homem que não ama e Jack (Leonardo DiCaprio), um jovem pobre que consegue na sorte um bilhete para o cobiçado Titanic.

O Grande Mauricinho

Para a criançada, a animação O Grande Mauricinho chega aos cinemas brasileiros no dia 2 de fevereiro. A dublagem nacional leva a voz de Marcelo Adnet como o gato protanista e tem também Sophia Valverde na pele da personagem Marina.

A história mostra um gato muito esperto que inventa um golpe para ganhar dinheiro de forma fácil. Ele se junta a alguns ratos para conseguir que seu plano tenha sucesso, mas eles esbarram em obstáculos que podem colocar tudo por água abaixo.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania - 16 de fevereiro

Mais um filme do Universo Marvel estreia em 2023. No dia 16 de fevereiro estreia Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. A nova produção sobre os super-heróis estrelados por Paul Rudd e Evangeline Lilly trará o temido vilão Kang, que foi apresentado na série Loki e tem grande poder para mexer com o universo.

Filmes de fevereiro nos cinemas para quem gosta de terror

Dois filmes chegam aos cinemas em fevereiro de 2023 e podem agradar os fãs de terror, Oferenda ao Demônio, que estreia no dia 9, e 13 Exorcismos, que chega no dia 23 de fevereiro.

Oferenda ao Demônio segue o filho de um agente funerário hassídico que volta para casa ao lado de sua esposa grávida na esperança de se reconciliar com o pai. O que ele não podia esperar é que há um grande mal no necrotério da família.

Já em 13 Exorcismos, a história começa com a adolescente Laura Villegas, que começa a apresentar um comportamento estranho. Por conta disso, sua família resolve chamar um exorcista para resolver a situação.

Outros filmes que vão lançar em fevereiro de 2023 nos cinemas brasileiros

Gemini: O Planeta Sombrio - 2 de fevereiro

O Menino e o Tigre - 9 de fevereiro

Casamento Em Família - 16 de fevereiro

As Múmias e o Anel Perdido - 16 de fevereiro

Império de Luz - 23 de fevereiro

