Quando estreia Escrito nas Estrelas no Viva?

Julho é quando estreia Escrito nas Estrelas no Viva. A trama de Elizabeth Jin será a substituta de Força de Um Desejo (1999) na faixa de horário da tarde, com reprise à noite e nos finais de semana. O folhetim foi exibido originalmente em 2010 pela Rede Globo.

Escrito nas Estrelas é a substituta de Força de um Desejo

A novela Escrito nas Estrelas estreia em 17 de julho, segunda-feira, às 15h30, horário de Brasília, com reexibição às 23h45. Essa será a primeira vez que a novela ganhará uma reprise desde a sua exibição original.

A trama de Elizabeth Jin tem como tema central espiritualidade, inseminação artificial e a ética relacionada aos avanços da ciência na genética.

Ricardo Aguillar (Humberto Martins) é um médico viúvo dono de uma clínica de inseminação artificial no Rio de Janeiro, requisitado por casais de todo o mundo que desejam ter um bebê. Já seu filho Daniel (Jayme Matarazzo), que também é estudante de Medicina, é um jovem idealista que atende no posto médico de uma comunidade pobre de Botafogo.

Daniel conhece Viviane (Nathalia Dill), moradora de uma comunidade que perde tudo após uma enchente. Os dois, porém, sofrem um acidente de carro e o rapaz morre, enquanto ela sobrevive.

Inconformado com a perda do filho, Ricardo quer usar o sêmen congelado do herdeiro para dar à luz a um neto seu. Para isso, precisa encontrar uma mulher que aceite gerar a criança.

O caminho de Viviane se cruza com o do ambicioso Gilmar (Alexandre Nero), secretário e assistente pessoal de Ricardo, que obriga a jovem a gerar o neto de Ricardo apenas para colocar as mãos em seu dinheiro. A garota finge se chamar Vitória, mas ao longo da trama a farsa é descoberta.

Ricardo se apaixona por Viviane, mas Daniel, que ainda tem o seu espírito preso na Terra, se revolta com a paixão do pai pela moça e tenta impedir o relacionamento arranjando maneiras de levar a jovem para outro plano. Ele só para ao ser salvo pelas orações de seus espíritos protetores e por seu anjo da guarda, Seth (Alexandre Rodrigues).

Qual será a próxima novela do Canal Viva?

Antes de Escrito nas Estrelas, o Viva tem duas estreias para o mês de junho. Coração de Estudante (2002) e Bambolê (1987) entram na reta final a partir das próximas semanas e serão substituídas por Corpo Dourado (1998) e O Sexo dos Anjos (1989) respectivamente.

Corpo Dourado estreia em 12 de junho, segunda-feira, às 13h, horário de Brasília. A trama é de autoria de Antonio Calmon e conta com 191 capítulos, também exibidos no horário das 18h.

O folhetim acompanha a história da vaqueira Selena (Cristiana Oliveira), que sonha em ter um namorado que seja a cara do ator e diretor americano Clint Eastwood. A jovem é admirada pelo fazendeiro Jorginho (Gerson Brenner) e pelo empresário (Marcos Winter), mas é apaixonada pelo delegado Chico (Humberto Martins).

Até que Selena bate a cabeça a bordo de uma lancha e perde a memória temporariamente. A protagonista se envolve com o misterioso fotógrafo Billy (Fábio Jr.), recém-chegado na cidade.

Já O Sexo dos Anjos entra para a grade do Viva em 19 de junho, às 14h40, horário de Brasília. A trama de Ivani Ribeiro conta a história do anjo Emissário (Felipe Camargo), que é designado por Diana, o Anjo da Morte (Bia Seidl), para buscar Isabela (Isabela Garcia) na Terra.

O ser celestial propõe levar a irmã dela, a cruel Ruth (Sílvia Buarque), mas Diana não aceita a proposta. No entanto, ela dá mais uma chance para Isabela, que morrerá se cometer mais dois pecados. Emissário então se transforma em um humano chamado Adriano para proteger a personagem.

Próximas novelas do Viva

Corpo Dourado (1998) – 12 de junho, às 13h

O Sexo dos Anjos (1989) – 19 de junho, às 14h40

Escrito nas Estrelas (2010) – 17 de julho, às 15h30

