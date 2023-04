Qual a história de Escrito nas Estrelas, cotada reprisar na Globo

A novela Escrito nas Estrelas pode ser a substituta de Chocolate com Pimenta ou O Rei do Gado, ou até a próxima inclusão no Globoplay já que, recentemente, a emissora pediu o registro da obra para a ANCINE, a Agência Nacional do Cinema. A trama foi exibida pela primeira vez em 2010.

Escrito nas Estrelas será reprisada?

O pedido para emissão de Certificado de Produto Brasileiro (CPB) para a novela Escrito nas Estrelas foi deferido em 27 de abril, de acordo com o Sistema ANCINE Digital. A informação foi confirmada ao DCI pela assessoria da Agência Nacional de Cinema nesta sexta-feira, 28.

Isso não significa que a trama já está confirmada como a próxima reprise da emissora, mas pode ser uma das cotadas - ou até mesmo ser incluída no Globoplay ou entrar na grade do Viva, que também exibe novelas antigas da Globo.

Atualmente, a emissora possui duas faixas de reprises na grade da tarde. A primeira foi criada no ano passado, com a reprise de O Cravo e a Rosa (2000), seguida de Chocolate com Pimenta (2003).

O canal carioca também exibe O Rei do Gado (1996) no Vale a Pena Ver de Novo. Ambas as novelas estão perto da reta final e terminarão nos próximos meses, ou seja, a emissora em breve terá que anunciar as substitutas.

Qual a história da novela Escrito nas Estrelas?

A história de Escrito nas Estrelas é ambientada no Rio de Janeiro e acompanha o médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), um homem viúvo dono de uma clínica de fertilização. O profissional tem apenas um filho, Daniel (Jayme Matarazzo), estudante de Medicina, por quem ele tem uma grande adoração e tenta superproteger.

Ao longo da trama, uma enchente deixa uma série de desabrigados e destrói o posto médico no qual Daniel trabalha. O jovem acaba conhecendo Viviane (Nathalia Dill), uma das moradoras da comunidade destruída, que luta para que os feridos sejam atendidos, encantando o jovem médico.

Os dois se envolvem brevemente, até que Daniel morre em um acidente de carro. Ricardo descobre que Daniel deixou seu sêmen congelado para uma pesquisa da faculdade e tenta encontrar a mulher ideal para gerar um neto usando os espermatozoides do filho morto.

Quem acaba sendo escolhida para gerar a criança é Viviane, vítima de um plano do ambicioso Gilmar (Alexandre Nero), assistente pessoal de Ricardo que quer arrancar dinheiro do ricaço.

A trama de autoria de Elizabeth Jhin foi exibida pela primeira vez entre abril e setembro de 2010 no horário das 18h, com 143 capítulos. O folhetim foi dirigido por Pedro Vasconcelos.

Quando termina Chocolate com Pimenta?

Se for escolhida para ser a próxima reprise da emissora, é mais provável que Escrito nas Estrelas entre no lugar de Chocolate com Pimenta por ser uma novela das 18h. A trama de Walcyr Carrasco tem previsão para terminar entre junho e julho de 2023, seguindo a duração média de reprises da trama.

Outro nome que circula na imprensa como a possível escolhida para a faixa de horário é Caras e Bocas (2009), também de Walcyr Carrasco. O título já havia sido cogitado como substituta de O Cravo e a Rosa, mas a trama de Ana Francisca foi quem ganhou o espaço.

Apesar de ter feito sucesso em sua exibição original, obtendo 25.55 pontos de média no Ibope, Escrito nas Estrelas nunca foi reprisada. Se escolhida, essa será a primeira vez que a novela de Elizabeth Jin voltará ao ar.

