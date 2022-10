20 melhores novelas antigas da Globo para ver online

No Brasil, as novelas são um sucesso e fazem parte da rotina de muitas famílias. Na Rede Globo, a primeira delas, ‘O Ébrio’, foi exibida há 56 anos e, quando analisada, levanta uma questão interessante: as obras nas telinhas cresceram junto com grande parte da população – ganhando valores nostálgicos e emocionais para alguns. Hoje, com os serviços de streaming em alta e a facilidade de acesso à internet, as novelas antigas da Globo voltaram à tona e podem ser revistas a qualquer momento.

Novelas antigas da Globo para ver no Globoplay

Antes de mergulhar nas sugestões de títulos para rever online, é preciso entender a dinâmica do serviço de streaming da Rede Globo: o Globoplay. A plataforma, que conta com um extenso catálogo com as produções da emissora, é disponível para os usuários em duas versões, sendo uma gratuita e outra, a mais completa, mediante pagamento de uma mensalidade. Ou seja, alguns conteúdos estão disponíveis gratuitamente e outros não.

Para os amantes da teledramaturgia, o Globoplay conta uma página extensa de títulos, que é atualizada frequentemente com novelas antigas da Globo que estão sendo trabalhadas e editadas para migrar para o serviço digital. Muito conteúdo já está disponível, por isso, separamos os 13 melhores títulos da emissora para assistir online, em 2021.

Roque Santeiro (1985 – 1986)

Baseada na peça ‘O Berço do Herói’, Roque Santeiro é uma das novelas antigas da Globo mais famosas nos dias atuais. Escrita por Aguinaldo Silva e Dias Gomes, a trama ficou no ar entre 1985 e 1986 e conta a história do coroinha Luís Roque Duarte, que era conhecido como Roque Santeiro por esculpir imagens de santos.

Um boato na cidade garante que o personagem morreu tentando defender a pequena cidade do interior – história que tornou Santeiro um herói local -, mas tudo muda quando a verdadeira história ganha força e Roque Santeiro, vivo, retorna ao local.

A novela conta com um elenco de peso, o que inclui nomes como José Wilker, Lima Duarte, Regina Duarte e Ary Fontoura.

Roque Santeiro: reveja a abertura de 1985 Sátira à exploração política e comercial da fé popular, marcou época apresentando uma cidade fictícia como um microcosmo do Brasil.

Tieta (1989 – 1990) – Novelas antigas da Globo

‘Tieta’, escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, foi ao ar entre 1989 e 1990. A trama, que foi inspirada no famoso romance de Jorge Amado, conta a história da personagem que carrega o nome da novela e que foi expulsa de casa pelo pai. O conflito na família acontece porque Tieta tem o comportamento considerado liberal pelo pai, além das intrigas causadas pela irmã, o que motiva a protagonista a mudar-se para São Paulo.

Na cidade grande, Tieta ganha a vida e, anos depois, volta para a cidade natal em busca de vingança.

Estão no elenco: Betty Faria, Joana Fomm, José Mayer, Reginaldo Faria, Lídia Brondi, Yoná Magalhães, Marcos Paulo e Arlete Sales.

Tieta: reveja a abertura da novela de 1989 A obra é uma livre adaptação de Tieta do Agreste, de Jorge Amado. A novela apresenta personagens dramáticos, mas cheios de humor.

Top Model (1989 – 1990)

Exibida pela primeira vez ao mesmo tempo que ‘Tieta’, ‘Top Model’ também entra na lista das melhores novelas antigas da Globo. No horário das sete, ‘Top Model’ conta a história de Duda – uma modelo de sucesso que vive questões amorosas complicadas ao longo da trama. Enquanto Duda é apaixonada por Lucas, um grafiteiro, a modelo é o objetivo de Alex, dono de uma revista famosa.

A novela de Walther Negrão e Antônio Calmon é cheia de conflitos e, no elenco, reúne nomes como Malu Mader, Taumaturgo Ferreira e Nuno Leal Maia.

Abertura Top Model HD Top Model é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo, de 18 de setembro de 1989 a 5 de maio de 1990, em 198 capítulos, substituindo Que Rei Sou Eu?, e sendo substituída por Mico Preto. Foi a 42ª “novela das sete” exibida pela emissora.

O Salvador da Pátria (1989) – Novelas antigas da Globo

Escrita por Lauro César Muniz, ‘O Salvador da Pátria’ foi a novela das 20h exibida entre janeiro e agosto de 1989. A trama, protagonizada por Lima Duarte, conta a história de um deputado, considerado o homem mais poderoso da região de Ouro Verde, que escolhe Sassá Mutema para se casar com sua amante e, assim, desviar atenções de seu adultério.

O segredo chega até o radialista Juca Pirama, que expõe o caso. Depois, um crime acontece e tanto Juca quanto Marlene (a amante) são assassinados. Sassá é o principal suspeito. A trama se desenvolve acerca do mistério e é interpretada por nomes como Lima Duarte, Maitê Proença, José Wilker, Betty Faria e Susana Vieira.

Abertura de O Salvador da Pátria (Alta Definição) Todos os direitos reservados a Rede Globo de Televisão. Autoria: Lauro César Muniz Colaboração: Alcides Nogueira e Ana Maria Moretzsohn Direção: Paulo Ubiratan, Gonzaga Blota, José Carlos Pieri e Denise Saraceni Direção-geral: Paulo Ubiratan Supervisão: Daniel Filho Período de exibição: 09/01/1989 — 12/08/1989 Horário: 20h30 Nº de capítulos: 186

Vale Tudo (1988 – 1889)

‘Vale Tudo’ é uma das novelas antigas mais famosas da Globo. Na trama, exibida no final dos anos 80, Gilberto Braga e Aguinaldo Silva abordam a inversão de valores e a corrupção que assolavam o país na época, destacando o conflito de mãe e filha como história central: Raquel Accioli (Regina Duarte) é o oposto da filha Maria de Fátima (Gloria Pires).

Em ‘Vale Tudo’ aconteceu o assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall), um dos mistérios mais populares da teledramaturgia.

Vale Tudo (1989): Relembre a abertura da novela Corrupção e falta de ética conduziam Vale Tudo, que denunciava a inversão de valores no Brasil do final dos anos 1980.

O Rei do Gado (1996 – 1997)

‘O Rei do Gado’ é um clássico da Globo e, neste ano, completou 25 anos de sua exibição original, em 1996. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama conta a história de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) – fruto de um relacionamento proibido, formado por integrantes de famílias inimigas – que cresce se torna um dos maiores criadores de gado do país.

Crescido, o Rei do Gado sabe que o ódio separou a família dos pais e as questões do passado voltam à tona conforme o desenrolar do folhetim. Patrícia Pillar, Raul Cortez, Glória Pires e Fábio Assunção estão no elenco.

O Rei do Gado: relembre a abertura da novela da Globo Quem não se lembra do romance do latifundiário Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar)? Relembre a novela ao som de “O Rei do Gado”, da Orquestra da Terra.

Senhora do Destino (2004 – 2005)

Uma das caçulas entre as novelas antigas da Globo, ‘Senhora do Destino’ é um marco na história da TV. Exibida entre 2004 e 2005, a novela conta a história de Maria do Carmo, mulher nordestina que é abandonada pelo marido e tem a filha raptada na infância.

A novela foi eleita pelo jornal 20 minutos, da Espanha, como a quinta melhor novela brasileira de todos os tempos. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama é protagonizada por Susana Vieira e conta com nomes como Renata Sorrah, Carolina Dieckmann e José Wilker no elenco principal.

Senhora do Destino: veja a abertura da novela Assista a tudo em: https://globoplay.globo.com/senhora-do-destino/p/3448/

Anjo Mau (1997 – 1998) – Novelas antigas da Globo

Originalmente exibida no horário das 20h, ‘Anjo Mau’ foi exibida entre 1997 e 1998. Escrita por Maria Adelaide Amaral, a trama é um remake de uma produção de mesmo nome e conta a história de Nice, uma mulher ambiciosa e dissimulada que esconde a verdadeira personalidade de todos.

O telespectador é o único que sabe quem Nice é de verdade, uma vez que entre os outros personagens, a moça é vista como “um anjo”. Ao longo da história, a mãe de Nice é a única que consegue perceber a perversidade da filha.

‘Anjo Mau’ é interpretada por Glória Pires, Kadu Moliterno, Alessandra Negrini, Leonardo Brício, Maria Padilha, Daniel Dantas, Regina Dourado e Cláudio Correia e Castro.

Anjo Mau: reveja a abertura da novela Trama estrelada por Gloria Pires volta à TV no Vale a Pena Ver de Novo.

Laços de Família (2000 – 2001)

Um dos títulos recentemente reprisados no Vale a Pena Ver de Novo, ‘Laços de Família’ é um clássico. Escrita por Manoel Carlos, a trama conta a história da família de Helena, que vive conflitos internos – como mãe e filha apaixonadas pelo mesmo homem – e um câncer severo em uma das integrantes.

Foi durante a novela que Carolina Dieckmann viveu um dos momentos mais famosos de sua carreira, na qual raspou o cabelo, em cena, para dar vida a Camila.

O elenco central é composto por Vera Fischer, Tony Ramos, Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo, José Mayer, Deborah Secco e Lília Cabral.

Laços de Família: relembre a abertura da novela Reveja e mate as saudades da trama de Manoel Carlos.

Mulheres de Areia (1993)

As irmãs Ruth e Raquel, famosas personagem da Globo vivias por Gloria Pires, são parte da trama central de ‘Mulheres de Areia’. Escrita por Ivani Ribeiro, a novela foi exibida em 1993, e ficou eternizada como um dos grandes títulos da emissora.

Apesar de aparentemente idênticas, Ruth e Raquel são extremamente diferentes – o que gera diversos conflitos ao longo da novela. Estão no elenco: Vivianne Pasmanter, Guilherme Fontes, Marcos Frota, Laura Cardoso, Sebastião Vasconcelos, Paulo Goulart e Susana Vieira.

Mulheres de Areia (1993): Assista a abertura da novela Um dos grandes sucessos do horário das 18h, Mulheres de Areia tinha como tema central a rivalidade entre as gêmeas Ruth e Raquel.

Kubanacan (2003 – 2004) – Novelas antigas da Globo

Exibida entre maio de 2003 e janeiro de 2004, Kubanacan é uma das novelas antigas mais recentes de nossa lista. A trama foi escrita por Carlos Lombardi é conta histórias da rotina de Kubanacan – um pequeno país fictício que sofre um golpe de estado.

Entre as histórias inusitadas da novela, a trama retrata, inclusive, um homem que caiu do céu. A novela é interpretada por nomes como Marcos Pasquim, Adriana Esteves, Danielle Winits, Vladimir Brichta, Carolina Ferraz, Humberto Martins, Betty Lago e Werner Schünemann.

Kubanacan: relembre a abertura da novela Trama de Carlos Lombardi, ambientada nos anos 50, satiriza os problemas dos países sul-americanos e tem Marcos Pasquim, Vladimir Brichta e Adriana Esteves no elenco.

Torre de Babel (1998 – 1999)

Mais uma novela das 20h em nossa lista, ‘Torre de Babel’ foi exibida entre 1998 e 1999. Escrita por Silvio de Abreu, a novela é dividida em duas fases e conta a história de Clementino, pedreiro que mata a mulher ao flagrá-la tendo relações com outros homens no dia da inauguração de uma de suas maiores obras.

O homem é condenado a 19 anos de prisão depois do chefe, que flagrou o crime, depor contra ele no tribunal. A segunda fase da novela é marcada pelo retorno do homem, depois de cumprir a pena. Estão no elenco: Tony Ramos, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudia Raia, Edson Celulari, Letícia Sabatella, Marcos Palmeira, Juca de Oliveira, Cláudia Jimenez, Natália do Vale, Maitê Proença e Adriana Esteves.

Torre de Babel: confira a abertura de 1998 Trama policial ambientada em São Paulo enfocava a violência e a estratificação social.

O Bem Amado (1973) – Novelas antigas da Globo

Para fechar nossa lista, o sucesso ‘O Bem Amado’. A novela, exibida em 1973, foi escrita por Dias Gomes e conta a história do prefeito Odorico Paraguaçu – um político demagogo e corrupto que engana o povo da cidade. O político planeja a morte de um dos moradores da cidade para que seu cemitério recém-construído seja inaugurado. A realização desse ‘sonho’ guia a trama.

Elenco: Paulo Gracindo, Lima Duarte, Emiliano Queiroz, Jardel Filho, Sandra Bréa, Ida Gomes, Dorinha Duval e Dirce Migliaccio.

O Bem Amado (1973): Veja a abertura da novela Relembre a abertura da primeira telenovela em cores da televisão brasileira e a primeira a ser exportada, sua trama criticava com humor o Brasil da ditadura militar. O primeiro capítulo foi ao ar no dia 22 de janeiro de 1973, 45 anos atrás.

A Viagem (1994)

A Viagem foi um dos grandes sucessos do horário das 18h na década de 90 e ganhou uma reprise no canal Viva no ano passado. Após o fim da exibição, a trama foi disponibilizada na íntegra no Globoplay – há rumores de que o folhetim possa ganhar um remake no próximo ano.

Escrita por Ivani Ribeiro, A Viagem tem como tema a vida após a morte. Alexandre (Guilherme Fontes) é um delinquente que vai preso após cometer alguns crimes e tira sua própria vida enquanto está na cadeia. Porém, sua alma retorna para a Terra para atrapalhar a vida de quem ele considera culpado pelo seu trágico destino.

Por Amor (1997 – 1998)

Sucesso de Manoel Carlos, Por Amor foi protagonizada por Regina Duarte em mais um papel de Helena. A trama conta a história da mãe e da filha, Maria Eduarda (Gabriela Duarte), que engravidam na mesma época e vão juntas para o hospital parir suas crianças.

Quando o filho de Maria Eduarda morre ainda no parto, Helena decide trocar seu bebê com o da filha para que ela não sofra com a morte da criança. A jovem passa a criar seu irmão como se fosse seu filho, sem saber da verdade.



A Indomada (1997)

A Indomada é de autoria de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, exibida no horário da 20h da emissora. A trama tem como protagonista Lúcia Helena (Adriana Esteves), uma jovem que retorna para a pequena cidade de Greenville, de onde se mudou quando era adolescente, para herdar da fortuna da família Mendonça e Albuquerque.

No entanto, ela precisa lidar com a ambição de sua tia Maria Altiva (Eva Wilma), que nunca perdoou Teobaldo Faruk (José Mayer) por ter passado o dinheiro para o nome de sua sobrinha. A protagonista ainda desperta a paixão do forasteiro ao longo da trama.



Tropicaliente (1994)

Em Tropicaliente, de Walther Negrão, Letícia (Silvia Pfeifer) é uma jovem de 17 anos que contraria a família a ir morar com sua grande paixão, o pescador Ramiro (Herson Capri), sete anos mais velhos que ela. Em uma das pescas do rapaz, ele passa três meses em alto-mar, fazendo com que sua amada pense que foi abandonada.

Durante o período, Letícia volta para a casa dos pais e vai estudar no exterior. Quando o pescador retorna, não encontra sua amada. Anos se passam até que a mocinha decide voltar para a cidade e reencontra Ramiro, que agora está casado com Serena (Regina Dourado). Porém, os dois acabam se entregando à paixão.



Sassaricando (1987 – 1988)

Em Sassaricando, Aparício Varela (Paulo Autran) vive uma vida de luxo ao lado de sua esposa tirana Teodora Abdala (Jandira Martini), mas não está feliz apesar de todo o conforto que tem.

Quando a mulher morre, Aparício decide compensar os anos submissos a esposa com uma vida de “sassaricos”. Ele arranja três namoradas de uma vez, Rebeca (Tônia Carrero), Penélope (Eva Wilma) e Leonora (Irene Ravache), mas precisa lidar com o espírito de sua esposa que volta para atrapalhá-lo.



América (2005)

Uma das novelas de Gloria Perez mais lembradas pelo público, América nunca foi reprisada pela emissora. A trama gira em torno de Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em morar nos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Ela namora Tião (Murilo Benício), um homem do interior que tem como objetivo se tornar um campeão de rodeios, mas decide abandoná-lo para atravessar ilegalmente para o país norte-americano.

O que Sol não imaginava é que ela passaria por momentos terríveis no deserto do México e sofre de fome e sede, é maltratada pelos ‘coiotes’ e vê colegas sendo mortos ou presos durante a travessia.



Celebridade (2003-2004)

Em Celebridade, Maria Clara Diniz (Malu Mader) e Laura Prudente da Costa (Cláudia Abreu) são duas rivais que declaram guerra uma a outra ao longo da trama.

Isso porque Laura quer tomar tudo que é de Maria Clara: ela tem ódio da rival pois é filha da mulher que inspirou a música que deixou Maria rica e famosa, enquanto ela e sua mãe amargam na miséria. Para destruir a mulher, Laura conta com a ajuda de Marcos (Márcio Garcia), seu amante e cúmplice.



O valor da versão paga do Globoplay pode variar de acordo com o plano escolhido – o que significa que, na versão mais simples, o usuário precisa pagar R$22,90 por mês. Tudo sobre as novelas você encontra no DCI.