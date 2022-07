Quando Isadora descobre que Rafael é Davi em Além da Ilusão?

O momento quando Isadora descobre que Rafael é Davi está chegando em Além da Ilusão. Ainda nesta semana, a mocinha irá recuperar sua memória de infância e se lembrará do rosto do mágico. A personagem de Larissa Manoela ficará chocada ao descobrir que Rafael não é quem ele diz ser.

Quando Isadora descobre que Rafael é Davi? A cena irá ao ar nesta sexta-feira, 15. A mocinha finalmente vai recuperar as memórias perdidas de sua infância e se lembrará do rosto do mágico que ela acredita ter assassinado sua irmã Elisa (Larissa Manoela).

Para quem não se lembra, Dorinha não se recordava do rosto do mágico, e nem da sua irmã, devido ao grande trauma causado pela morte dela.

Depois que Isadora se casa com Joaquim (Danilo Mesquita), Davi (Rafael Vitti) decide ir embora de Campos dos Goytacazes (RJ) para tentar provar sua inocência. Na despedida, ele faz um truque de mágica para Dorinha – o mesmo feito por ele quando ela era criança, em que ela assopra várias borboletas que surgem nas mãos do ilusionista.

É essa a lembrança que faz com que Isadora se lembre de Davi, conforme antecipado pelo Notícias da TV. “Meu Deus! Eu lembrei! É você! Davi! Eu me lembrei de tudo! De quando eu te conheci fazendo truques na praça, lá em Poços de Caldas. Da sua apresentação na festa da Elisa. De quando eu vi vocês dois se beijando no mirante. Meu Deus! Você matou a minha irmã!”, se exaltará quando Isadora descobre que Rafael é Davi.

O rapaz tentará convencer sua amada de que não foi ele quem matou Elisa, mas sim Matias (Antônio Calloni). No entanto, a mocinha não se convencerá: “Pois não acredito em mais nada do que diz! Não passa de um mentiroso, Rafael! Mentiroso e assassino! Vou agora te denunciar pra polícia!”.

No capítulo de sábado, Augusta (Olivia Araujo) e Heloísa (Paloma Duarte) tentam convencer Isadora de que Davi está falando a verdade. Além disso, a protagonista também comprova que Joaquim sabia da verdadeira identidade do mágico.

Davi e Isadora ficam juntos no final de Além da Ilusão?

Davi e Isadora devem ter um final feliz em Além da Ilusão. Nos próximos capítulos, ela finalmente descobrirá que Joaquim é um vigarista e pedirá a anulação do casamento.

Ela decidirá investigar a vida de Davi e Joaquim por conta própria, e descobrirá que é o mágico quem está falando a verdade. A essa altura da novela, o ilusionista já terá ido embora de Campos dos Goytacazes, e Isadora fugirá de casa para ir atrás de seu amado.

Dorinha dirá que se fechou para o amor depois da morte de Elisa, mas que Davi mostrou para ela o verdadeiro sentido de amar. Ela afirmará que seu coração diz para que ela acredite no mágico, e assim o faz. O ilusionista fica extremamente feliz com o que ouve e também se declara: “Sonhei em ouvir essa frase. Você me chamando pelo meu verdadeiro nome, e dizendo que me ama”.

Quando acaba Além da Ilusão?

Além da Ilusão termina em 19 de agosto, sexta-feira. A partir do dia 22, o público passa a acompanhar Mar do Sertão, novela que substitui a trama de Alessandra Poggi.

Mar do Sertão é de autoria de Mário Teixeira e se passa no nordeste brasileiro. A trama gira em torno do casal Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé), que se separa após o rapaz ser dado como morto.

No entanto, ele retorna dez anos depois, chocando todos os moradores da pequena cidade. Zé se decepciona ao encontrar sua amada em um relacionamento com Tertulinho (Renato Góes), o vilão da novela.

