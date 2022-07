Juma casa com Jove e Alcides arranja confusão que acaba com a festa - Foto: Reprodução/Globo

Juma casa com Jove em festa com confusão; como será em 2022

Depois de muita espera, finalmente Juma casa com Jove na trama do remake da TV Globo. As cenas do casório duplo irão acontecer em breve e contarão com momentos tensos. Primeiro, a moça vai fugir. Porém, o Velho do Rio vai se envolver e dar um jeito na situação. No entanto, depois que tudo for resolvido entre o casal, algo pior acontecerá e a festa acabará em confusão.

Quando Juma casa com Jove na novela Pantanal de 2022?

Juma casa com Jove no capítulo do dia 18 de julho, próxima segunda-feira, de acordo com os resumos da TV Globo. A cerimônia será separada em dois episódios, ou seja, a trama continuará no capítulo do dia 19 de julho, terça-feira. A festa será dupla, além de Juma e Jove, também vão trocar alianças Muda e Tibério.

Para quem ainda não sabe o que irá acontecer, a cerimônia já começará tensa, pois Juma vai se assustar e fugirá. A moça tentará escapar do casório, mas será abordada pela Velho do Rio, que a tranquilizará. A jovem então irá retornar e topará se casar. Passado o susto inicial, um padre comandará a cerimônia sem novos problemas e Juma casa com Jove.

No entanto, a festa que comemorará a união vai ter um gosto amargo por culpa de Alcides. O peão estará bêbado e causará confusão. Primeiro, ele colocará sua amante Maria Bruaca em uma saia justa. Ele tentará dançar com a amada na frente do marido e Tenório não ficará nada contente com a situação.

Em seguida, Alcides vai provocar os noivos. Ele tentará a todo custo dançar com Juma, que não vai querer saber dele. Por conta disso, Alcides terminará em uma briga com Jove. O peão vai puxar uma faca para o noivo, que não irá recuar. Jove então vai avançar contra Alcides e golpeará o funcionário de Tenório várias vezes com chutes.

Alcides será acertada no rosto e vai cair desacordado. Tenório vai se aproximar do corpo e informará que o peão está morto. A tensão então vai tomar conta de todos e Jove vai lamentar ter causado a morte do peão. A festa de casamento então acaba ali mesmo e Juma, Zé Leôncio e outros membros da família correm para amparar Joventino.

Jove não para de se culpar por ter se tornado um assassino. O padre que realizou a cerimônia lamenta o ocorrido e José Leôncio afirma que tudo não passou de legítima defesa. Porém, para a sorte de Jove, pouco depois Zé Lucas aparece com boas notícias. O primogênito de Zé Leôncio informa que Alcides apenas desmaiou e continua vivo, o que traz grande alívio para os personagens.

Quem mais casa na novela Pantanal

Três casais subiram ao altar no último capítulo da novela Pantanal de 1990. Se o remake seguir os mesmos passos, um casamento triplo será realizado na propriedade de José Leôncio para selar a união de Zefa e Tadeu, José Leôncio e Filó e Guta e Marcelo.

José Leôncio e Filó: os dois ficaram juntos durante anos, mas Filó nunca foi esposa de Zé Leôncio oficialmente. Durante grande parte de sua vida, o fazendeiro continuou casado com Madeleine nos papéis. No final da novela, o pecuarista resolve mudar o status da amada e a pede em casamento. Para o azar da mulher, após a cerimônia, Zé Leôncio sofre um infarto e morre.

Zefa e Tadeu: na versão original da trama, foi difícil convencer Tadeu a se casar com Zefa. O peão não queria subir ao altar e se amarrar com a moça, mas depois de muita insistência, ele acaba cedendo. Depois de casado, após a morte do pai, Tadeu passa a ser o braço direito do irmão Jove na administração dos negócios da família.

Guta e Marcelo: o casamento da dupla não estava nos planos. Tudo acontece no dia do casamento de José Leôncio e Filó, Zuleica conversa com o padre que vai realizar a cerimônia do fazendeiro e pede que ele também celebre a união de seu filho mais velho e Guta, que neste ponto da história já são pais de um menino. Quando o casamento começa, o padre então chama o casal para o altar e eles topam.

Para quem não lembra, no final da novela de 1990, Zé Lucas e Irma e Maria Bruaca e Alcides também são casais que ficam juntos. No entanto, não há cenas das duplas no altar. O primogênito de Zé Leôncio fica noivo de Irma na reta final do folhetim e passam a criar juntos Antero, o filho da mulher com Trindade. Já Maria Bruaca e seu peão vão embora do Pantanal e se mudam para o Sarandi, terra natal de Alcides.

