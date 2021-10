Quando José do Egito reencontra os irmãos em Gênesis?

Vendido pelos irmãos para um mercador, José passou 13 anos como escravo no Egito, até que conseguiu cair nas graças do faraó e se tornou governador do reino. Apesar de muitos anos longe de sua família e a terra em que nasceu, o filho de Jacó volta a ter contato os parentes, por causa de uma viagem inesperada. Quando José reencontra os irmãos em Gênesis e como tudo aconteceu?

Pelo andamento da história na novela, o reencontro acontecerá nos capítulos das primeiras semanas de novembro, já que em breve o folhetim fará um salto no tempo após o nascimento dos filhos de José e os sete anos de preparação para a crise que assolará o mundo.

A Record TV costuma divulgar os resumos dos acontecimentos da novela com cerca de apenas uma semana de antecedência, por isso, ainda não há dia exato para as cenas irem ao ar. A emissora divulgou até agora apenas o que vai acontecer nos capítulos de até 29 de outubro. Espera-se que o momento de reencontro familiar aconteça entre a primeira e segunda semana de novembro, pois a segunda gravidez de Asenate está prevista para os primeiros dias do mês e José reencontra os irmãos em Gênesis depois disso, pois seus filhos nasceram durante a época das vacas gordas no Egito e a família do governador viaja até o reino de Sheshi apenas durante o tempo de escassez.

*Quando a Record TV divulgar a data exata do capítulo em que José reencontra os irmãos em Gênesis, a matéria será atualizada.

Como foi o reencontro na Bíblia?

Quando os sete anos de crise – que José previu ao interpretar os sonhos do faraó – finalmente chegam, todos sofrem, exceto o Egito, que por causa do trabalho de José, soube se preparar para os anos de fome. Em Canaã, Jacó e seus filhos lidam com a seca, o que faz com que os rapazes viajem até a terra do Egito, pois é o único lugar em que se pode comprar comida no momento.

Dos 11 filhos homens de Jacó, 10 viajam, já que ele não permite que o caçula Benjamin vá com os irmãos, por medo de algo acontecer com o menino. Quando chegam ao Egito, eles vão parar na presença de José, mas nenhum dos irmãos reconhece o rapaz no reencontro.

Ainda ressentido com tudo o que aconteceu, José joga os irmãos na prisão e os acusa de espionagem. O trato para tirá-los da cadeia é: que alguns dos rapazes viajassem até Canaã para trazer o irmão mais novo até sua presença, o que confirmaria a história deles sobre serem filhos de um mesmo homem, terem perdido um irmão e deixado o caçula para trás.

Depois disso, no livro de Gênesis, os filhos de Jacó retornaram ao Egito com Benjamin, e José reencontrou o irmão mais novo. Todos ficaram satisfeitos em um banquete realizado pelo governador, porém, antes de partirem José acusa os rapazes de roubo. Ele procura por uma taça de prata desaparecida nos sacos dos irmãos e ameaça prender Benjamin.

Por fim, depois de deixar todos em pânico com a possibilidade de voltarem para casa sem a presença do filho preferido de Jacó – depois de José, cujo todos achavam estar morto – o governador do Egito revela sua verdadeira identidade. Todos se abraçam, choram e trocam beijos e pedidos de perdão.

