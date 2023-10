Qual novela vai substituir Mulheres de Areia?

A reprise de "Mulheres de Areia" (1993) deverá chegar ao fim no final deste ano ou no início de 2024, quando será substituída por outra história de sucesso do horário das seis. Há também a possibilidade de tramas das sete fazerem parte da grade, principalmente as que foram bem-sucedidas. Enquanto a Globo não faz o anúncio oficial, o DCI preparou uma lista com alguns títulos que poderiam ser a próxima escolha da emissora.

Cabocla (2004) | Substituta de Mulheres de Areia

"Cabocla" é uma trama de 1979 que, devido ao enorme sucesso, ganhou um remake em 2004, escrito pelas irmãs Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. O folhetim alcançou uma média de audiência de 34,19 pontos. A história se passa no ano de 1918, na zona rural da Vila da Mata. O enredo principal aborda os conflitos territoriais entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), ao mesmo tempo em que narra o romance entre a cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e o advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira).

Os mocinhos protagonistas enfrentam várias dificuldades para ficarem juntos, principalmente devido à diferença social que existe entre eles.

Sinhá Moça (2006)

"Sinhá Moça" é mais uma novela de época exibida no horário das 18h que fez sucesso em sua exibição original, alcançando 33,38 pontos de audiência. A trama também é um remake de um folhetim exibido na década de 80. A novela se passa no ano de 1886 e acompanha a história de Sinhá Moça, jovem filha de Cândida (Patrícia Pillar) e do coronel Ferreira (Osmar Prado) - o pai da mocinha é um dos maiores proprietários de terras e defensores da escravidão na região.

A trama gira em torno do amor da protagonista por Rodolfo (Danton Mello), um abolicionista cujos pais também lutam contra a escravatura. Para conquistar a confiança do sogro, o rapaz finge ser monarquista e apoiador da escravidão.

O Profeta (2006) | Substituta de Mulheres de Areia

Outra novela do horário da seis que poderia substituir Mulheres de Areia é "O Profeta" (2006). O folhetim escrito por Ivani Ribeiro obteve média de 32.72 pontos entre outubro de 2006 e maio de 2007. Marcos (Thiago Fragoso) é um jovem dotado do poder de ver o futuro. Embora as pessoas ao seu redor percebam a clarividência do rapaz, seus pais, Ana (Vera Holtz) e Jacó (Stênio Garcia), não dão importância a isso.

No entanto, um dia, uma mulher desconhecida chamada Cleide (Nicette Bruno) aparece na fazenda da família e faz uma previsão: o protagonista terá que escolher entre o caminho da luz e o da vaidade. O público também acompanha o romance entre ele e Sônia (Paolla Oliveira).

Relacionado: Mário Fofoca fica com quem no final de Elas por Elas?

Caras e Bocas (2009) | Substituta de Mulheres de Areia

Houveram rumores de que "Caras e Bocas" estava na lista das novelas que poderiam ganhar uma reprise, mas a volta da novela de Walcyr Carrasco ainda não ocorreu. A trama marcou 30.97 pontos de audiência em sua exibição original no horário das sete.

A trama gira em torno da história de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que se apaixonam na juventude, mas têm o romance interrompido por Jacques (Ary Fontoura), avô da moça. Porém, quando o ricaço descobre que a neta está grávida, se arrepende de sua decisão e tenta reconciliar o casal. Enquanto isso, a ambiosa Judith (Deborah Evelyn) também conspira para afastar o rapaz da família.

Relacionado: 10 melhores novelas de Walcyr Carrasco até hoje

A Viagem (1994)

De autoria de Ivani Ribeiro, a trama é um remake da novela originalmente exibida na TV Tupi na década de 70. Tamanho sucesso fez com que a Globo comprasse os direitos da trama e produzisse uma nova versão, que obteve 52,04 pontos de audiência. A história acompanha a vida de Alexandre (Guilherme Fontes), um criminoso que é preso após ser condenado por roubo e homicídio, mas comete suicídio enquanto está na cadeia.

A alma do jovem passa a atormentar a vida daqueles que cruzaram seu caminho na Terra, sobretudo seu irmão Raul (Miguel Falabella), seu cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), pessoas que o protagonista responsabiliza pelo seu destino trágico.

Cobras e Lagartos (2006) | Substituta de Mulheres de Areia

A novela, de autoria de João Emanuel Carneiro, foi ao ar entre abril e novembro de 2006, contando com 179 capítulos que alcançaram uma média de 38,28 pontos de audiência. A trama se desenrola no Rio de Janeiro e tem como fio condutor o império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que está em busca de um herdeiro para sua vasta fortuna.

O destino do ricaço toma um novo rumo quando Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, o salva de um assalto, levando Omar a acreditar que o rapaz pode ser o candidato ideal para casar-se com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). Além disso, o protagonista enfrenta o desafio de lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann), que querem colocar as mãos na fortuna.

Alma Gêmea (2005)

"Alma Gêmea" é mais um sucesso de Walcyr Carrasco. A trama obteve a maior audiência dos anos 2000 para uma novela das 18h, com uma média geral de 38,68 pontos. Na primeira fase do folhetim, Rafael (Eduardo Moscovis), um botânico, e Luna (Liliana Castro), uma bailarina, se apaixonam à primeira vista e se casam. No entanto, Cristina (Flávia Alessandra), a governanta do casal, que sempre foi apaixonada pelo rapaz, arma um plano para matar a esposa do patrão.

Após a morte de Luna, a alma da bailarina reencarna na indígena Serena (Priscila Fantin), que nasce naquele dia em uma aldeia distante. Quando adulta, a moça se muda para São Paulo e vai trabalhar como empregada na casa de Rafael, por quem se apaixona.

Da Cor do Pecado (2004) | Substituta de Mulheres de Areia

O autor João Emanuel Carneiro também foi o responsável por "Da Cor do Pecado", outra novela de sucesso do horário das 19h, conquistando 42,59 pontos de audiência. A trama gira em torno do amor entre Preta (Taís Araújo), uma pobre feirante, e Paco (Reynaldo Gianecchini), um homem rico. Apesar da paixão pela mocinha, o rapaz está noivo da vilã Bárbara (Giovanna Antonelli), que está de olho em seu dinheiro.

Quando Paco decide terminar com a noiva, ela revela que está grávida. O rapaz foge para o Maranhão para reencontrar seu grande amor, mas Bárbara vai atrás dele e inferniza a vida do casal para que ela não perca a chance de dar o "golpe do baú".

Kubanacan (2003)

A trama das sete é de autoria de Carlos Lombardi e foi exibida entre maio de 2003 e janeiro de 2004. O folhetim obteve uma média de audiência de 34,67 pontos ao contar a história que se passa na "república de bananas", um lugar cheio de problemas econômicos, políticos e sociais. Após a morte de Rúbio Montenegro (Stênio Garcia), que comandava o país, Carlos Pantaleon Camacho (Humberto Martins) antecipa-se ao golpe que estava sendo planejado pelo Exército e assume o poder - ele já mantinha um caso com a primeira-dama Mercedes Montenegro (Betty Lago).

Além da trama política, Kubanacan adiciona um toque de comédia com o personagem central Esteban (Marcos Pasquim), um homem misterioso que aparece semimorto na praia da colônia de pescadores e perde a memória.

A Gata Comeu (1985) | Substituta de Mulheres de Areia

Apesar de ser bastante antiga, "A Gata Comeu" fez um grande sucesso no horário das 18h, somando 48,74 pontos de média de audiência. A história escrita por Ivani Ribeiro é uma adaptação da novela "A Barba Azul", exibida na TV Tupi nos anos 1970.

Na trama, a personagem de Cristiane Torloni, Jô Penteado, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando conhece o professor Fábio Coutinho, interpretado por Nuno Leal Maia, em uma embarcação. O docente está em uma excursão marítima com seus alunos quando o navio desvia de rota por causa de um temporal. Jô, Fábio, os alunos e alguns pais acabam presos em uma ilha deserta.