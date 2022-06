Quando passou Pão-Pão Beijo-Beijo, em exibição no Viva?

Pão-Pão, Beijo-Beijo está sendo reprisada pelo canal Viva desde maio deste ano. O folhetim escrito por Walther Negrão foi exibido pela primeira vez há mais de 30 anos na Globo, e agora os noveleiros tem a oportunidade de rever a trama. Relembre quando passou Pão-Pão Beijo Beijo e a história da trama.

Quando passou Pão-Pão Beijo Beijo pela primeira vez?

Pão-Pão Beijo Beijo passou entre março e outubro de 1983, no horário das 18h10. A trama original contou com 165 capítulos. Em sua primeira exibição, o folhetim fechou com média de 40.92 pontos no Ibope.

O folhetim é protagonizado pelos atores Cláudio Marzo, Arnaud Rodrigues e Elizabeth Savala nos papéis de Ciro, Soró e Bruna, respectivamente. O ponto de partida da história é um acidente de trânsito em Madureira, bairro do Rio de Janeiro.

Após o acidente, Ciro e Soró são demitidos de seus empregos e para ajudá-los, a família de Bruna, que é dona de uma rede de cantinas italianas, emprega os dois.

Enquanto Ciro se torna secretário particular de Luiza (Maria Cláudia), irmã de Bruna, Soró vira jardineiro de Guido (Mario Benvenutti). O personagem de Cláudio Marzo se apaixona por Bruna, mas ela não o corresponde e ainda faz ele passar por humilhações.

Ao longo da trama, Bruna mudará sua visão sobre o rapaz e se apaixonará por ele, assim como sua irmã Luiza. As duas passam a disputar a atenção de Ciro, mas apenas uma delas vai se casar com o protagonista no final da história.

Também é revelado que o rapaz tem uma irmã chamada Maria Helena (Monique Alves), uma jovem paraplégica que sofre sob os cuidados do padrasto. É somente no final da novela, depois da morte do marido de sua mãe, que Ciro consegue cuidar da irmã como sempre desejou.

Pão-Pão, Beijo-Beijo Viva horário

A reapresentação de Pão-Pão, Beijo-Beijo vai ao ar de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Aos domingos, os episódios da semana são reexibidos entre 23h30 e 03h15.

Na grade do canal também estão no ar as novelas Páginas da Vida (2006), Malhação (1997 e 2009), Alma Gêmea (2000), Marimar (1994) e O Beijo do Vampiro (2002). A partir do dia 27 de junho, A Usurpadora (1999) entra no lugar de Marimar, na mesma faixa de horário.

Além do Viva, as novelas em exibição no canal também podem ser assistidas pelo Globoplay +canais. É necessário ter o plano de assinatura que dá direito aos demais canais do grupo Globo – o custo é de R$42,90 por mês. Depois é só procurar pelos nomes dos folhetins no campo de busca.

Ainda neste ano, o Viva irá reprisar Caminho das Índias (2009) a partir de 18 de julho. A trama de Gloria Perez entra para substituir Páginas da Vida, conforme anunciado pelo próprio canal.

De acordo com a jornalista Patrícia Kogout, A Força de Um Desejo, exibida em 1999 pela Globo, deve substituir Alma Gêmea a partir de outubro. A estreia ainda não foi anunciada oficialmente pelo canal.

