Quando Rodrigo Bocardi volta ao Bom Dia São Paulo: retorno está próximo

O apresentador Rodrigo Bocardi tem feito falta aos telespectadores que acompanham diariamente o Bom Dia São Paulo. E quem está com saudade não precisará esperar muito para rever o jornalista, pois a substituta Sabina Simonato não ficará no lugar de Bocardi por muito tempo. Ainda nesta semana o paulista de 47 anos de idade retorna para a bancada do programa matinal da Globo.

Quando o Rodrigo Bocardi volta?

O apresentador Rodrigo Bocardi volta a aparecer no Bom Dia São Paulo nesta quinta-feira, dia 22 de junho. A informação foi confirmada ao jornal DCI pela Comunicação da Globo na última segunda-feira, 19.

E para quem esteve preocupado com o jornalista, ele não estava fora do programa por conta de nenhuma doença ou problema pessoal, o apresentador estava apenas de férias. Ele deixou a atração para curtir alguns dias longe dos estúdios da Globo. Sua último aparição foi na véspera do feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho, e desde então o programa tem sido comandado por Sabina Simonato, que já apresentou outros noticiários no canal.

Esse é o segundo período de férias que o apresentador tira nos últimos meses. Entre o final de dezembro de 2022 e primeiras semanas de janeiro de 2023, o jornalista se afastou mais uma vez da bancada do programa. Durante o período, ele viajou para a Ásia, passando por lugares como Singapura e Tailândia, além de ter também visitado a Europa para conferir os Alpes Franceses, momentos que ele compartilhou no Instagram.

Em suas férias mais recentes, agora no mês de junho, o apresentador foi mais reservado e não publicou imagens ou vídeos no feed da rede social para mostrar ao público como estava aproveitando os dias longe das câmeras da TV Globo.

Rodrigo Bocardi é o rosto do Bom Dia São Paulo desde 2013, quando assumiu o telejornal matinal. Alguns anos depois, em 2016, ele também entrou para o rodízio de apresentadores do Jornal Nacional nos fins de semana, além de também dar às caras no Jornal Hoje e Bom Dia Brasil.

Além de trabalhar na Globo, emissora que o contratou em 1999, ele também é funcionário na rádio CBN, em que apresenta o programa Ponto final desde 2020.

Antes de assumir o Bom Dia São Paulo como apresentador fixo, Rodrigo Bocardi foi repórter e trabalhou para a Globo como correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, durante quatro anos, entre 2009 e 2013. Assim que voltou ao Brasil ele virou rosto do programa matinal paulista.

O apresentador Rodrigo Bocardi é casado?

Rodrigo Bocardi é casado com Claudia Bocardi. O casal é bastante discreto e não revela muitos detalhes da vida pessoal para a imprensa ou na web. Nas redes sociais, o jornalista publica algumas imagens ao lado da esposa e dos três filhos, Anne, de 14 anos, Gabriel, de 13 anos, e o caçula Gustavo, de 10 anos.

A família preserva bastante as crianças, que contam com perfis fechados no Instagram. A esposa do apresentador também tem uma conta privada na rede social e deixa claro na descrição que o perfil é apenas para familiares e amigos íntimos.

Além da conta pessoal, ela tem um perfil comercial, da marca Ateliê Feltros e Retalhos, que é aberto. Por lá, ela mostra trabalhos de artesanato de crochê, feltro, entre outros materiais, feitos a mão.

A família tem um cachorrinho chamado Gaspar. O animalzinho de estimação foi resgatado das ruas em meados de 2021 e tem um perfil próprio que é alimentado pela família, com o nome "Gaspinha, O Bom Camarada". Diferente do perfil das crianças, a conta é aberta. Não há publicações desde dezembro de 2022 por lá, mas é possível ver imagens recentes de Gaspar na conta pessoal do jornalista.

