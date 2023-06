Dia de jogo: vai ter Sessão da Tarde hoje? (20/06)

Hoje, terça-feira, 20 de junho, o público da TV Globo vai lidar com algumas mudanças na programação. No lugar da Sessão da Tarde, o canal vai transmitir um amistoso da seleção brasileira masculina com o Senegal. Já as novelas da tarde continuarão na grade, mas com algumas diferenças de horário.

Programação de hoje na Globo

Como a Sessão da Tarde não vai ser exibida nesta terça-feira, após Chocolate com Pimenta, quem ligar a televisão na Globo vai acompanhar a partida entre Brasil e Senegal a partir das 15h45, horário de Brasília. O amistoso é disputado no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal.

A narração será de Luis Roberto e os comentários ficam a cargo de Junior e Roger Flores. Quem tiver preferência por outra transmissão, também poderá conferir a partida pelo SporTV, Globoplay ou portal GE.

Após o amistoso da seleção brasileira, a programação da Globo continuará com a novela Mulheres Apaixonadas, que começará mais tarde do que de costume no Vale a Pena Ver de Novo, a partir das 18h00.

Em seguida, o canal exibe Amor Perfeito às 18h25, o jornalismos local às 19h25 e a novela Vai na Fé às 19h45. O Jornal Nacional vai ao ar às 20h30 e depois a programação segue com a novela Terra e Paixão, às 21h20, e as séries Encantado's, às 22h25, e Aruanas, às 23h00. Com início às 23h45, o Profissão Repórter encerra a terça-feira.

Próximos filmes da Sessão da Tarde desta semana

Hoje não tem Sessão da Tarde na TV Globo, mas os próximos dias contarão com programação normal, então o público poderá conferir alguns filmes na programação da tarde do canal. A quarta-feira trará uma comédia, no dia seguinte será exibida uma aventura e a semana fechará com uma animação.

Quarta-feira, 21 de junho - Noivas Em Guerra - 15h30

Estrelado pelas atrizes Anne Hathaway e Kate Hudson, o longa-metragem de 2009 dirigido por Gary Winick exibido na quarta-feira mostra duas amigas que acabam se tornando inimigas durante a preparação de seus casamentos. Liv e Emma são pedidas em casamento pelos namorados na mesma época e querem que seus casamentos sejam no badalado Plaza Hotel.

No entanto, depois de um erro de papelada, os casamentos das duas acabam marcados para o mesmo dia. Como nenhuma delas quer abrir mão de se casar no local, elas começam a sabotar a cerimônia uma da outra.

Quinta-feira, 22 de junho - Portal Dos Guerreiros - 15h30

O filme da quinta-feira é uma produção que já foi transmitida outras vezes na faixa. Portal dos Guerreiros, de 2016, trás a história de Jack (Uriah Shelton), um garoto que é magicamente transportado para a China por um portal misterioso. Com a viagem inesperada, ele precisa usar as habilidades que conquistou no videogame para se tornar um guerreiro de Kung Fu de verdade para salvar uma princesa em perigo.

Sexta-feira, 23 de junho - Pets – A Vida Secreta Dos Bichos 2 - 15h30

No final da semana, o público irá acompanhar na Sessão da Tarde a animação Pets – A Vida Secreta Dos Bichos 2, de 2019. Na história, os cachorros Max e Duke, que se tornaram próximos no primeiro filme da franquia animal, agora precisam lidar com mudanças significativas em suas vidas, já que sua dona agora tem um filhinho recém-nascido.

Apesar do ciúmes inicial, os cães acabam se apegando ao pequeno. Em meio a preocupação e tiques nervosos, Max faz uma viagem para uma fazenda e começa a ter novos desafios para enfrentar.

