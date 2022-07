Idade dos atores de Stranger Things 4: conheça o elenco

Quem acompanha de perto sabe que a idade dos atores de Stranger Things na vida real não é a mesma que as de seus personagens na trama da Netflix. Enquanto interpretam crianças e adolescentes, a maior parte do elenco já está bem mais velha do que isso, mesmo que alguns não aparentem. A quarta temporada da atração, que estreou no final de maio, mostrou como todos estão bem diferentes de quando a série apareceu no catálogo do streaming pela primeira vez.

Millie Bobby Brown na lista de idade dos atores de Stranger Things

Uma das protagonistas da trama, Millie vive a poderosa Onze (Eleven). A personagem está entre os 14 e 15 anos, enquanto a atriz já chegou aos 18. A famosa nasceu em fevereiro de 2004 e completou a maioridade este ano. Mesmo com a pouca idade, ela já ocupa também o cargo de produtora. Em um de seus lançamentos mais recentes, o filme Enola Holmes, a jovem foi a protagonistas e um dos produtores da produção.

A garota atua desde pequena, antes mesmo de completar 10 anos de idade, mas foi com Stranger Things que ela alcançou a fama. Sua primeira série foi Era Uma Vez no País das Maravilhas, em que interpretou Alice ainda pequena. Depois, ela fez Intruders (2014), NCIS (2014), Modern Family (2015), Grey’s Anatomy (2015), entre outras.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard é Mike na série, irmão de Nancy. O ator vai completar 20 anos em dezembro deste ano e é natural de Vancouver, no Canadá. Depois que fez sucesso em Stranger Things, ele conquistou espaço em outra obra famosa, a franquia de terror It: A Coisa.

A carreira do jovem começou com participações em videoclipes e curtas. Depois, quando estava com 12 anos, ele apareceu nas séries Os 100 e Sobrenatural.

Noah Schnapp

Noah Schnapp interpreta Will e é um dos mais novos do elenco. O rapaz tem 17 anos de idade e só completará 18 anos em outubro. O personagem de Noah foi de grande importância para o início da trama, já que ele é o garotinho que desaparece e dá início as investigações de seus amigos, que acabam esbarrando em Onze.

Os primeiros trabalhos do ator em frente as câmeras foram lançados em 2015. Ele atuou como Roger no filme Ponte dos Espiões e também emprestou sua voz na animação Snoopy & Charlie Brown: Peanuts, o Filme.

Joe Keery também na lista de idade dos atores de Stranger Things

Joe Keery vive Steve, seu personagem saiu há pouco tempo do ensino médio, mas fora da ficção a realidade é bem diferente. O famoso na lista de idade dos atores de Stranger Things completou 30 anos de idade em abril.

Pouco conhecido antes da série da Netflix, o ator já havia feito participações em produções como Sirens (2015), Chicago Fire (2015) e Empire (2015). Após o sucesso de Stranger Things, ele estrelou o filme Free Guy ao lado de Ryan Reynolds.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo chamou atenção no início da série por ter displasia cleidocraniana, uma doença rara que atrasa o nascimento dos dentes permanentes, o que dava uma aparência ainda mais nova para o garoto. Hoje, ele está com 19 anos de idade e irá completar 20 anos em setembro.

Desde pequeno, Gaten canta e atua. Ele havia aparecido na peça da Broadway Os Miseráveis e também na série Lista Negra. Atualmente, ele trabalha em Stranger Things e também pode ser assistido nos palcos da Broadway no musical Dear Evan Hansen.

Sadie Sink entre as idades dos atores de Stranger Things

Sadie Sink não está na série desde a primeira temporada, mas também começou a interpretar Max quando ainda era bem nova. Agora, a atriz está com 20 anos de idade. Ela fez aniversário em abril.

Recentenmente, a garota protagonizou um dos filmes da trilogia de horror da Netflix, Rua do Medo, e também foi a estrela de All Too Well: The Short Film, lançamento de Taylor Swift. Antes de Stranger Things, ela havia atuado em Bounce (2003), The Americans (2013), Blue Bloods (2014), American Odyssey (2015), Unbreakable Kimmy Schmidt (2016), entre outras.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin tem 20 anos de idade e em breve, em outubro, o ator completará 21. Ele vive Lucas na trama e está na série desde sua estreia, lá em 2016. O ator tem aparecido recentemente em rumores sobre possivelmente protagonizar o filme do Super Choque. Porém, até agora não há nada confirmado.

O ator atua desde pequeno e já apareceu em séries como Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (2013), Unforgettable (2014), Forever (2014), entre outras.

Wynona Ryder

Winona Ryder é uma das grandes estrelas da série. A atriz é veterana e estrelou muitos clássicos dos anos 80 e 90. Na lista de idade dos atores de Stranger Things, ela aparece como uma das mais velhas e tem 50 anos. A famosa fará aniversário no final de outubro.

Para quem não recorda, Winona foi uma das queridinhas do cinema e protagonizou obras como Edward Mãos de Tesoura (1990), Beetle Juice – Os Fantasmas se Divertem (1988), Heathers – Atração Mortal (1988), Drácula de Bram Stoker (1992), Caindo na Real (1994), Adoráveis Mulheres (1994), entre outros.

Maya Hawke

Filha dos atores Ethan Hawke e Uma Thurman, Maya Hawke interpreta Robin na trama, a fiel escudeira de Steve. Ela foi introduzida na trama a partir da terceira temporada, ao conhecer o rapaz por trabalhar com ele na sorveteria do shopping da cidade. Ela completou 24 anos em julho deste ano.

Entre seus projetos mais famosos além de Stranger Things, a jovem já atuou na minissérie Little Women (2017), no filme Rua do Medo 1994 e no em Era uma Vez em Hollywood, longa de Quentin Tarantino.

Natalia Dyer

Natalia Dyer interpreta Nancy. A moça é irmã mais velha de Mike e está a rumo da faculdade. Porém, na idade dos atores de Stranger Things, Natalia é bem mais velha na vida real. A atriz completou 27 anos de idade em janeiro de 2022. Para quem não sabe, fora das telas, a atriz tem um relacionamento com Charlie Heaton, que vive Jonathan, seu namorado na trama.

Os primeiros trabalhos de Natalia no cinema e na TV aconteceram quando ela era adolescente. A jovem atuou em Hannah Montana: O Filme (2009), Whitney Brown (2010), Um Novo Caminho (2012), entre outros. Nos últimos anos, ela lançou Vozes e Vultos (2021) e Acampamento do Pecado (2019).

Priah Ferguson

Priah Ferguson é Érica, irmã mais nova de Lucas. Ela é uma das mais novas na lista de idade dos atores de Stranger Things tanto na trama quanto na vida real. A famosa tem 15 anos e completará 16 no começo de outubro.

Além de Stranger Things, ela atuou em Atlanta (2016), Deus ex Machina (2016), Mercy Street (2017), The Oath (2017) e Daytime Divas (2017). Ela estará em uma das próximas comédias românticas da Netflix, Boo! (2022).

Charlie Heaton

Namorado de Natalia Dyer, Charlie está com 28 anos de idade. Ele vive Jonathan na trama, irmão mais velho de Will. No começo da história, o rapaz é considerado o “esquisito” da escola e tem problemas com Steve. Mais tarde, ele se envolve com Nancy e se junta para encontrar o irmão perdido.

Além de Stranger Things, entre as obras mais famosas do ator estão Refém do Medo (2016), O Segredo de Marrowbone (2017), Os Novos Mutantes (2020) e Soulmates (2020).

Joseph Quinn

Uma das novas adições do elenco, Joseph interpretou Eddie Munson na quarta temporada da série da Netflix. Ele era um dos amigos de Mike e Dustin, era viciado em Dungeons & Dragons, e ainda não havia conseguido sair da escola. Na vida real, o ator completou 29 anos em maio deste ano.

Nas telas há mais de uma década, o ator esteve em Postcode (2011), Contos de Charles Dickens (2015 – 2016), Game of Thrones (2017), Timewasters (2017), Les Misérables (2019), Strike (2020), Small Aze (2020), entre outras.

David Harbour

Um dos mocinhos da trama, David Harbour está no elenco desde o começo da série como Hopper. O personagem começa a trama como o xerife da Hawkins, mas depois acaba se envolvendo com acontecimentos bem maiores que sua pequena cidade. Na vida real, o ator tem 47 anos e recentemente casou com a cantora Lily Allen.

Veterano, David já esteve em Star Wars: Visions (2021), Viúva Negra (2021), Resgate (2020), Hellboy (2019), Esquadrão Suicida (2016), The Newsroom (2012 – 2014), O Acordo (2013), Uma Segunda Chance (2010), Besouro Verde (2011), entre muitos outros.

Jamie Campbell Bower

Jamie apareceu na nova temporada da atração como o Número 1, que depois foi revelado ser o temido vilão Vecna. O ator fez sucesso entre o público da atração e até veio ao Brasil com Joseph Quinn no começo de junho, para eventos promocionais da série. O britânico aparece na lista de idade dos atores de Stranger Things com 33 anos de idade. O próximo aniversário do famoso será em novembro.

Além de Stranger Things, Jamie é conhecido por franquias famosas, como Crepúsculo, Harry Potter, em que vive Grindelwald, Os Instrumentos Mortais, o musical Sweeney Todd e mais.

