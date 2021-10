Quando sai a segunda parte de Verdades Secretas 2? Veja a data

A segunda temporada de Verdades Secretas mal estreou no GloboPlay e já é um verdadeiro sucesso. Nas redes sociais, o público está curioso para saber quando sai a segunda parte de Verdades Secretas 2 para acompanhar o que vai acontecer com Angel (Camila Queiroz), Giovanna (Agatha Moreira) e Cristiano (Rômulo Estrela).

Quando sai a segunda parte de Verdades Secretas 2?

A próxima leva de episódios de Verdade Secreta serão disponibilizados no dia 3 de novembro. Os capítulos serão divulgados quinzenalmente, com o último episódio previsto para ir ao ar na GloboPlay em 15 de dezembro. Confira o calendário:

Capítulos 1 ao 10 – 20 de outubro

Capítulos 11 ao 20 – 3 de novembro

Capítulos 21 ao 30 – 17 de novembro

Capítulos 31 ao 40 – 1º de dezembro

Capítulos 41 ao 50 (final) – 15 de dezembro

Atualmente, a Globo exibe de segunda a sexta a primeira temporada de Verdades Secretas na TV aberta. Ainda não há previsão de quando a parte 2 irá ao ar nas telinhas.

O que acontece na novela?

Verdades Secretas 2 começa com Arlete, a Angel, ficando viúva ao perder o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um misterioso acidente de carro.

Giovanna, que estava em Paris, volta ao Brasil e fica desconfiada da morte misteriosa do marido de Angel. A filha de Alex (Rodrigo Lombardi) procura Angel para sugerir que ela matou Guilherme, primo dela, assim como a acusa de ter matado seu pai anos atrás.

Disposta a tudo para colocar a rival na cadeia e provar a morte de Alex, cujo corpo nunca foi encontrado, Giovanna contrata Cristiano, um charmoso investigador particular com quem as duas se envolvem.

Além de Camila, Rômulo e Agatha, a trama conta com outros nomes no elenco. Maria de Medeiros chega para interpretar Blanche, a nova dona da agência de modelos, enquanto Deborah Evelyn será Beth, uma estilista parceira da empresária.

Guilherme Guinle interpreta Pia e João Vitor Silva continua como Bruno. Rainer Cadete também segue como Visky, Adrino Toloza como Igor e Dida Camero como Lourdeca. Se juntam ao elenco: Matheus (Bruno Montaleone), Lara (Júlia Byrro), Joseph (Ícaro Silva), Laila (Erika Januza), Chiara (Rhay Polster), Vitória (Mayara Russi), Ariel (Sergio Guizé) e a modelo trans Gabrielle Gambine.