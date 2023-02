Dr. Fausto (Jairo Mattos) em O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Rede Globo

Revelação sobre a identidade do assassino só acontece nos capítulos finais

Quando será revelado quem matou doutor Fausto na novela O Rei do Gado?

Quando será revelado quem matou doutor Fausto na novela O Rei do Gado?

O personagem Dr. Fausto, vivido por Jairo Mattos, morre em O Rei do Gado e a verdadeira identidade do assassino só é revelada na reta final da novela de Benedito Ruy Barbosa.

No cena da morte do advogado, é mostrado apenas a arma apontada para o personagem e o momento do tiro, sem mostrar quem está por trás do crime.

Mas quem matou o Doutor Fausto em O Rei do Gado foi Geremias Berdinazzi, interpretado pelo saudoso Raul Cortez.

O mistério sobre a morte de doutor Fausto assombrou os personagens da novela e também o público até o capítulo 188 da trama original, ja na reta final de O Rei do Gado - que contou com 209 capítulos. Mas como o Vale a Pena Ver de Novo costuma sofrer cortes, é possível que a cena vá ao ar antes na Globo.

Relembrando, a verdade virá a tona após Rafaela, vivida por Glória Pires, ser apontada como uma das suspeitas de ter cometido o crime. Isso porque, no início da trama, ela e Fausto armaram um plano para que a pilantra se passasse por Marieta Berdinazzi para ficar com a fortuna do ricaço.

Para se livrar das suspeitas, Rafaela dirá para Geremias que entregou a arma para Marcos dar um fim no advogado. No entanto, o rei do café chamará a moça de mentirosa.

"Tem um pedido de prisão preventiva. Você confessou que deu a minha arma para o Marcos Mezenga matar o Dr. Fausto", diz o italiano. "E é verdade", diz ela. "Não, é mentira", rebate Geremias.

Depois de muita discussão, Rafaela questiona como ele tem tanta certeza que ela está mentindo. "Porque eu matei o desgraçado", confessa o rei do café. "O senhor matou o dr. Fausto?", questiona a pilantra, chocada. "Sem nenhum remorso", continua Geremias. "Tua história, Rafaela, tá mal contada desde o início".

"Mas por que que o senhor deixou eu continuar essa história?", questionará ela. "Porque você me ajudou a separar o maldito Bruno Mezenga", dirá ele.

Apesar de ter confessado ser o autor dos tiros que matou dr. Fausto, Geremias não será preso em O Rei do Gado. Nem ele e nem Rafaela, que tentou matar o rei do café para ficar com a sua fortuna.

Mesmo com o embate entre o milionário e a golpista, Geremias não deixará com que Rafaela vá embora de sua fazenda sem nada. O personagem dá para a falsa sobrinha um pedaço de terra e algumas cabeças de gado em troca de que ela "se esqueça" que ele é o responsável pela morte de Fausto.

Rafaela aceita a proposta do tio e vai embora da vida de Geremias. Ela termina a trama sozinha, já que Marcos se casa com Liliana (Mariana Lima), com quem tem um filho.

Já Geremias e Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) enfim vão dar um trégua na rivalidade de décadas. O ricaço até irá conhecer o filho do protagonista com Luana (Patrícia Pillar), que recupera a memória e se lembra que ela é a verdadeira Marieta Berdinazzi, sobrinha perdida do rei do café.

Quantas vezes passou a novela O Rei do Gado?

O Rei do Gado está em sua terceira reprise na Globo. A trama foi exibida originalmente entre junho de 1996 e fevereiro de 1997 e foi um dos grandes sucessos dos anos 90.

O folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi exibido novamente em 1999 no Vale a Pena Ver de Novo. A trama retornou em 2015 e depois em 2022, como estratégia para alavancar os índices de audiência do horário vespertino, que estavam baixos com a reprise de A Favorita (2008).

Todos os episódios da exibição original e da nova edição do Vale a Pena Ver de Novo estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

VEJA: novelas cotadas para substituir O Rei do Gado