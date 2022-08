Quando termina a novela Além da Ilusão? O que ainda vai acontecer

Esta semana é quando termina a novela Além da Ilusão. O folhetim está nos últimos capítulos e exibirá nos próximos dias os desfechos das histórias de Davi (Rafael Vitti), Isadora (Larissa Manoela), Violeta (Malu Galli) e demais personagens. A partir do dia 22, o público passa a acompanhar Mar do Sertão.

Quando termina a novela Além da Ilusão na Globo?

Além da Ilusão termina em 19 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado, 20. Quem perder, pode assistir os episódios finais no Globoplay.

A última semana promete desfechos emocionantes para os personagens. Mesmo após a confissão de Matias (Antônio Calloni), Davi volta a ser preso devido a uma armação de Joaquim (Danilo Mesquita). O desfecho do mágico e do vilão será revelado apenas nos últimos capítulos – a emissora não libera os resumos dos dois episódios finais.

Os três primeiros episódios da semana também serão focados no roubo do bebê de Heloísa (Paloma Duarte). Úrsula (Bárbara Paz) vai aproveitar que a mulher teve complicações no parto e não conseguiu ter o filho para sequestrá-lo da maternidade. A vilã fingirá que a criança é fruto do seu relacionamento com Eugênio (Marcello Novaes), que se emocionará ao ver o bebê.

Mas o cerco vai fechar para a megera, já que Matias conta para Leônidas (Eriberto Leão) que viu Úrsula no hospital – o pai de Isadora também verá a pilantra descartando a barriga falsa. Ele invadirá o quarto de mãe de Joaquim e levará o bebê de volta para Heloísa. No entanto, sem saber se a criança era mesmo a filha do casal ou não, eles são obrigados a devolvê-la para a vilã.

Quem chega para acabar com os planos de Úrsula é Margô (Marisa Orth). A mulher descobre que Úrsula pegou o filho de Heloísa e decide contar para Eugênio e Joaquim o que sabe sobre a vilã. Ela também revelará que a megera roubou Joaquim e enganou o pai de Eugênio. O próprio Joaquim se revolta com a mãe e a obriga a devolver o bebê de Heloísa mais uma vez.

Será somente na quarta-feira, 17, que Artur (Patrick Sampaio) chega com notícias sobre o processo de Davi e o público poderá acompanhar o desfecho feliz da história do ilusionista.

Quando vai estrear a novela Mar do Sertão?

Mar do Sertão estreia em 22 de agosto, segunda-feira, no horário das 18h. A novela é de autoria de Mário Teixeira e é protagonizada pelos atores Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé.

O folhetim terá como tema central o triângulo amoroso entre os protagonistas e o controle do sertão por políticos corruptos e poderosos coronéis.

Candoca (Isadora Cruz) é professora na cidade fictícia de Canta Pedra. Ela está noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), com quem irá se casar em breve. O rapaz é funcionário do coronel Tertúlio (José de Abreu), dono do único açude da cidade.

O coronel é casado com Deodora (Débora Bloch), com quem tem um filho, Tertulinho (Renato Goés). O rapaz só quer saber de curtir a vida e ao invés de estudar na capital, gastou todo o dinheiro do pai em noitadas, bebidas e farra. Quando chega em Canta Pedra, se encanta por Candoca e tenta conquistá-la mesmo sabendo que ela está comprometida. Também mantém um caso com Xaviera (Giovana Cordeiro).

A história dá uma reviravolta quando Tertulinho e Zé Paulino são atingidos por uma forte chuva que cai na região, e o noivo de Candoca é dado como morto. O filho do coronel sobrevive e volta para casa. Com o caminho livre, agora ele tentará ficar com a mocinha mais do que nunca.

Dez anos depois, Zé Paulino retorna mais vivo do que nunca para o espanto dos moradores de Canta Pedra. Ele retornará com vontade de fazer justiça e mudar a configuração do poder local.