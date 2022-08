Final de Úrsula em Além da ilusão terá até roubo de bebê

Responsável por diversas maldades e mentiras na novela de Alessandra Poggi, a personagem de Bárbara Paz verá o cerco se fechando nos últimos capítulos da trama. O final de Úrsula em Além da ilusão terá momentos de tensão e a conta dos crimes da vilã irá chegar. Depois de roubar o bebê de Heloísa, a mulher será desmascarada pelo próprio filho, Joaquim (Danilo Mesquita).

Qual o final de Úrsula em Além da ilusão?

Na reta final de Úrsula em Além da Ilusão, a vilã cometerá dois crimes que deixará Joaquim no limite, segundo o Notícias da TV. O primeiro deles será o atropelamento de Iolanda (Duda Brack). Úrsula tomará a atitude drástica de tentar assassinar a garota para que ela fique longe de provas contra seu filho, para que assim Joaquim não acabe na cadeia. Porém, Joaquim não gostará nada disso e ficará chocado com a crueldade da mãe. Apesar da maldade de Úrsula, Iolanda sobreviverá.

O segundo crime grave da vilã nos últimos capítulos será o sequestro do bebê de Heloísa (Paloma Duarte). Como Úrsula tem fingido uma gravidez na novela, ela vai pegar o bebê da irmã de Violeta (Malu Galli), e mentirá, dizendo que ele é seu. Porém, esta atitude será o fim da picada para Joaquim, que entregará a mãe e se vai se redimir na trama.

Neste mesmo período, Joaquim descobre por Margô (Marisa Orth) que não é filho de verdadeiro de Úrsula e que foi roubado pela vilão quando ainda era um bebê. Ele fica revoltado por todos os crimes da mãe e resolve levar o bebê de Heloísa de volta. Ele devolve a criança para os braços da mãe legítima e revela tudo a polícia.

De acordo com o Purepeople, Joaquim vai revelar no final de Úrsula em Além da ilusão os crimes da mãe de mentira e dirá que foi ela quem matou Abel (Adriano Petermann) e que ele a ajudou a se livrar do corpo.

Até agora, foram revelados pelo Notícias da TV e Purepeple os acontecimentos da reta final de Úrsula em Além da Ilusão, que são o roubo do bebê de Heloísa, o atropelamento de Iolanda, a revolta de Joaquim – que se vira contra a mãe de criação – e a confissão que o rapaz faz para a polícia sobre a personagem de Bárbara Paz ter matado Abel. Porém, ainda não foi divulgado se em seus últimos momentos no folhetim, a megera terminará na cadeia ou morta.

Quem é a verdadeira mãe de Joaquim em Além da Ilusão?

A verdadeira mãe de Joaquim se chamava Carolina e morreu quando o menino ainda era um bebê, por isso a personagem nunca deu às caras na novela. Joaquim verá no final do folhetim apenas uma foto de Carolina, que foi guardada por Margô.

Aliás, é Margô quem revela toda a verdade para Joaquim. Como conhece Úrsula há décadas, Margô conta para o rapaz que morava com Úrsula e Carolina em uma pensão em São Paulo. A personagem de Bárbara Paz trabalhava como garçonete e teve um caso com Fernando, pai de Eugênio (Marcello Novaes). Ela queria que ele abandonasse a esposa para ficar com ela, mas ele se negou.

Carolina morreu no parto de Joaquim e assim Úrsula viu a oportunidade perfeita para criar um plano. Ela roubou a criança e foi atrás de Fernando, dizendo que o bebê era dele. Ela criou Joaquim e nunca contou a verdade para o rapaz.

Que dia acaba Além da Ilusão?

Além da Ilusão chega ao fim no dia 19 de agosto, sexta-feira. No dia seguinte, sábado (20), será exibido novamente o último capítulo da trama. Assim, quem perdeu o final da novela ainda poderá conferir os desfechos. A partir da segunda-feira, dia 22 de agosto, a faixa das 18h será ocupada por Mar do Sertão.

Escrita por Mario Teixeira e estrelada por Sérgio Guizé e Isadora Cruz, a trama se passará na fictícia cidade de Canta Pedra, no nordeste brasileiro. Zé Paulino (Guizé) e Candoca (Cruz) estarão apaixonados e prestes a subir no altar. Porém, nas vésperas do casório, Zé Paulino receberá uma tarefa de seu patrão, o coronel Tertúlio (José de Abreu), que deve ser realizada fora da cidade.

Durante o percurso, Zé Paulino sofrerá um acidente e será dado como morto. Candoca terá que lidar com a morte do amado, enquanto é perseguida pelo mulherengo e mau-caráter Tertulinho (Renato Góes). Dez anos irão se passar e quem retornará para Canta Pedra será ninguém mais ninguém menos que Zé Paulino, que estará vivinho. Ele então buscará por justiça e tentará resgatar seu romance com Candoca.

Assista o trailer da próxima atração das 18h:

