Eduardo Sterblitch está na novela Amor Perfeito? Entenda

Desde que Amor Perfeito começou a ser exibida na Globo, internautas confusos acreditam que Eduardo Sterblitch é um dos atores da trama. Isso porque o intérprete do Frei João é bastante parecido com o jurado do The Masked Singer Brasil, mas não se trata da mesma pessoa.

Eduardo Sterblitch é o ator que faz o frei na novela Amor Perfeito?

Quem interpreta o Frei João é o ator Allan Souza Lima e não Eduardo Sterblitch. O comediante nada tem a ver com a novela que está no ar atualmente no horário das 18h. Atualmente, além do Masked, o humorista faz parte do elenco de Outros, futura série do Globoplay.

O personagem é dominicano, religioso e sensível às causas sociais. Frei João é o responsável pela manutenção da Irmandade de Águas de São Jacinto e, apesar de ser frei, guarda um segredo do passado: ele teve um grande amor, Darlene (Carol Castro), quando já era religioso.

Apesar do conflito interno que o romance lhe trouxe, o frei opta por seguir à religião. O dilema retorna para sua vida quando Darlene aparece na cidade trazendo a filha do casal, Clara (Vitória Pabst), de quem ele não sabia da existência.

Veja os comentários dos internautas sobre Eduardo Sterblitch:

"Gente, eu acho o Allan Souza Lima de #AmorPerfeito A CARA do Eduardo Sterblitch! Tanto que eu fui pesquisar pra ver se era ele, e descobri que o Allan fez esse personagem (última foto) de Órfãos da Terra, que eu achava que tinha sido o Edu que tinha feito hahahahaha", escreveu uma espectadora.

"O Eduardo Sterblitch é um dos frades da novela?? #AmorPerfeito", questionou outro.

"Eu vejo o Frei Jão e só penso que é o Eduardo Sterblitch" , comentou uma tuiteira.

"E esse ator que parece o Eduardo Sterblitch", pontuou mais uma internauta.

"O padre da novela #AmorPerfeito tem a cara do Eduardo Sterblitch".

Quem é Allan Souza Lima?

Allan Souza Lima tem 37 anos e já esteve em outras novelas da Globo. Antes de interpretar o Frei João, ele esteve em Órfãos da Terra, em 2019.

O ator também tem em seu currículo os títulos Novo Mundo (2017), A Regra do Jogo (2015), Em Família (2014) e Caminho das Índias (2019). Além dos trabalhos na Globo, ele já fez pequenas participações em folhetins da Record.

Allan também tem uma longa carreira no cinema e também como diretor de curtas-metragens, além de ter trabalhado no teatro. Ele é produtor e diretor da Ikebana Filmes, produtora de produção teatral, clipes musicais e longas-metragens.

Em sua página no Instagram, o ator comemorou o papel em Amor Perfeito. "Esse é o Frei João que acalenta meu coração! Um tempo atrás, eu pedi ao universo que me trouxesse um personagem mais tranquilo em minha vida, por ora. Pois então, o universo atendeu a minha prece!", escreveu.

