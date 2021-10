No ar desde janeiro de 2021, Gênesis tem sido um sucesso na Record. Ao apostar no público religioso, a emissora de Edir Macedo conquistou fieis no horário nobre. Com isso, a trama ganhou reedições de capítulos e a novela acabou com mais tempo nas telinhas, sendo esticada até os meses finais do ano. Saiba quando termina a novela Gênesis da Record e o que vai entrar no lugar.

Quando vai terminar a novela Gênesis da Record?

Em nota oficial, a Record TV informou ao DCI que Gênesis deve terminar no dia 15 de novembro de 2021, uma segunda-feira. O último capítulo está previsto para ser exibido às 21h00, depois do Jornal da Record, assim como os demais episódios da produção bíblica.

Ao todo, a trama teve 7 fases, ganhando início na história da criação da humanidade no Jardim do Éden e no momento a última etapa da produção segue a história de José do Egito.

Para assistir o capítulo final que termina a novela da Record baseada no livro Gênesis, você tem duas opções: uma é de graça e a outra é paga. A forma mais fácil e barata é acompanhar ao vivo, pela televisão. Caso não possa assistir o desfecho da novela às 21h00 no canal de Edir Macedo, você tem a chance de ver a hora que quiser na plataforma streaming Playplus, no entanto, neste caso é necessário ser assinante para ter acesso ao conteúdo – O valor do pacote de assinatura é de R$ 15,90.

Depois de Gênesis

Quando a novela Gênesis terminar sua exibição na Record, a emissora vai transmitir duas reprises, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. As produções foram escolhidas para seguir a ordem cronológica da Bíblia, que primeiro mostra a trajetória de José (abordada em Gênesis), depois de Moisés (abordada em Os Dez Mandamentos) e então Josué (trama de A Terre Prometida).

De acordo com as previsões que temos até o momento da Record TV, Os Dez Mandamentos deve começar no dia 16 de novembro, uma terça-feira, na mesma faixa de horário de Gênesis, às 21h00. Ambas as reprises serão exibidas de forma reduzida e serão um pouco diferentes de suas versões originais pois apresentarão o “olhar de Deus”, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7.

Para quem não quiser acompanhar as novelas pela televisão quando Gênesis terminar, é possível assistir a todos os capítulos de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida no Playplus.

A primeira reprise contará a história de Moisés, um hebreu que escapou da morte quando criança e virou príncipe do Egito:

A Terra Prometida já mostra a trajetória de Josué, sucessor de Moisés, que ganhou a missão de cruzar o rio Jordão e iniciar a conquista de Canaã:

Qual a próxima novela bíblica inédita da Record?

Depois que a Record terminar de exibir as reprises escolhidas para substituir a novela Gênesis, uma produção inédita baseada na Bíblia ganhará espaço na programação do canal: ‘Reis’ será o próximo folhetim. A novela ainda não começou a ser gravada, novembro é o mês previsto para o início das filmagens.

A trama se apoiará em livros do antigo testamento, como Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Salmos. Outros livros da Bíblia também servirão de inspiração para as tramas que o público da Record vai acompanhar depois que a novela Gênesis e as reprises de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida terminarem. Além disso, histórias de grandes impérios da época serão abordados.

