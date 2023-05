Já está definida a data de quando termina Coração de Estudante no Viva. A trama protagonizada por Adriana Esteves, Fábio Assunção e Helena Ranaldi entra na reta final nas próximas semanas e será substituída por Corpo Dourado (1998).

Quando vai terminar a novela Coração de Estudante?

Coração de Estudante termina em 9 de junho, sexta-feira, no Viva. Os capítulos são exibidos às 12h45, horário de Brasília, com reprise às 01h15.

O final da novela Emanuel Jacobina traz os desfechos da trama e quem fica com quem, começando pelos protagonistas que enfrentam o vilão Leandro (Marcelo Antony) na reta final. Lipe (Pedro Malta) é sequestrado pelo bandido, mas consegue ser salvo pelo pai com a ajuda de Nélio (Vladimir Britcha) e Amelinha (Adriana Esteves).

Edu e Clara ficam juntos depois que a inocência do rapaz no caso do assassinato do detetive Alceu (Hugo Gross) é provada. Os dois se casam e tem um final feliz.

Já Amelinha fica com Nélio depois de tanto desprezar o rapaz ao longo da trama. A personagem revela que Joãozinho é filho dele e não de Edu e pede para voltar com o peão, que está de casamento marcado com Esmeralda (Ângela Vieira).

A noiva de Nélio, porém, desiste da união e manda o noivo se resolver com Amelinha. O casal se declara um para o outro e passam a criar o filho juntos.

Outros casais que ficam juntos são: Rafaela (Júlia Feldens) e Fábio (Paulinho Vilhena); Mateus (Caio Blat) e Rosana (Alinne Moraes); Pati (Marília Passos) e Baú (Claudio Heinrich); Raul (Marcos Caruso) e Lígia (Jussara Freire).

Já o vilão Leandro enfim tem o que merece e é preso no final de Coração de Estudante após cair em uma armação de Mariana (Carolina Kasting) junto ao delegado, que faz com que ele confesse todos os seus crimes.

Depois da prisão do bandido, Mariana se muda de Nova Aliança e se interna em uma clínica de reabilitação para dependentes de drogas e álcool, deixando Lipe sendo criado por Edu e Clara.

Veja: Quando estreia O Sexo dos Anjos no Viva em 2023

Qual novela vai substituir Coração de Estudante no Viva?

Coração de Estudante será substituída por Corpo Dourado a partir de 12 de junho, segunda-feira, na mesma faixa de horário.

O folhetim de autoria de Antonio Calmon foi ao ar originalmente entre janeiro e agosto de 1998 no horário das 19h, com 191 capítulos.

A protagonista da história é a jovem vaqueira Selena (Cristiana Oliveira), que sonha em encontrar um namorado que seja parecido com o ator e diretor americano Clint Eastwood. Apesar de sua personalidade bruta, durona e cômica, ela passa a ser disputada por Jorginho (Gerson Brenner), um fazendeiro ingênuo, e Arturzinho (Marcos Winter), um jovem empresário, mas rejeita ambos.

Quem ela realmente quer é o delegado Chico (Humberto Martins), até que sofre um acidente de lancha e bate a cabeça, ficando sem memória por um tempo.

Selena se envolve com o misterioso fotógrafo Billy (Fábio Jr.), que guarda segredos e conquista outras mulheres ao longo da trama.

O elenco de Corpo Dourado também conta com Ana Rosa, Maria Luisa Mendonça, Rosamaria Murtinho, Isabel Fillardis, Lima Duarte, Lucinha Lins, Sebastião Vasconcelos, Flávio Galvão, Giovanna Antonelli, Zezé Motta e mais.

Novelas do Viva em junho:

Malhação (1998), às 10h e 16h15

Malhação (2010), às 10h30 e 16h45

Coração de Estudante (2002)/Corpo Dourado (a partir do dia 12), às 12h45 e 01h15

A Sucessora (1978), às 11h45

Senhora do Destino (2004), às 13h30 e 22h50

Bambolê (1987)/O Sexo dos Anjos (a partir do dia 19), às 14h30 e 00h30

Força de Um Desejo (1999), às 15h30 e 23h45

Amar a Morte (1995), às 11h e 20h30