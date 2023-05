Quando estreia O Sexo dos Anjos no Viva em 2023

Da autora Ivani Ribeiro, O Sexo dos Anjos já tem data para chegar às telinhas do canal Viva. O folhetim dá início a sua reprise a partir do dia 19 de junho de 2023 na faixa das 14h40 de segunda a sábado, para substituir Bambolê, que está no ar desde novembro de 2022.

Os capítulos da atração serão reprisados diariamente na faixa da 00h30. Nas madrugadas das segundas-feiras, neste mesmo horário, o público conseguirá assistir a maratona de todos os capítulos exibidos durante a semana. Esta é a primeira reprise de O Sexo dos Anjos, que foi exibido há mais de 30 anos na faixa das 18h00 da TV Globo.

A novela ainda não faz parte do catálogo da Globoplay e será adicionado simultaneamente durante a exibição no Viva, sendo liberado apenas para os assinantes do pacote Globoplay + canais ao vivo. Apenas quando a reprise terminar todos os capítulos ficarão disponíveis para os assinantes de qualquer plano do serviço streaming.

Sobre o que é a novela O Sexo dos Anjos?

A novela O Sexo dos Anjo mostra um romance proibido entre um anjo e uma mulher mortal. Um emissário (Felipe Camargo) é enviado pelo Anjo da Morte (Bia Seidl) para a Terra no intutuio de buscar a doce e bela Isabela (Isabela Garcia). O problema é que ele se apaixona pela moça e não quer que ela morra.

Na tentativa de salvá-la, ele dá a ideia de levar a alma da irmã da moça, a malvada Ruth (Silvia Buarque), que maltrata até o próprio irmão, Tomás (Marcos Frota), que é surdo. Porém, o Anjo da Morte não aceita que Ruth morra no lugar de Isabela, o que é um balde de água fria para o emissário.

No entanto, a personagem de Bia Seidl toma uma decisão que pode ser a saída para a dupla. Isabela terá direito a cometer mais dois pecados na vida, se ela cometer um terceiro, morrerá. O emissário então vai até a Terra e se disfarça como Adriano entre os humanos para tentar ajuda Isabela.

Relembre a abertura:

CONFIRA - Que dia começa Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo em 2023

Em que ano passou O Sexo dos Anjos?

Nunca reprisada nas telinhas da Globo ou canal Viva, O Sexo dos Anjos foi exibida originalmente entre setembro de 1989 e março 1990, totalizando 142 capítulos.

A obra foi ao ar na faixa das 18h00, com direção de Roberto Talma, Fabio Sabag e Flávio Colatrello, e tinha história inspirada na trama da novela O Terceiro Pecado, que foi também escrita por Ivani Ribeiro - para a TV Excelsior em 1968.

Uma das autoras mais aclamadas da televisão brasileira, Ivani Ribeiro é conhecida por diversos sucessos das telinhas, como Amor com Amor se Paga (1984), A Gata Comeu (1985), Mulheres de Areia (1993) e A Viagem (1994). A autora faleceu em 1995, aos 73 anos de idade.

Veja - 20 melhores novelas antigas da Globo para ver online

Próximas novelas do Viva

Além de O Sexo dos Anjos no lugar de Bambolê, o canal Viva confirmou a estreia de Corpo Dourado, que vai substituir Coração de Estudante na faixa das 12h45, a partir de 12 de junho. A trama é estrelada por Cristiana Oliveira, que vive a vaqueira Selana, uma mulher sonhadora que deseja encontrar seu príncipe encantado.

Por enquanto, Escrito nas Estrelas (2010) aparece como cotada para o lugar de Força de Um Desejo, de acordo com uma matéria exclusiva do colunista Duh Secco, do TV História. O canal viva ainda não confirmou a informação. O folhetim é Elizabeth Jhin e mostra o médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), que após a morte do filho, busca uma mulher para gerar seu neto.

Leia também - Novelas do Viva de maio de 2023: veja a programação atualizada