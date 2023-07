Quando termina o Faustão na Band e por quê?

A data de quando termina o Faustão na Band já está marcada. O programa fica no ar até o final de julho, sob o comando de João Guilherme e da jornalista Anne Lottermann. A partir de agosto, a atração sai do ar definitivamente após o famoso deixar a emissora. Entenda a mudança.

Até quando Faustão fica na Band?

O programa Faustão na Band fica no ar até 28 de julho, sexta-feira. O apresentador parou de gravar nos estúdios da emissora em maio, e o conteúdo com a presença do famoso que está em exibição já estavam gravados anteriormente ou são reprises.

Os episódios inéditos são comandados somente pelo filho do famoso, João Guilherme, e por Lottermann, que apresentavam a atração junto a Fausto. Com a saída do veterano, o programa fica por mais um mês no ar apenas com os dois.

A saída antecipada de Faustão pegou o público de surpresa em maio deste ano. O contrato do ex-global iria até 2026, mas o famoso optou por fazer um acordo com a emissora para deixar a Band antes.

O alto custo de produção e a baixa audiências são alguns dos motivos para o fim. Depois de mais de 30 anos comandando os domingos da Globo, Faustão mudou de emissora e passou a apresentar uma atração diária, que não deu certo.

Logo no primeiro ano, o Faustão na Band sofreu com corte de funcionários e redução da equipe. De acordo com a jornalista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, o prejuízo estimado deixado pelo programa é de R$ 100 milhões.

Em janeiro, o tradicional balé que acompanhava Faustão há anos também deixou a emissora. A audiência do programa hoje é de média entre 2 e 3 pontos na Grande São Paulo, bem abaixo do esperado. Para efeito de comparação, a estreia do apresentador conquistou 10 pontos no ibope, em janeiro de 2022, mas não conseguiu fidelizar o público.

Veja: Cadê o Faustão? Apresentador não vai mais se apresentar na Band

Qual programa vai substituir?

Ainda sem nome, o programa que substituirá Faustão será apresentado pela jornalista Glenda Kozlowski. Inicialmente, Zeca Camargo também estaria no comando da atração, mas acabou deixando o projeto. A emissora agora negocia com o ator Otaviano Costa.

Ao contrário do Faustão na Band, que é inteiramente gravado, o novo programa terá entradas ao vivo de duas a três vezes por semana. A atração também não deve ter auditório, que representa um custo extra no orçamento.

Apesar da crise que a emissora passa, a Band optou por não exibir reprises no horário deixado por Faustão e começou a trabalhar em um novo projeto para ser exibido a partir de agosto.

Mas para onde vai Faustão? Até agora, o apresentador não assinou com nenhum outra emissora, apesar de ter sido sondado pelo SBT e Record.

Ao Notícias da TV, em maio deste ano, o famoso disse que vai ficar longe da televisão por um tempo. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", disse.

Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade, você fica envolvido a semana inteira”, continuou. Ele também afirmou que a decisão de deixar a emissora foi "muito serena".

Faustão na Band ficou no ar por apenas 1 ano e meio. Depois da saída da Globo, onde especula-se que ele ganhava em média R$ 5 milhões mensais, o Domingão passou a ser apresentado por Luciano Huck, enquanto o Caldeirão ficou sob o comando de Marcos Mion, demitido da Record no final de 2021.

Veja: Quanto Faustão vai ganhar na Band? Salário tem valor milionário