Quando vai começar a novela Poliana Moça em 2022?

Os fãs de Poliana Moça podem comemorar: a data de quando vai começar a novela já foi liberada. Depois do atraso causado pela pandemia de covid-19, a continuação da trama infantil deve chegar às telas do SBT em abril deste ano e segue sendo protagonizada por Sophia Valverde.

Quando vai começar a novela Poliana Moça?

A estreia da continuação de Aventuras de Poliana está prevista para abril de 2022. Assim como grande parte das produções brasileiras, Poliana Moça sofreu atrasos no cronograma. Em outubro de 2020, no ápice da primeira onda de covid-19 no país, o SBT chegou a demitir todo o elenco da novela. Na época, não havia previsão para que os estúdios de teledramaturgia fossem reabertos.

Os trabalhos em Poliana Moça só foram retomados quando a situação já estava mais segura com o avanço da vacinação, em julho de 2021. A emissora foi atrás do elenco, mas nem todos retornaram para a produção, como é o caso de João Guilherme e Larissa Manoela.

Igor Jansen, Duda Pimenta, Pietra Quintela, Enzo Krieger, Davi Campolongo, Mari Campolongo, Lucas Burgatti, Bella Chiang, João Pedro Delfino, Luisa Bresser, Thaís Melchior, Dalton Vigh, Juno Andrade, Tavinho Martins, Amanda Acosta, Thiago Franzé, Bella Soares e Ana Paula Lima são alguns dos atores confirmados no elenco.

Nas redes sociais, Sophia Valverde postou um trecho da novelinha e já chamou seus fãs para assistirem. “Poliana Moça tá chegando 🥰 Eu quero ver todo mundo escrevendo nos comentários se estão ansiosos e o que esperam na nova novela”, escreveu a protagonista.

Mas o que esperar da continuação da história de Poliana? Agora na fase da adolescência, a garota estará dividida entre dois amores, e também ganhará uma nova madrasta.

Nas últimas semanas, o SBT já começou a divulgar as primeiras chamadas da novela.

Novelas do SBT

Poliana Moça não é a única novidade do SBT para 2022. A emissora continua exibindo as tradicionais novelas mexicanas no horário vespertino e conta com a chegada de Se Nos Deixam (2021), folhetim exibido ano passado no México, com Gabriela Spanic no elenco.

Mar de Amor e Amanhã É Para Sempre continuam na programação, antecedendo a nova novela mexicana. Já a reprise Carinha de Anjo deve ficar na programação até Poliana Moça entrar na programação.

Veja o cronograma do mês de fevereiro:

Mar de Amor: 17h, horário de Brasília

Amanhã É Para Sempre: 17h45, horário de Brasília

Se Nos Deixam: 18h45, horário de Brasília

Carinha de Anjo: 20h30, horário de Brasília

O SBT disponibiliza três maneiras diferentes de acompanhar as novelas. A primeira é a mais tradicional, sintonizando no canal nos horários indicados.

A segunda é pelo portal do SBT. A plataforma disponibiliza gratuitamente o sinal da emissora, basta clicar no player da página: https://www.sbt.com.br/ao-vivo.

Outra maneira de assistir as novelas e demais programas da emissora é através do SBT Vídeos. Depois da exibição na TV, os capítulos das novelas ficam disponíveis também para serem assistidos de graça. É só fazer um cadastro e procurar pelo título desejado.

Leia também: Novelas do SBT da tarde em 2022: emissora vai passar 4 tramas