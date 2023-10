Quando vai lançar o filme de FNAF?

O filme de "Five Nights at Freddy's", também conhecido como FNAF pelos fãs, chegará aos cinemas ainda neste mês. O longa-metragem é inspirado em um jogo de terror que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo a partir de 2014, quando a franquia lançou a primeira parte da história. Com o sucesso, foram lançadas sequências, spin-offs e agora o projeto para as telonas.

Quando FNAF chega aos cinemas?

O longa-metragem será lançado no dia 26 de outubro, quinta-feira, em cinemas de todo o país. No Brasil, o filme tem o nome "Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim". A duração da obra é de 1 hora e 50 minutos.

Os ingressos ainda não estão disponíveis para compra, o que deve acontecer nas próximas semanas. Algumas redes de cinema utilizam o site da Ingresso.com para disponibilizar as entradas, mas é importante verificar o sistema de compra antecipada do estabelecimento de sua preferência.

Classificado como um filme de terror, FNAF acompanha a história de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), um rapaz contratado para trabalhar como vigia noturno do restaurante familiar Freddy Fazbear's Pizza, famoso por ter robôs animados que divertem os clientes durante o dia.

O que Mike não imagina é que, durante a noite, os robôs se transformam em assassinos psicopatas. O novo vigia noturno terá que encontrar formas de sobreviver ao trabalho.

A história é adaptada de um dos jogos de videogames de maior sucesso entre os gamers. Com a boa receptividade do público, FNAF ganhou oito sequências lançadas nos anos seguintes, sendo a mais recente "Five Nights at Freddy's: Security Breach", de 2021.

O filme é dirigido por Emma Tammie e tem classificação indicativa de 13 anos por apresentar forte conteúdo violento, imagens sangrentas e linguagem, conforme divulgado pela distribuidora Universal Pictures.

Ainda não há previsão para a chegada do filme aos serviços de streaming. Os longas costumam ser disponibilizados entre dois a três meses após o término da exibição nos cinemas, o que depende do desempenho nas bilheteiras.

Quem está no elenco de Five Nights at Freddy's?

O protagonista de FNAF é interpretado pelo ator Josh Hutcherson, de 30 anos, mais conhecido por ter interpretado Peeta Mellark na franquia "Jogos Vorazes", lançada em 2012, no qual foi par romântico da protagonista Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Outros trabalhos de destaque do ator incluem os filmes da franquia "Viagem ao Centro da Terra" (2008), interpretando o personagem Sean, e "Ponte para Terabítia" (2007). O último trabalho do americano foi em 2022, quando fez parte do elenco da obra ítalo-britânica "Across the River and Into the Trees".

Elizabeth Lail, de 32 anos, interpreta Vanessa, a investigadora responsável por seguir as pistas deixadas pelos robôs assassinos para tentar descobrir o que está causando a série de mortes. A atriz é bastante conhecida por ter interpretado Guinevere na primeira temporada da série "You" (2018) e Anna em "Once Upon a Time" (2014).

O papel do antagonista William Afton fica com o ator Matthew Lillard, de 53 anos, conhecido por dar vida a Salsicha nos filmes "Scooby-Doo" (2002) e "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" (2004). O artista também esteve na franquia "Todo Mundo em Pânico". O vilão é um serial killer que assume a forma de um vírus para cometer os assassinatos que assombram os personagens ao controlar os robôs do restaurante.

Há uma personagem que não aparece na série de videogames e foi criada especialmente para o filme. Trata-se de Abby Schmidt, a irmã mais nova de Mike. A menina é interpretada pela atriz Piper Rubio, que também já esteve em "Instável" (2023) e "Holly & Ivy" (2020).

O time de animais animatrônicos assassinos é composto por Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy, criados com efeitos especiais.

