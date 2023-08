Estreias do cinema em setembro de 2023: 17 filmes que chegarão nas telonas

Estreias e programações podem mudar de acordo com região e distribuidoras. Confira horários no site oficial do cinema que você frequenta.

As próximas semanas as de cinema contarão com obras que vão agradar os fãs de terror, como A Freira 2, Dia das Bruxas e Jogos Mortais X, os de ação, que poderão conferir Os Mercenários 4, os de animação, drama, comédia e muito mais. Veja os filmes que estreiam em setembro de 2023 nos cinemas!

07/09 - A Freira 2 é um dos filmes - Estreias do cinema em setembro

O mês de setembro começará com a estreia de A Freira 2 nos cinemas, no dia 7, sequência do longa de 2018. Parte da franquia Invocação do Mal, a produção é estrelada pela atriz Taissa Farmiga, estrela de algumas produções famosas do mundo do horror, como a série American Horror Story. Quem também aparece no elenco é a atriz Storm Reid, de Euphoria e The Last of Us, além de Bonnie Aarons, de Arraste-me para o Inferno e Invocação do Mal.

A história de A Freira 2 se passa na França, em 1956. Um padre é assassinado e um mal parece se espalhar por toda a região. Por conta disso, a irmã Irene precisa agir e fica cara a cara com uma força demoníaca para tentar resolver o problema. Para quem vai conferir o primeiro filme de 2018 antes de conferir a estreia de setembro, o longa está disponível nos catálogos da HBO Max e Amazon Prime Video.

07/09 - Tire 5 Cartas tem Lilia Cabral

Estrelado por Lilia Cabral, Guilherme Piva, Gabriel Godoy, Sergio Malheiros, Stepan Nercessian, Allan Souza Lima e Claudia Di Moura, Tire 5 Cartas estreia no dia 7 de setembro nos cinemas brasileiros. A comédia nacional também tem a participação da influenciadora digital Thayana OG, além da atriz Giulia Bertolli, que é filha de Lilia Cabral.

A trama do longa-metragem segue os passos de Fátima (Cabral), uma taróloga que passa a perna nos clientes com a ajuda de seu marido Lindoval (Nercessian), que é cover de Sidney Magal. Durante esta caminhada cheia de trambiques, ela acaba colocando as mãos em um valioso anel, que decide não abrir mão. Perseguida por bandidos, ela resolve viajar até sua cidade natal. Ela partirá então para São Luís do Maranhão e embarcará em uma aventura cheia de emoção e momentos cômicos.

14/09 - After: Para Sempre

After: Para Sempre estreia no dia 14 de setembro e é o último filme da franquia After, adaptação dos livros da autora Anna Todd, que conta a trajetória do casal Hardin e Tessa, vividos pelos atores Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Neste quinto e último capítulo desta história de amor cheia de altos e baixos, Hardin está passando por algumas dificuldades e enfrentando fantasmas do passado. A trama mostrará a vida de Hardin antes de ele conhecer e se envolver com Tessa, assim como o que mudou em sua vida depois de iniciar o romance com a mocinha.

Os filmes que antecedem After - Para Sempre são: After (2019), After - Depois da Verdade (2020), After - Depois do Desencontro (2021) e After - Depois da Promessa (2022). Os dois primeiros filmes estão disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video, já o terceiro pode ser visto na HBO Max e o quarto longa aparece no catálogo da Amazon Prime e Netflix.

21/09 - Nosso Sonho - A História De Claudinho e Buchecha

Outro longa nacional que está entre os filmes que estreiam em setembro de 2023 nos cinemas é Nosso Sonho - A História De Claudinho e Buchecha, que aparecerá nas telonas a partir do dia 21. O longa-metragem segue a história real da dupla brasileira Claudinho & Buchecha, sucesso nos anos 90 e 2000.

O ator Juan Paiva, conhecido por Um Lugar ao Sol, Malhação e M8 - Quando a Morte Socorre a Vida, será Buchecha. Já Claudinho, que faleceu em um acidente de carro em 2022, será papel de Lucas Penteado, ator de Malhação e também participante do Big Brother Brasil 2021. O elenco também traz a atriz Tatiana Tibúrcio, que está em destaque na novela Terra e Paixão atualmente, Clara Moneke, que esteve no sucesso Vai na Fé, além de Nando Cunha, Lellê, Isabela Garcia e Antonio Pitanga.

21/09 - Os Mercenários 4 - Estreias do cinema em setembro

Os fãs de ação estarão bem servidos a partir do dia 21 de setembro com Mercenários 4. Todos os filmes da franquia trazem grandes atores do gênero e com este não seria diferente. Darão às caras Sylvester Stallone, Jason Statham e Dolph Lundgren, além do cantor 50 Cent, a atriz Megan Fox e Andy Garcia. Neste novo longa, o lendário grupo de mercenários embarcarão em mais uma missão. Eles serão a última esperança para uma situação que promete sair do controle e começar a terceira guerra mundial.

Se for reassistir aos outros filmes antes de conferir a estreia, apenas dois capítulos da franquia estão na Netflix, o primeiro e o terceiro longa, já Mercenários 2 está disponível apenas para aluguel na Amazon Prime Video, Apple TV+, Youtube FIlme e Google Play Filmes.

Lista de estreias de filmes no cinema em setembro de 2023

Além dos filmes já citados, os cinemas brasileiros estão se preparando para receber muitas outras novidades neste mês de setembro. Para a criançada, duas opções de animação chegarão às telonas, A Fada do Dente e Os Peludos. Já quem prefere terror, além de A Freira 2 poderá conferir também A Noite das Bruxas e Jogos Mortais X.

Outra novidade é o drama Som da Liberdade e o nacional Pérola, estrelado por Drica Moraes e dirigido por Murilo Benício. Quem ama música poderá conferir o documentário sobre Carlos Santana e um show da sul-coreana Lee Ji Eun, mais conhecida como IU.

A Fada do Dente - 07/09

Nosso Amigo Extraordinário - 07/09

A Noite das Bruxas - 14/09

Ruim pra Cachorro - 14/09

Os Peludos - 21/09

Pérola - 21/09

Carlos: The Santana Journey Global Premiere - 23/09

Som da Liberdade - 21/09

Resistência - 28/09

Jogos Mortais X - 28/09

A Filha do Rei do Pântano - 28/09

IU Concert: The Golden Hour - 28/09

