Próximo debate da Globo com Lula e Bolsonaro será às vésperas do 2º turno

O próximo debate da Globo para presidente está marcado para o dia 28 de outubro. A expectativa é que Lula (PT) e Bolsonaro (PL) compareçam para se enfrentarem, uma última vez, antes da votação do segundo turno presidencial no dia 30.

Quando vai o próximo debate da Globo?

De acordo com informações do jornal Estadão, o próximo debate da Globo será realizado no dia 28 de outubro. O horário ainda não foi definido, mas a emissora costuma transmitir os eventos após a novela das 21h, por volta das 22h30.

A duração também não foi estipulada, mas os confrontos da Globo costumam ser maiores do que das outras emissoras. O debate presidencial do primeiro turno durou cerca de três horas.

Ainda segundo o veículo, outros confrontos entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) estão programados para este mês. A Band deve organizar um debate no dia 9/10, a Rede TV no dia 17/10 e o pool de veículos SBT, Estadão, CNN, Rádio Eldorado, Veja, Nova Brasil FM e Terra outro no dia 22/10.

Datas dos debates segundo turno:

Bandeirantes – 09/10 (domingo)

Rede TV! – 17/10 (segunda-feira)

SBT, Estadão, CNN, Rádio Eldorado, Veja, Nova Brasil FM e Terra – 22/10 (sábado)

TV Globo – 28/10 (quinta-feira)

Lula e Bolsonaro vão ao próximo debate na Globo?

Em seu pronunciamento após o fim da apuração de votos do primeiro turno (2), Bolsonaro (PL) afirmou que, nesta etapa de campanha, vai continuar indo a debates e sabatinas. “Deve continuar debate, sabatina, e a gente vai continuar participando desses eventos para convencer as pessoas de qual é o melhor lado para eles”, argumentou o atual presidente.

Embora o candidato não tenha confirmado sua presença oficialmente, a expectativa é de que ele esteja presente nos eventos.

Seu adversário Lula (PT) também deu a entender que irá aos debates no segundo turno, de acordo o que disse no pronunciamento. “(…) vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tête-à-tête com o presidente da República”, afirmou Lula. O candidato ainda alegou que no primeiro turno havia “muita gente estranha” nos debates e agora é a hora de debater apenas com Bolsonaro.

O petista compareceu em dois debates no primeiro, incluindo o da TV Globo. A expectativa é de que o candidato compareça e o confronto seja realizado no final do mês.

Os dois nomes marcaram presença no debate do primeiro turno realizado pela TV Globo no dia 29 de setembro.

Bolsonaro não foi ao debate da Globo em 2018

Quando Bolsonaro (PL) disputou o segundo turno em 2018 com Fernando Haddad (PT), o presidente não compareceu aos debates no segundo turno. O candidato havia sofrido um atentado e levou uma facada em setembro daquele ano.

Bolsonaro, então, alegou que por razões médicas não iria participar dos confrontos. Na época, Haddad pediu para que seu adversário comparecesse aos debates e até mesmo propôs um confronto virtual, mas não teve seu pedido acatado por Bolsonaro.