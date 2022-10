Vai ter debate na Globo dia 28 com Lula e Bolsonaro? O que sabemos

Eleições 2022 – Com a ausência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos confrontos presidenciáveis realizados pelo SBT e Record, fica a dúvida se vai ter debate na Globo na reta final do segundo turno. A emissora confirmou que o evento será realizado na sexta-feira, 28 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília).

O debate da Globo com Jair Bolsonaro (PL) e Lula está marcado para essa sexta-feira, 28 de outubro, logo após o capítulo da novela Travessia.

Segundo informou o G1 sobre o debate na Globo, se um dos candidatos à Presidência da República não comparecer, a emissora fará uma entrevista com o candidato que estiver presente. A sabatina terá 30 minutos e as perguntas feitas serão referentes aos temas que seriam debatidos no confronto.

Ainda de acordo com informações do portal, o confronto será dividido em quatro blocos, o primeiro e o quarto bloco serão de 30 minutos com tema livre. Cada candidato terá 15 minutos totais para fazer perguntas, respostas e tréplicas ao adversário.

Já o segundo e quarto blocos terão 20 minutos de debate com temas determinados, cada candidato vai poder escolher um tópico definido pelo time de jornalismo da Globo para falar sobre. Esses blocos serão divididos em duas rodadas de 10 minutos.

No quarto, e último, bloco, os oponentes terão mais um minuto e meio para fazer as considerações finais. Foi definido por sorteio que Bolsonaro (PL) começará falando no primeiro bloco.

Caso algum dos candidatos se sinta ofendido pessoalmente, ele poderá pedir um direito de resposta, que será avaliado ao vivo. A mesma regra foi aplicada no debate do SBT, com a ausência de Lula (PT), o presidente deu uma hora de entrevista à emissora no dia 21.

Caso um dos candidatos se ausente, a emissora vai realizar uma entrevista de 30 minutos com aquele que comparecer. O tema das perguntas será o mesmo do debate.

O confronto será realizado nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá mediação do jornalista William Bonner.

Debates para governador

Além do debate presidencial, a Globo vai realizar um confronto entre os candidatos ao governo dos estados em que haverá segundo turno. Os eventos estão marcados para a quinta-feira (27) e serão transmitidos ao vivo logo após a novela Travessia.

Os eleitores poderão acompanhar os debates pelo canal da TV Globo e pelo G1. Os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo terão segundo turno.