Eleições 2022: quais foram os deputados federais eleitos em SP?

No primeiro turno, os 70 deputados de São Paulo foram eleitos para integrar o Congresso Nacional no próximo ano.

Neste domingo (2), foram 70 deputados federais eleitos em SP, maior colégio eleitoral do Brasil. Todos os candidatos ao Congresso Nacional foram escolhidos no primeiro turno, já que não existe a possibilidade de segundo turno para definição desse cargo.

Lista dos 70 deputados federais eleitos em SP

De acordo com a Câmara Legislativa, os deputados federais e estaduais eleitos neste ano tomarão posse no dia 1° de fevereiro de 2023. Senadores eleitos em 2022 também tomarão posse no mesmo dia.

Guilherme Boulos (PSOL) Carla Zambelli (PL) Eduardo Bolsonaro (PL) EM ATUALIZAÇÃO

Veja também: Como denunciar fake news pela internet

Tem segundo turno para deputado?

Os deputados federais e estaduais e senadores já estão definidos em São Paulo. Contudo, os eleitores paulistas deverão retornar às urnas para decidir um segundo turno entre os candidatos para o governo do estado.

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) foram os dois nomes mais votados deste domingo (2) e se enfrentam novamente no dia 30 de outubro.

Aproveite e siga o DCI no Google News e veja as últimas notícias das eleições.