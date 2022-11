Rafaela é desmascarada em O Rei do Gado; veja como

A misteriosa Rafaela, vivida por Glória Pires, surge em O Rei do Gado com uma grande mentira para tentar conquistar a cobiçada fortuna de Geremias, interpretado por Raul Cortez. Para isso, ela mente que é Marieta Berdinazzi. Depois, admite que não é a sobrinha perdida do ricaço, mas ainda insiste ter o sangue da família. Por fim, sua verdadeira história vem à tona.

Como Rafaela é desmascarada?

Antes de explicar cada uma delas, é necessário destacar que há dois momentos importantes na história de Rafaela na novela O Rei do Gado. A primeira delas é que Rafaela confessa não ser Marieta. Este é o momento em que o choque toma conta de Geremias.

Porém, como a moça ainda afirma ser uma Berdinazzi e diz ser neta de Bruno (Marcello Anthony), a segunda situação importante da impostora no folhetim é quando Geremias reúne provas e de uma vez por todas comprova que a moça não divide o seu sangue.

Confissão de Rafaela

No capítulo 73 da exibição original da novela O Rei do Gado, Rafaela confessou tudo para Geremias. Durante a cena, a dupla brigava porque a moça se apaixonou por Marcos (Fábio Assunção), filho de Bruno Mezenga, e Geremias não queria permitir a união da suposta sobrinha com o herdeiro de seu rival.

Neste momento, Rafaela diz que ama o rapaz e que Geremias não irá proibi-la. Por isso, acaba confessando que não é Marieta Berdinazzi. "Não caí de caminhão nenhum, nunca fui boia-fria em toda a minha vida", declara.

No entanto, a jovem afirma: "mas eu sou uma Berdinazzi. Eu sou neta do seu irmão Bruno, que morreu na guerra". Geremias desdém das palavras da moça e ela diz que sabia que ele não acreditaria na história, por isso, acabou mentindo. Os dois brigam feio e cortam laços, mas o mistério sobre a verdadeira origem de Rafaela permanece no ar.

Comprovação de Geremias

É então que mais tarde na trama, só lá para o capítulo 186, que a história de Rafaela finalmente ganha uma resolução. Na reta final do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, Geremias viaja para a Itália afim de descobrir a verdade sobre Rafaela. Ele encontra documentos, faz uma investigação minuciosa no local e conhece diversas pessoas.

Ao retornar, ele traz Giuseppe, rapaz que descobre ser seu sobrinho-neto. Ele então revela o que descobriu para Rafaela, Otavinho (Guilherme Fontes) e Judite (Walderez de Barros) em um papo em sua propriedade.

"Os dois [Giuseppe e Rafaela] são netos da Gema - mulher que teve um romance com Bruno durante a guerra - mas só o Giuseppe é neto do meu irmão Bruno", revela.

Geremias explica que Gema teve um filho com Bruno e após a morte do soldado, ficou com outro homem. Após engravidar deste novo romance, Gema foi largada pelo mau-caráter. Ela acabou então colocando o sobrenome de Bruno também no segundo filho, mesmo que os dois não fossem parentes.

"Rafaela, seu pai tem o nome dos Berdinazzi, mas não tem nosso sangue", esclarece Geremias. A personagem de Gloria Pires fica abalada com a situação e começa chorar. Apesar de mentir sobre ser Marieta (filha perdida de Giácomo), a moça acreditava realmente que fazia parte da família pelo lado de Bruno. "Só estou sabendo disso agora", lamenta.

Final de Rafaela em O Rei do Gado

Depois de todas as descobertas de Geremias na Itália, Rafaela deixa a vida do ricaço e vai embora da fazenda. Ela não recebe a herança de Geremias - que buscava quando desembarcou nas terras do produtor rural e mentiu sobre sua identidade - mas também não sai de mãos abanando.

No final de O Rei do Gado, Rafaela recebe terras e cabeças de gado de Geremias e então vai embora. Ela se despede do personagem de Raul Cortez, que sofre após a partida de moça. Apesar de saber que não deve se envolver mais com a mulher, devido a todas as mentiras de Rafaela, ele chegou a se afeiçoar a jovem.

Rafaela se despede também de Giuseppe e deseja boa sorte para o rapaz, que será o herdeiro de Geremias. Após ir embora, ela chega a ligar para Judite alguns capítulos mais tarde e tenta conversar com Geremias, mas a empregada diz que o fazendeiro não quer conversar com a jovem nunca mais.

Seu romance com Marcos também não dá certo em O Rei do Gado e ela não termina com o herdeiro dos Mezenga. O personagem de Fábio Assunção fica com Liliana (Mariana Lima) no desfecho da trama, com quem tem um filho.

