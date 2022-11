Qual o final de Rafaela em O Rei do Gado?

O final de Rafaela em O Rei do Gado é longe de Geremias (Raul Cortez), de quem fingiu ser sobrinha para herdar a fortuna do ricaço. A pilantra é desmascarada ao longo da novela, mas não sairá de mãos vazias já que o rei do café se apegou a ela durante o período em que conviveram.

O que acontece com Rafaela em O Rei do Gado?

Rafaela (Glória Pires) entra na trama para fazer parte de um plano elaborado por Fausto (Jairo Mattos) de colocar as mãos na herança de Geremias, que se tornou um rico fazendeiro após aplicar golpes em sua própria família. A jovem finge ser Marieta Berdinazzi, filha de Giácomo (Manoel Boucinhas) e sobrinha perdida que o milionário tanto procurava.

Por parte da trama, o plano da impostora dá certo. Ela passa a conviver com Geremias na fazenda, que acredita na moça - a pilantra consegue até documentos falsos para se passar por Marieta.

No entanto, a própria Rafaela colocará um fim na farsa ao longo da trama. Isso porque ela se apaixona por Marcos Mezenga (Antônio Fagundes) e por ele ser da família rival aos Berdinazzis, Geremias proíbe a moça de se encontrar com ele. Ela então decide confessar tudo para ficar livre: "não caí de caminhão nenhum, nunca fui boia-fria em toda a minha vida".

Apesar de revelar não ser Marieta, ela afirma para Geremias que de fato é uma Berdinazzi. "Eu sou neta do seu irmão Bruno [Marcello Anthony], que morreu na guerra", diz.

Intrigado com o que moça diz, o ricaço decide investigar se ela é mesmo neta de Bruno. E a resposta é não: Rafaela é neta de Gema, mulher que o soldado se envolveu na Itália, mas não tem nada a ver com o Berdinazzi. Isso porque após a morte do rapaz, a italiana se envolveu com outro homem e teve outros filhos, sendo um deles o pai da impostora.

Mesmo sabendo que Rafaela não tem parentesco com ele e que foi enganado por ela, Geremias criou afeto pela jovem e não a deixa sem nada - a jovem ganha algumas terras e cabeças de gado do milionário.

Seu romance com Marcos também não dá certo, já que ele fica com Liliana (Mariana Lima). Sendo assim, ela vai embora da fazenda e soma da vida dos Mezengas e dos Berdinazzis.

Quem fica com a herança de Geremias Berdinazzi?

A herança de Geremias Berdinazzi fica com Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), o verdadeiro neto de Bruno. Descobre-se que o soldado morto na guerra realmente tem descendentes - o primogênito teve um filho com Gema, que não aparece no folhetim.

No entanto, o filho de Bruno também teve um filho, que no caso é Giuseppe. Nos capítulos finais de O Rei do Gado, o rapaz, que até então vivia na Itália com sua família, volta para o Brasil ao lado do tio-avô e se torna o único herdeiro da fortuna do rei do café.

O público também descobre que a verdadeira Marieta Berdinazzi é Luana (Patrícia Pillar). A loira perdeu a memória após cair do caminhão no acidente que matou seus pais. Órfã, ela foi criada por uma freira, que lhe batizou com outro nome.

Apesar de relembrar de sua verdadeira identidade, ela não é reconhecida por Geremias como sua sobrinha e não fica com a herança. No final, ela se casa com com Bruno Mezenga, com quem tem um filho.

Geremias e Bruno declaram fim à guerra travada entre suas famílias e passam a conviver em harmonia.