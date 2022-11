Impostora em O Rei do Gado, Rafaela Berdinazi é filha de quem?

A personagem de Gloria Pires em O Rei do Gado vai despertar grande curiosidade. A jovem chega na fazenda de Geremias (Raul Cortez) alegando ser sua sobrinha perdida, filha de Giácomo (Manoel Boucinhas). No entanto, a moça é uma impostora. Mas então Rafaela Berdinazi é filha de quem?

Rafaela Berdinazi é filha de quem?

Rafaela chega na novela com uma grande mentira e diz que é Marieta Berdinazi, a filha perdida de Giácomo, um dos irmãos de Geremias, e filho de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira). Seu plano é ficar com a herança de Geremias, que não tem herdeiros. Porém, na verdade, Rafaela Berdinazi é filha de quem foi o grande amor de Bruno Berdinazzi durante seu tempo na Europa, enquanto lutava na Segunda Guerra Mundial.

Durante grande parte da novela, Rafaela acredita que é uma Berdinazi legítima, neta de Bruno e Gema, que se tornaram um casal quando o rapaz foi lutar na guerra. No entanto, a moça descobre depois de uma investigação minuciosa de Geremias, que ela não é neta de Bruno, apenas de Gema.

Para não ficar confuso, vamos explicar: após partir para a guerra, Bruno (Marcello Anthony) teve um romance com Gema (Sônia Tozzi), com quem teve um filho. Depois que Bruno Berdinazzi morreu, Gema se envolveu com outro homem e teve mais um filho. Este segundo filho, no futuro, teve Rafaela. A moça ganhou o sobrenome Berdinazzi, mas não divide laços sanguíneos com a família, pois não é herdeira do filho de Bruno e Gema, mas de Gema com outro homem.

Na reta final do folhetim, depois que Geremias investiga o passado da moça na Itália e descobre tudo, desmascara Rafaela. Ela alega que é uma verdadeira Berdinazzi, pois apesar de não ser a filha perdida de Giácomo, acredita ser neta de Bruno. No entanto, Geremias rebate: "não é [Berdinazi], só no nome, não tem o sangue".

"Mas eu não sabia disso, não tinha como, a nona Gema sempre falou do meu pai como se ele fosse filho do seu irmão Bruno. Só agora eu sei disso", explica.

No final da novela, Rafaela deixa a fazenda de Geremias para sempre e quem fica com a herança do ricaço é Giuseppe (Emilio Orciollo Netto), seu sobrinho-neto. Geremias organiza o avião da fazenda para que leve a moça embora, mas ela não sai de mãos abanando: ela ganha terras e cabeças de gado de Geremias.

Mais tarde, ela liga para Judite (Walderez de Barros), criada de Geremias, e recebe como resposta que Geremias nunca mais quer vê-la ou falar com ela.

Agora que você já sabe sobre Rafaela Berdinazi é filha de quem em O Rei do Gado, relembre a trama:

+Quem é quem na segunda fase O Rei do Gado

Quem é a verdadeira filha de Giácomo?

Rafaela aparece no folhetim alegando ser a filha de Giácomo, mas quem realmente é a herdeira perdida é Luana, papel de Patrícia Pilar. A revelação só acontece mais tarde no folhetim, já que Luana também não sabia a verdade sobre suas origens. Ela cresceu como órfã, depois de perder a família em um trágico acidente.

Giácomo, pai de Luana, morreu na pobreza, como um boia-fria, depois que foi traído por Geremias. Os dois haviam passado a perna na mãe, Marieta, e na irmã mais nova, Giovanna, roubando a parte delas das terras que eram de seu pai, Giuseppe. No entanto, pouco depois, Giácomo também foi passado para trás e sofreu por isso até seus últimos dias.

Leia também

Qual a idade de Vera Fisher em O Rei do Gado, a Nena Mezenga