Que canal vai passar o GreNal hoje ao vivo e horário (23/3)

Que canal vai passar o GreNal hoje? A RBS TV vai transmitir ao vivo o duelo entre Internacional e Grêmio nesta quarta-feira, 23 de março, às 22h15, na semifinal do Campeonato Gaúcho na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida vai começar logo após o capítulo inédito da novela Um Lugar ao Sol no estado do Rio Grande do Sul.

O jogo do Internacional x Grêmio hoje terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere, a partir das 22h15, pelo horário de Brasília.

A RBS TV, afiliada da Rede Globo, vai transmitir o GreNal de número 437 para todo o estado do Rio Grande do Sul ao vivo e de graça após a novela Um Lugar ao Sol. A narração será de Luciano Périco, com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier.

Outra opção para o torcedor acompanhar é o canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, e o Premiere, pay-per-view da Rede Globo, para todos os estados do Brasil, com valores que vão de R$59,90 até R$89,90.

Onde assistir o GreNal online?

O jogo entre Internacional e Grêmio também vai contar com transmissão online. O site do Premiere disponibiliza aos assinantes a transmissão do clássico através do site (www.ge.globo.com/premiere). Basta o torcedor acessar o portal com o seu login e obter acesso completo e direto do jogo.

Para assinantes do streaming GloboPlay e que possuem o canal do SporTV no plano, também é possível acessar a transmissão no site (www.globoplay.globo.com/canais/premiere), assim como a plataforma dos Canais Globo (www.canaisglobo.globo.com).

Também é possível acompanhar pelo celular ou tablets. O Premiere e o GloboPlay estão disponíveis de graça para baixar direto na Apple Store e Google Play. O jogo é transmitido em tempo real.

Últimos jogos Internacional x Grêmio

19/03/2022 – Internacional 0 x 3 Grêmio – Campeonato Gaúcho 2022 – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

09/03/2022 – Internacional 1 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho 2022 – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

06/11/2021 – Internacional 1 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2021 – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

10/07/2021 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro 2021 – Arena do Grêmio, em Porto Alegre

23/05/2021 – Internacional 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho 2021 – Arena do Grêmio, em Porto Alegre

16/05/2021 – Internacional 1 x 2 Grêmio – Campeonato Gaúcho 2021 – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

