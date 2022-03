Que dia começa a nova novela das 9, Pantanal na Globo

Texto do folhetim é adaptado por neto do autor da versão original.

A contagem regressiva para a estreia do remake de Pantanal já começou, falta menos de um mês para o público conferir a jornada de Juma Marruá, José Leôncio, Jove, Maria Bruaca e tantos outros personagens icônicos criados por Benedito Ruy Barbosa em 1990, agora sob a pele de novos atores. E que dia começa a nova novela das 9? Folhetim chega as telinhas ainda em março.

Que dia começa a nova novela das 9?

A nova novela das 9 da TV Globo, Pantanal, estreia dia 28 de março de 2022, uma segunda-feira. Pantanal irá ao ar sempre depois do Jornal Nacional, com possíveis exceções em dias que a emissora exibirá partidas de futebol. Não foi revelado por enquanto quantos capítulos o folhetim terá no total, a versão original da novela contou com mais de 200.

A trama da nova novela das 9 será dividida em duas fases, separadas por um salto no tempo. Nos primeiros capítulos, o público conhecerá José Leôncio na juventude, neste ponto da história ele se envolverá com duas mulheres, Madeleine que se apaixonará em visita ao Rio de Janeiro, e Filó, que conhecerá em um prostíbulo. O fazendeiro levará Madeleine para o Pantanal e os dois terão um filho, Jove, mas a moça, nascida e criada na cidade, não se acostumará com o ambiente e retornará ao Rio, levando o garoto com ela.

Já com Filó, o relacionamento de José Leôncio se desenvolverá depois que a moça aparecer no Pantanal para pedir abrigo, o filho da moça se chamará Tadeu. Anos depois, na segunda fase do folhetim, Jove descobrirá que seu pai está vivo, ele cresceu acreditando nas mentiras da mãe, que disse que o fazendeiro havia morrido. Assim, o rapaz retornará ao Pantanal para um reencontro e por lá acabará envolvido com Juma, filha de Maria Marruá, uma mulher que vive no meio do mato e é conhecida pela lenda que vira onça-pintada quando se sente ameaçada.

Renato Góes será José Leôncio na juventude, depois o papel passará para Marcos Palmeira. Madeleine será vivida por Bruna Linzmeyer e depois Karine Teles e Filó será Leticia Salles e mais tarde Dira Paes. Juma é papel de Alanis Guillen e Jove será interpretado por Jesuíta Barbosa.

A Globo precisou adiar o dia em que começa a nova novela das 9, antes Pantanal chegaria às telinhas na metade do mês de março, mas atrasos na produção, que ainda está em processo de filmagem, fizeram com que a emissora decidisse estender o tempo de Um Lugar ao Sol, atual novela da faixa de horário, no ar e manter os capítulos de Pantanal guardados por mais algumas semanas.

Como assistir de graça a novela Pantanal

Para conferir os capítulos de Pantanal a partir do dia em que começa a nova novela das 9 sem pagar nada, é só acompanhar o folhetim sempre ao vivo nas telinhas da Globo, seja pela televisão ou a aba “Agora na TV” da Globoplay. Também é possível assistir a trechos dos capítulos diários do folhetim gratuitamente na plataforma streaming a qualquer hora.

Para conferir os capítulos do remake na íntegra, será necessário desembolsar um valor entre R$ 19,90 e R$ 89,90, para assinar um dos planos do serviço.

Confira as primeiras imagens da novela:

Novelas de Bruno Luperi, autor da nova novela das 9

O texto do remake de Pantanal foi adaptado por Bruno Luperi, neto do autor Benedito Ruy Barbosa, responsável pela versão original do folhetim. O rapaz tem 32 anos de idade, é formado em publicidade e já trabalhou ao lado do avô e da mãe, a também autora Edmara Barbosa, em Velho Chico (2016). Bruno fez parte do time de roteiristas do folhetim, seu primeiro trabalho não apenas no horário nobre da TV Globo, mas também no mundo das novelas.

Pantanal é a estreia de Bruno no cargo de autor título de um folhetim, além de Velho Chico, ele nunca trabalhou em outra produção antes. Bruno esteve envolvido com o ramo da publicidade durante oito anos, ele já foi diretor de arte e trabalhou em agências de grande nome em São Paulo. Insatisfeito com a profissão, ele resolveu se aventurar em outros ramos e começou a escrever roteiros.

Bruno Luperi revelou em entrevista ao UOL em 2016 que escreveu três roteiros para o cinema, mas que os projetos ainda estavam guardados na gaveta, até o momento nenhuma dessas histórias foi produzida.

Substituta de Pantanal

A nova novela das 9 nem começou e já tem substituta, a TV Globo definiu que depois que Pantanal chegar ao fim, apenas no segundo semestre de 2022, Olho por Olho vai assumir a faixa de horário. A produção é criada por João Emanuel Carneiro, autor de obras muito famosas do canal, como A Favorita (2008 – 2009) e Avenida Brasil (2012).

Já faz alguns anos que João Emanuel Carneiro está longe das telinhas, suas últimas novelas foram Segundo Sol (2018) e A Regra do Jogo (2015 – 2016). Uma sinopse oficial de Olho por Olho ainda não foi liberada pela emissora, o que se sabe até agora, segundo a coluna de Patrícia Kogut no O Globo, é que o elenco protagonista contará com Regina Casé, que se chamará Zoé e será mãe de Vanessa (Letícia Colin) e Maíra (Sophie Charlotte), que é deficiência visual.

Leia também

Em que ano o SBT reprisou Pantanal? Novela estará na Globo em 2022

Por que Juma vira onça? Relembre a protagonista da novela Pantanal