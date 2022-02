Por que Juma vira onça? Relembre a protagonista da novela Pantanal

Em Pantanal, Juma Marruá (Alanis Guillen) tem um poder sobrenatural assim como sua mãe, Maria (Juliana Paes). Ao longo da novela, o público irá acompanhar a jovem que se transforma em onça-pintada. Mas por que Juma vira onça? Abaixo, relembre o motivo.

Por que Juma vira onça?

Juma Marruá vira onça quando se sente ameaçada. Um desses momentos é quando a jovem descobre o segredo de Muda (Bella Campos) e fica furiosa ao descobrir que a moça está envolvida na morte de sua mãe.

O mesmo acontecia com Maria. No primeiro teaser da novela divulgado pela Globo, é mostrada uma das cenas em que Juma questiona a mãe sobre o poder. “A senhora vira onça mesmo, mãe? Esse povo falar com tanta certeza”, pergunta a namorada de Jove (Jesuíta Barbosa). “Deixa eles acharem”, responde a personagem. Também é mostrado Tadeu (José Loreto) afirmando que a mulher tem sim o poder de se transformar no animal: “Maria Marruá é uma onça. Quem se atreve ali, leva chumbo”.

No começo da trama, Juma é criada apenas pela mãe, já que seu pai Gil (José Dumont) foi assassinado por grileiros. Ao longo da novela, Maria também é morta e a jovem fica órfã.

Antes de Juma nascer, Gil e Maria tiveram outros filhos mas todos foram mortos em conflitos com fazendeiros no Paraná – foi por esse motivo que a família decidiu ir para o Pantanal.

Quando a personagem de Alanis Guillen estiver adulta, na segunda fase da novela, ela conhecerá Jove, filho de José Leôncio (Marcos Palmeira). O rapaz vai para a região para se acertar com o pai, mas os dois acabam tendo desavenças. O que ele não esperava é que sentiria uma forte paixão pela menina que vira onça e acaba decidindo ficar no local.

Quando estreia Pantanal 2022?

Pantanal estreia em 28 de março e entra no lugar de Um Lugar ao Sol no horário das 21h30, que termina no próximo dia 25.

A trama é um remake e está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela exibida pela TV Manchete em 1990. Na época, o sucesso do folhetim foi estrondoso e fez com que o canal ultrapassasse a Globo em audiência durante a exibição de alguns episódios.

De olho no sucesso, a emissora adquiriu os direitos para produzir o remake após a falência da TV Manchete. O SBT também arrematou a versão original do folhetim em um leilão e reprisou a história de Juma Marruá em 2008. A exibição, porém, rendeu um processo para o canal, movido por Ruy Barbosa.

A Globo começou a divulgar a novela faltando um pouco mais de um mês para a estreia. Além do teaser exibido antes do Big Brother Brasil na última semana, a emissora tem mostrado algumas cenas dos principais personagens ao longo da programação.

No elenco, estão nomes famosos da teledramaturgia brasileira como Osmar Prado, Murilo Benício, Juliana Paes, Bruna Linzmeyer, José Loreto, Jesuíta Barbosa, Dira Paes, Julia Dalavia, Irandhir Santos, Marcos Palmeira, Juliano Cazarré, Débora Bloch e mais.

