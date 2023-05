Que dia começa Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo em 2023

Mulheres Apaixonadas começa no Vale a Pena Ver de Novo no final de maio - Foto: Reprodução/Globo

Mulheres Apaixonadas vai substituir O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo e volta às telinhas ainda neste mês de maio de 2023. A faixa especial de reprises de produções do horário nobre da TV Globo é transmitida de segunda a sexta-feira, depois da Sessão da Tarde, sempre por volta das 17h10.

Quando Mulheres Apaixonadas vai substituir O Rei do Gado

A partir do dia 29 de maio, segunda-feira, Mulheres Apaixonadas começa a ser exibida no Vale A Pena Ver de Novo, na TV Globo. A novela do consagrado autor Manoel Carlos foi ao ar pela primeira vez entre fevereiro e outubro de 2003 na faixa das 21h, totalizando 203 capítulos.

O folhetim foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo em 2008 e também ganhou reexibição no canal Viva em 2020. Todos os capítulos estão disponíveis na íntegra no catálogo da Globoplay.

Manoel Carlos completou 90 anos de idade no dia 14 de março e está longe das novelas há algum tempo. A última obra do famoso foi Em Família, que foi ao ar entre fevereiro e julho de 2014 na faixa das 21h. Com 143 capítulos, a história girava em torno da história dos primos Laerte (Gabriel Braga Nunes) e Helena (Julia Lemmertz).

A emissora já começou a divulgar a reprise de Mulheres Apaixonadas na televisão:

Qual é a história de Mulheres Apaixonadas?

Na trama de Mulheres Apaixonadas, Manoel Carlos escolheu fazer uma crônica do cotidiano e trazer as histórias de várias mulheres, mostrando suas paixões, conflitos, problemas, amores, entre outros temas da vida no dia a dia.

No centro deste enredo está Helena (Christiane Torloni), diretora de uma escola no Rio de Janeiro que mora no Leblon e é casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos). Ela não sabe que Téo esconde um importante segredo, ele teve no passado um bebê com Fernanda, ex-garota de programa interpretada por Vanessa Gerbelli. Helena e Tony acabam adotando o menino sem que a diretora saiba nada sobre a verdadeira origem do garoto.

Além disso, também são mostradas as histórias de outras mulheres que trabalham na escola de Helena, como a professora de educação física Raquel (Helena Ranaldi). Ela sofre em casa com um relacionamento abusivo e apanha do marido, Marcos (Dan Stulbach), mas tem medo de denunciá-lo. Acompanha-se também na trama os desafios de Santana, uma outra professora da escola de Helena que enfrenta dificuldades. Personagem da atriz Vera Holtz, ela luta contra o alcoolismo.

Ainda na história de Mulheres Apaixonadas, alguns outros nomes importantes surgem, como a jovem megera Dóris (Regiane Alves), filha de Carlão (Marcos Caruso) que maltrata os avós Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada). Além de César (José Mayer), que também é um destaque porque balança o coração da protagonista Helena, por ser um amor de seu passado.

Além desses nomes, aparecem também as personagens Heloísa (Giulia Gam) e Hilda (Maria Padilha), irmãs de Helena. A primeira é a caçula da família é bastante problemática e morre de ciúmes do marido, Sérgio (Marcello Antony). Já Hilda é casada com Leandro (Eduardo Lago) e é muito centrada, sempre dando bons conselhos para as irmãs.

Manoel Carlos conta com outra novela em reprise

Quem é fã do autor de várias obras famosas da teledramaturgia pode conferir Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo a partir do dia 29 de maio e também A Sucessora no canal Viva, que está em reprise desde o final de março. O folhetim de 1978-1979 estrelado por Susana Vieira e Rubens de Falco abriu uma faixa especial para o autor no canal.

A Sucessora tem um total de 126 e ainda não tem substituta divulgada. Na trama, Marina é uma mulher humilde que muda de vida ao se casar com um ricaço. Além de se adaptar ao novo mundo, ela precisa lidar com a obsessão do marido pela ex-esposa, que já faleceu.

