Vote: qual foi a melhor Helena de Manoel Carlos?

Uma das características mais marcantes dos folhetins de Manoel Carlos, 90 anos, é que a maior parte de suas protagonistas se chamam Helena. Em nove de suas novelas, o autor nomeou a mocinha com o mesmo nome. Regina Duarte, Maitê Proença, Vera Fisher e Christiane Torloni foram algumas das atrizes que viveram as personagens. Qual delas foi a melhor? Vote e dê sua opinião!

Lilian Lemmertz em Baila Comigo (1981) - qual foi a melhor Helena de Manoel Carlos?

A atriz Lilian Lemmertz foi a primeira Helena de Manoel Carlos. A personagem era protagonista da novela Baila Comigo, exibida em 1981 no horário nobre.

Helena era uma dona de casa humilde que conhece Joaquim (Raul Cortez) em Porto Alegre, com quem se envolve e engravida de gêmeos. No entanto, Joaquim era comprometido com Martha (Tereza Raquel) e não estava disposto a abrir mão de seu casamento para viver ao lado de Helena. O homem então leva um dos gêmeos para morar com ele, enquanto o outro fica com a mãe. Os irmãos, interpretados por Tony Ramos na segunda fase da novela, só descobrem sobre a existência um do outro quando já estão adultos.

Maitê Proença em Felicidade (1991)

A segunda Helena de Manoel Carlos só veio dez anos depois com Maitê Proença na novela Felicidade, exibida em 1991. A personagem era uma mulher bonita e muito determinada, que conquista corações por onde passa e possui vários admiradores. Ela finalmente encontra o amor quando conhece Álvaro (Tony Ramos), mas acaba se casando com outro homem, Mário (Herson Capri). A união fracassa e termina, e Helena se vê livre para reatar com seu verdadeiro amor. No entanto, Álvaro agora está casado com Débora (Vivianne Pasmanter). Os dois, no entanto, se envolvem e ela engravida.

Os dois se separam mais uma vez, mas o destino os une na segunda fase, quando a filha de Helena já está crescida e se torna amiga do filho de Álvaro.

Regina Duarte em História de Amor (1995) - qual foi a melhor Helena de Manoel Carlos?

Regina Duarte interpretou três Helenas de Manoel Carlos ao longo de sua carreira. A primeira foi na novela História de Amor, em 1995.

A história da protagonista Helena é marcada por muitos dramas de relacionamento ao longo da novela, que tem como fio condutor um quadrilátero amoroso entre ela Carlos (José Mayer), Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral).

Regina Duarte em Por Amor (1997)

Dois anos depois, Regina Duarte voltou a interpretar Helena em Por Amor, exibida em 1997. Na época, a novela gerou grande polêmica.

Helena e sua filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) engravidam na mesma época e vão para a maternidade juntas. Porém, o filho de Maria Eduarda nasce com uma doença e morre logo após vir ao mundo. A jovem também acaba perdendo o útero no parto e não poderá engravidar nunca mais. A protagonista então decide trocar o filho de Maria Eduarda pelo seu, que nasceu saudável, sem que ela saiba.

Vera Fisher em Laços de Família (2000) - qual foi a melhor Helena de Manoel Carlos?

Vera Fisher foi a Helena de Laços de Família, exibida no ano 2000. A personagem é uma empresária de 45 anos, bonita, solteira e bem-sucedida que se apaixona por Edu (Reynaldo Gianecchini), um rapaz mais novo.

Ao longo da novela, sua filha Camila (Carolina Dieckmann) se apaixona por Edu e é correspondida pelo namorado da mãe. A protagonista descobre e decide abrir mão do rapaz pela felicidade da filha.

Quando Camila é diagnosticada com leucemia, ela engravida novamente e dá à luz a uma menina chamada Vitória para que ela possa ter uma medula compatível com a da jovem e salve sua vida.

Christiane Torloni em Mulheres Apaixonadas (2003)

Christiane Torloni viveu Helena em Mulheres Apaixonadas, exibida em 2003. A trama ganha uma nova reprise a partir de maio no Vale a Pena Ver de Novo.

Helena é casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos), até que reencontra um amor do passado, César (José Mayer), por quem teve uma recaída.

A protagonista também descobre que Téo guarda um segredo do passado: ele teve um filho com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). O menino foi adotado por ele e Helena, sem que ela saiba a verdade.

Regina Duarte em Páginas da Vida (2006)

Regina Duarte voltou a interpretar uma Helena de Manoel Carlos em 2006, na novela Páginas da Vida.

Helena é a médica obstetra que adota a pequena Clara, abandonada por Marta (Lilia Cabral), que não aceita ter uma neta com Síndrome de Down. Ela também vive uma crise com o marido Greg (José Mayer), após descobrir que tem um caso com Carmen (Natália do Vale). Ao longo da trama, Helena reencontra Diogo (Marcos Paulo), seu antigo amor da juventude.

Taís Araújo em Viver a Vida (2009)

A penúltima Helena de Manoel Carlos foi interpretada pela atriz Taís Araújo em Viver a Vida, em 2009. Ela era uma modelo de sucesso internacional que decide abandonar a carreira para se casar com o empresário Marcos (José Mayer). A mocinha precisa lidar com Teresa (Lilia Cabral), ex-mulher de Marcos, que ainda o ama depois da separação, e com Luciana (Alinne Moraes), sua enteada, que não a aceita como madrasta.

Julia Lemmertz em Em Família (2014) - qual foi a melhor Helena de Manoel Carlos?

A última Helena foi vivida pela atriz Julia Lemmertz na novela Em Família, em 2014. Assim como em Laços de Família, a trama gira em torno da história do interesse amoroso de mãe e filha pelo mesmo homem. Na segunda fase da trama, a filha de Helena, Luiza (Bruna Marquezine) se apaixona por Laerte (Gabriel Braga Nunes), um antigo namorado de sua mãe.

