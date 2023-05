Como estão as crianças de Mulheres Apaixonadas hoje?

As crianças de Mulheres Apaixonadas cresceram! Bruna Marquezine, Diego Jack e Victor Cugula interpretaram Salete, Jairo e Lucas na trama de Manoel Carlos, e hoje já são adultos. 20 anos depois da exibição original, apenas um deles segue na mídia.

Diego Jack, o Jairo | Crianças de Mulheres Apaixonadas hoje

Diego Jack interpretou Jairo em Mulheres Apaixonadas, filho dos personagens Pérola (Elisa Lucinda) e Ataulfo (Laércio de Freitas).

O ator usava o nome Diego Gonçalves antes da novela. Como ator, além da trama de Manoel Carlos, ele também esteve em Cidade de Deus (2002), sendo estes seus únicos trabalhos artísticos.

Diego não está mais na mídia desde então. O DCI não encontrou a página do Instagram, fotos atuais ou possíveis outros trabalhos do ator.

Victor Cugula, o Lucas

Victor Cugula interpretou Lucas, uma das crianças de Mulheres Apaixonadas, o filho adotivo de Helena (Christiane Torloni) e herdeiro biológico de Theo (Tony Ramos). Ao longo da trama, a protagonista descobre que o menino é filho de seu marido com a ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli).

O ex-ator hoje está com 27 anos e não trabalha mais na TV. Atualmente, ele vive no Rio de Janeiro e trabalha como produtor musical e DJ.

Além de Mulheres Apaixonadas, Victor também esteve em O Clone (2001), novela na qual viveu Léo, o clone criado pelo Dr. Albieri (Juca de Oliveira). Ele também participou de Começar de Novo (2004) e Alma Gêmea (2005), seu último trabalho na televisão.

Em 2020, ele falou ao Notícias da TV sobre sua vida depois de deixar a televisão. "Hoje não sou mais famoso, mas vejo que as pessoas ainda têm carinho, sentimento por aquela época. Ter sido famoso é muito remoto em relação à realidade que eu vivo hoje. É muito gratificante, uma parte da minha vida impactou outras pessoas", disse.

Bruna Marquezine, a Selete | Crianças de Mulheres Apaixonadas hoje

Bruna Marquezine, 27, uma das crianças de Mulheres Apaixonadas, se tornou uma das mais conhecidas atrizes brasileiras. A famosa seguiu carreira na Globo por muitos anos, atuando em dezenas de títulos como América (2005), Cobras & Lagartos (2006), Negócio da China (2008), Salve Jorge (2012) e Deus Salve o Rei (2018), sendo este seu último trabalho em novelas.

Desde então, a atriz assinou com a Netflix e protagonizou a série Maldivas (2002). Neste ano, ela estará no filme Besouro Azul, da DC, no papel de Jenny.

A famosa também se tornou um ícone fashion, estando presente em desfiles de moda em todo o mundo e estrelando dezenas de campanhas publicitárias.

Quando começa a reprise de Mulheres Apaixonadas em 2023?

A reprise de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo começa em 29 de maio, segunda-feira. A trama divide a faixa na primeira semana com os capítulos finais de O Rei do Gado (1996).

A trama de Manoel Carlos ganha uma nova exibição 20 anos depois de ir ao ar pela primeira vez, se tornando um sucesso estrondoso. Em 2023, o autor também comemora 90 anos de idade.

Mulheres Apaixonadas tem como protagonista Helena, uma diretora de escola casada com o saxofonista Téo. O marido esconde um segredo: o filho adotivo do casal, Lucas, na verdade é fruto de um relacionamento que ele teve com Fernanda.

Ao longo da trama, a relação dos dois também fica estremecida já que Helena reencontra um amor do passado, César (José Mayer).

Outras histórias paralelas e igualmente memoráveis da trama se passam na escola que Helena dirige. A professora de educação física Raquel (Helena Ranaldi) sofre violência doméstica, mas teme denunciar o marido; Santana (Vera Holtz) luta contra o alcoolismo.

Por ser uma novela antiga, todos os episódios estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.