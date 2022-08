Que dia é a entrevista do Lula no Jornal Nacional?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos convidados para a semana de sabatinas no Jornal Nacional. O petista concorre ao cargo de Presidente da República nas eleições deste ano e terá a oportunidade de falar sobre suas propostas para o Brasil. Veja que dia é a entrevista do Lula, horário e como assistir.

Que dia é a entrevista do Lula no Jornal Nacional – Eleições 2022

A entrevista de Lula será na quinta-feira, 25 de agosto, às 20h30, horário de Brasília. A sabatina terá duração de 40 minutos e será comandada pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos.

A conversa com o ex-presidente é uma das mais esperadas pela audiência, já que o petista lidera com folga das pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos dias. De acordo com o Datafolha em 18 de agosto, o político tem 47% dos votos no primeiro turno e 54% no segundo turno. Já Bolsonaro soma 31% no primeiro e 37% no segundo turno.

Essa será a terceira sabatina no Jornal Nacional. Além dos pontos mais importantes da campanha de Lula, os jornalistas também devem questionar pontos críticos dos mandatos do ex-presidente entre 2003 e 2011.

Na sexta-feira, 26, Simone Tebet finaliza a semana da entrevistas. O papo com a candidata vai ao ar mais tarde, às 20h55, devido ao início do horário eleitoral obrigatório.

Agenda completa de entrevistas com os presidenciáveis:

Como assistir a entrevista de Lula na Globo?

A entrevista de Lula será exibida ao vivo no Jornal Nacional na Globo. Também é possível acompanhar a sabatina pela internet, gratuitamente.

Pelo G1: na quinta-feira, o portal do JN no G1 disponibilizará um streaming ao vivo para que o público possa acompanhar a entrevista do ex-presidente. Acesse: https://g1.globo.com/jornal-nacional/.

Pelo celular ou computador: outra forma de assistir a entrevista é através do Globoplay, que pode ser acessado em smartphones ou computadores. Acesse https://globoplay.globo.com/ ou baixe o aplicativo em seu celular na App Store ou Google Play.

Depois, faça o login clicando no ícone localizado no canto superior direito da tela. Quem já tiver uma conta pode entrar com o e-mail e senha ou usando contas do Facebook, Google ou Apple. Os internautas que estão acessando o Globoplay pela primeira vez precisam informar nome, endereço, data de nascimento, gênero, e-mail e criar uma senha. Feito isso, clique em ‘agora na TV’ e a transmissão começará em poucos segundos.

Mudança de horário na sexta-feira

Todas as entrevistas do Jornal Nacional serão exibidas às 20h30, horário de Brasília, com exceção da sexta-feira, dia em que Simone Tebet comparecerá aos estúdios Globo. Com o início do horário eleitoral obrigatório, o jornal comandado por Bonner e Vasconcellos começará às 20h55.

Assim como os demais candidatos, Tebet também terá 40 minutos de entrevista. O jornal está previsto para terminar às 21h55, seguido da novela Pantanal.

O horário eleitoral começa nesta sexta-feira, 26, no rádio e televisão e terá dois blocos de 25 minutos cada um. A propaganda do primeiro turno vai ao ar até 29 de setembro, quinta-feira. Já no segundo turno, o horário será exibido de 7 a 28 de outubro.