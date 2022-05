Que horas começa A Favorita hoje, estreia no Vale a Pena Ver de Novo

A novela sobre a rivalidade de Flora e Donatela vai ser reprisada pela primeira vez nas telinhas. A obra de João Emanuel Carneiro chega nesta segunda-feira nas telinhas da Globo e por enquanto dividirá a faixa de horário com O Clone. Veja que horas começa A Favorita hoje, dia 16 de maio de 2022!

Que horas começa A Favorita hoje

A Favorita hoje começa às 17 horas e 5 minutos, depois do filme Meu Malvado Favorito na Sessão da Tarde da semana, de acordo com a programação oficial da TV Globo. Ainda segundo o cronograma do canal – que está disponível para consulta no site da emissora e pode sofrer alteração sem aviso prévio – o primeiro capítulo da reprise no Vale a Pena Ver de Novo vai durar 30 minutos. A partir das 17h35, a faixa vai exibir O Clone.

É previsto pelo Na Telinha que o folhetim de Gloria Perez seja finalizado no dia 20 de maio, sexta-feira. Assim, a partir da próxima segunda-feira (23), o Vale a Pena Ver de Novo passa a ser apenas de A Favorita. A Globo conta atualmente com duas faixas de horário para reprises. A primeira delas é depois do Jornal Hoje, a atual exibição é de O Cravo e a Rosa e ainda não foi revelado pelo canal qual será a substituta. O que se sabe até então é que será uma novela das 18h ou 19h.

A segunda faixa de reprise é a do Vale a Pena Ver de Novo, que vai sempre ao ar depois da Sessão da Tarde – Há exceções em casos de partidas de futebol. Após alterações na grade do canal, o Vale a Pena Ver de Novo passou a abrigar apenas exibições que foram ao ar no horário nobre da Globo.

As reprises são exibidas apenas de segunda a sexta, não há capítulos aos sábados, como ocorre com as obras inéditas do canal. Confira que horas começa A Favorita hoje e também os demais dias desta semana de estreia:

Segunda-feira (16/05): 17h05

Terça-feira (16/05): 17h05

Quarta-feira (16/05): 17h05

Quinta-feira (16/05): 17h05

Sexta-feira (16/05): 17h05

Relembre a icônica abertura da novela de João Emanuel Carneiro:

Sobre o que é A Favorita?

O núcleo principal de A Favorita é a briga de Flora e Donatela, duas ex-parceiras de uma dupla musical que se tornam rivais. Amigas desde a infância, as duas se afastaram ao longo dos anos e Flora foi presa acusada do assassinato de Marcelo, seu amante e marido de Donatela.

Porém, 18 anos depois, Flora deixa a cadeia e promete provar sua inocência. A personagem de Patrícia Pilar diz ter sido vítima dos planos da rival e acusa a ex-companheira de palco de ter cometido o crime pelo qual foi presa.

Durante seu retorno, além do desejo de limpar seu nome, Flora também almeja reconstruir sua relação com a filha Lara (Mariana Ximenes). A garota tinha 3 anos quando a mãe foi presa e por isso foi criada por Donatela, já que a moça era fruto da relação de Flora com seu marido Marcelo. Para não perder a estreia da reprise, lembre-se de conferir que horas começa A Favorita hoje e nos demais dias da semana.

SPOILER da novela A Favorita: quem era a vilã?

Flora é a verdadeira vilã de A Favorita. Durante grande parte do folhetim, o público não sabia para quem torcer de fato. A inocência das personagens de Pilar e Claudia Raia era uma incógnita durante muitos capítulos do folhetim, mas no episódio de número 56 a grande revelação acontece.

Nas cenas que provaram que de mocinha Flora não tinha nada, foi mostrado os flashbacks em que a cantora aparece assassinando o amante. O momento vem a tona depois de Flora admitir para Donatela que é uma assassina. Flora foi motivada a matar Marcelo por ter sido pega com Doni (Murilo Benício) na cama, o que colocou uma dúvida na cabeça de Marcelo: se Lara seria mesmo sua filha.

